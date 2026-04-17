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La exposición internacional “Carissimo Pinocchio” llegó a Bogotá tras su paso por más de una decena de ciudades en Europa y América, y se convirtió en uno de los eventos culturales más destacados del Italian Design Day 2026 en Colombia. La muestra, que se presentó en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana hasta el pasado 10 de abril, reunió a artistas y diseñadores italianos en torno a una reinterpretación contemporánea de uno de los personajes más universales de la literatura.

Ideada por ADI Design Museum de Milán (Italia) y organizada por el Istituto Italiano di Cultura y la Italian Trade Agency de Bogotá, gracias al apoyo de la Embajada de Italia, la exposición propuso un recorrido visual y conceptual por la figura de Pinocho, con motivo de los 140 años de la publicación de Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Más que una conmemoración, la muestra funcionó como un ejercicio de resignificación: una invitación a mirar el clásico desde las claves del diseño contemporáneo.

Más de 40 pinochos conformaron la exposición, que estuvo abierta hasta el pasado 10 de abril.

La llegada de “Carissimo Pinocchio” a la Javeriana no fue un hecho menor. Después de itinerar por ciudades como Milán, San Francisco, Estambul, Toronto y Ciudad de México, Bogotá se sumó a un circuito internacional que evidenció el alcance global del diseño italiano y su capacidad de dialogar con distintos contextos culturales. En este sentido, la universidad se consolidó como un espacio de intercambio entre disciplinas, en el que convergieron la creación, la academia y la reflexión crítica.

Maria Pina Poledda, coordinadora general del Adi Design Museum de Milán, expresó que “Pinocho es un arquetipo de la cultura italiana que para esta ocasión pensaron rediseñar de manera contemporánea en más de 40 pinochos que conforman la exposición”.

La muestra, curada por Giulio Iacchetti, se estructuró en tres secciones en las que se ofreció una lectura amplia y diversa del personaje. En la primera se mostraron nuevas versiones de Pinocho, creadas específicamente para el proyecto; en la segunda se presentaron objetos de diseño industrial vinculados a empresas representativas del Made in Italy, y en la tercera se desplegaron varias propuestas de diseño gráfico que construyeron un relato visual contemporáneo alrededor del icónico muñeco de madera.

A lo largo del recorrido, Pinocho dejó de ser únicamente un personaje infantil para revelarse como una figura profundamente vigente. Su historia —marcada por la transformación, el error, el aprendizaje y la búsqueda de identidad— dialogó de manera natural con los procesos del diseño, entendidos también como trayectos de exploración, prueba y cambio constante.

Durante la inauguración, llevada a cabo el 17 de marzo, varias voces subrayaron esta dimensión simbólica. Desde el ámbito institucional, se destacó la capacidad del diseño italiano para conectar tradición e innovación, mientras que desde la perspectiva académica se insistió en su valor como forma de pensamiento. La muestra permitió así ir más allá de los objetos exhibidos para poner el foco en las ideas, los procesos y las narrativas que los sustentan.

Uno de los aspectos más relevantes de la muestra fue su carácter multidisciplinario. Las piezas expuestas —que incluyeron objetos, ilustraciones y propuestas gráficas— evidenciaron la manera en que el diseño italiano articula creatividad, industria y artesanía. Esta diversidad de lenguajes permitió construir un panorama lúdico, crítico y reflexivo al mismo tiempo.

La muestra fue organizada por el ADI Design Museum de Milán, en alianza con la Embajada de Italia en Colombia y el Instituto Italiano de Cultura de Bogotá.

En el contexto universitario, “Carissimo Pinocchio” funcionó también como un puente entre áreas del conocimiento. La exposición no solo convocó a diseñadores, sino también a estudiantes y públicos interesados en la literatura, la cultura visual y las formas en que los relatos se transforman a lo largo del tiempo. Pinocho apareció así como un símbolo compartido, capaz de atravesar generaciones y disciplinas.

“Carissimo Pinocchio” dejó, además, una lectura coherente con el tema central del Italian Design Day 2026: Re Design: regenerar espacios, objetos, ideas, relaciones. Así como el personaje creado por Collodi transitaba de la madera a la humanidad, el diseño se presentó como un proceso de transformación continua, en el que materiales, ideas y contextos se reconfiguran para producir nuevos sentidos.

“Pinocho, para mí, significa la posibilidad de poder fallar, tropezar y al mismo tiempo volver a intentar hacerlo. Es la prueba de que de los fallos también se aprende”, concluye Maria Pina Poledda.

Con más de cuarenta proyectos en exhibición, la muestra cerró su paso por Bogotá reafirmando la vigencia del diseño italiano como un referente internacional. Pero, sobre todo, dejó instalada una pregunta que trascendió el espacio expositivo: cómo los relatos del pasado pueden seguir activando la imaginación contemporánea y contribuir a repensar la manera en que habitamos y comprendemos el mundo.

Finalmente, es importante resaltar que el proyecto Italian Design Day se integra en la estrategia de promoción internacional de las excelencias italianas del sector, el cual representa más del 3 % de las exportaciones totales de Italia y encuentra su máxima expresión en el Salone del Mobile de Milán. Este encuentro presencial, que se celebrará del 21 al 26 de abril de 2026, realza el valor del Made in Italy, destacando la excelencia productiva y la capacidad del diseño italiano para marcar tendencias a nivel global.

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