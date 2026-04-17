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La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (Filbo) se prepara para una nueva edición que, más allá de su programación literaria, busca atraer la atención a los cambios que atraviesa la industria editorial. Corferias será nuevamente el epicentro de este encuentro cultural que se celebrará del 21 de abril al 4 de mayo. En esta edición el invitado especial es India, un país rico en cultura y con tradiciones que pueden resultar exóticas para los colombianos.

Banner horizontal de Filbo 2026. Foto: créditos al equipo de Filbo

En este contexto, los días 27 y 28 de abril se llevarán a cabo los Foros del Libro, un espacio de reflexión, charlas, encuentros y conversaciones dirigido por expositores con una amplia experiencia en el tema de la industria editorial como lo son: Alejandro Dujovne de Argentina, Roland Spahr de Alemania, Luciano Monteiro de Brasil y Jordi Panyella Carbonell de España.

Bajo el eje temático ‘Donde migran las palabras’, esta edición propone una mirada para analizar y comprender los cambios que se están presentando en la industria editorial tanto en Colombia como en otros países, como en la circulación, desde la distribución física hasta el papel de los metadatos en el entorno digital.

Este evento esta organizado por la Cámara Colombiana del Libro en alianza con Corferias, y con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y el CERLALC ( Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe ), los Foros del Libro se consolidan como un punto de encuentro clave para editores, libreros, distribuidores, bibliotecarios, agentes y creadores.

La agenda iniciará el lunes 27 de abril a las 8:35 a. m. con la conferencia inaugural a cargo del investigador argentino Alejandro Dujovne. Su intervención, titulada ‘Un mercado llamado América Latina: avances, asimetrías y desafíos de la integración editorial’, propondrá un análisis del estado actual de la industria en la región, abordando temas como la integración de mercados, el desarrollo editorial y las brechas existentes entre países.

Para el martes 28 de abril, la programación incluirá la participación del editor alemán Roland Spahr, quien ha trabajado en la difusión de autores hispanohablantes en Europa. Su charla, ‘Estrategias editoriales en un mercado global’, explorará los retos de la internacionalización y la circulación de contenidos en un contexto marcado por la globalización y la transformación digital. Spahr también hará parte del Fellowship Program de la feria, una iniciativa que busca fortalecer el intercambio de derechos entre actores internacionales.

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Imagen de Luciano Monteiro. Foto: créditos al equipo de Filbo

Otro de los momentos destacados será el conversatorio ‘El libro sostenible: el futuro de la ecoedición’, que contará con la participación de Luciano Monteiro y Jordi Panyella Carbonell. Este espacio abordará uno de los temas emergentes del sector: la sostenibilidad en la producción editorial, desde los materiales hasta los procesos de distribución, en un contexto donde la conciencia ambiental cobra cada vez más relevancia.

Las jornadas se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y las 12:30 p. m. en el Gran Salón B de Corferias, y representan una oportunidad para que los asistentes se actualicen sobre tendencias clave como la diversificación de formatos, el crecimiento del audiolibro, el auge de la autopublicación y el papel de las plataformas digitales en la transformación del consumo de contenidos.

En un momento en el que la industria editorial enfrenta cambios acelerados, los Foros del Libro de la FILBo 2026 se posicionan como un espacio estratégico para el diálogo y la construcción de nuevas rutas. Más allá de los libros como objeto físico, el evento invita a pensar en las múltiples formas en que las palabras viajan, se transforman y encuentran nuevos lectores en un mundo cada vez más interconectado.

Estos son algunos de los espacios programados para este Filbo 2025, para conocer la programación completa, inscribirse y conocer los precios, se puede acceder a la página oficial de Filbo.