FICCI 65: «Cuando eres doble de acción, te miran como si fueras un extra», J.J. Perry

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias celebra lo mejor del cine colombiano y latino, pero no se cierra al mundo. En esta edición 65, varios invitados internacionales brillaron por su presencia en la programación de la semana más importante para el cine en Colombia. Uno de estos invitados fue J.J. Perry, director, doble de acción y coordinador de stunts con 36 años de carrera.

El actor fue el invitado del conversatorio ‘De Hollywood a Colombia: Cómo se construyen las escenas de acción’ moderado por Álvaro Benjumea, productor en Ágora Films. Según el mismo Perry, el cine de acción por lo general no hace parte de la programación de festivales y a pesar de haber trabajado con leyendas como Chuck Norris y Keanu Reeves. Esta es solo la tercera vez que pisa un festival.

Perry es un experto en artes marciales. En su juventud pasó por el ejército y la vida lo llevó por los caminos de Hollywood hasta convertirse en doble de acción, coreógrafo de combate, coordinador de stunts y finalmente director. En su filmografía figuran algunas de las franquicias más influyentes del género como John Wick, Fast & Furious y The Expendables. Además, en 2022 debutó como director con Day Shift, una producción de Netflix protagonizada por Jamie Foxx, y recientemente estrenó como director The Killer’s Game, protagonizada por Dave Bautista.

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El primer salto

La historia de cómo llegó al cine es perfecta. Perry pasó un tiempo en Corea durante su servicio militar. Cuando regresó a Fort Ord, California ,ya competía como luchador de alto nivel. Fue a un torneo en Los Ángeles, y derrotó a un hombre con buenos zapatos y reloj de lujo. «Le pregunté: ‘¿Qué eres, un narcotraficante?’ Me dijo: ‘No, soy doble de acción'». El tipo le contó que la siguiente semana había una audición para la segunda película de Van Damme, Lionheart. Acto seguido: Perry le pidió permiso a su sargento para ir a Los Ángeles con una mentira piadosa.

Fue a la audición. Van Damme estaba ahí y lo hizo tan bien que el actor le dijo: «Te quiero en la película. Voy a pelear contigo en la piscina». Perry regresó a su base y le preguntó a su sargento si podía tomarse un mes libre para hacer una película. El sargento se rio de él y lo puso a cargar una televisión durante dos días como castigo. «Me dijo: ‘No te preocupes, no estás en el cine, pero ahora estás en la tele'».

Cuando terminó su tiempo en el ejército, Perry tenía planeado regresar por cinco años más. En lugar de eso, se fue a Los Ángeles y así empezó todo.

Un romance de riesgo con Cartagena

Foto: Ágora Films

Esta no es la primera vez que J.J. Perry viene a Cartagena. Estuvo aquí filmando una escena de acción para Gemini Man, dirigida por Ang Lee y protagonizada por Will Smith. «Para mí, cuando hacemos una persecución en moto o en carro en una ciudad, la ciudad se convierte en uno de los personajes de la persecución», explica Perry. «Y porque no soy de aquí, veo este lugar diferente a como lo ven ustedes. Para mí era este lienzo, este hermoso lienzo donde podía pintar esta pieza de acción».

Ang Lee no hace típicamente películas de acción, así que lo invitó a diseñar la persecución y ayudarlo a ejecutarla. Cuando tuvo la oportunidad de regresar para el FICCI 65, la tomó inmediatamente. «Me enamoré de Cartagena», dice.

Trabajar con leyendas: Chuck Norris y Keanu Reeves

Perry trabajó con Chuck Norris, quien murió en marzo de 2026, en casi 100 episodios de Walker, Texas Ranger. «Fue uno de mis ídolos. Aprendí mucho de él. Es uno de los tipos más amables y generosos con los que he trabajado», dice Perry. «Estoy muy triste de que ya no esté con nosotros».

Sobre Keanu Reeves dijo: «Dios estaba de buen humor cuando hizo a Keanu Reeves». Perry trabajó en dos películas de John Wick y la franquicia fue una oportunidad de hacer cosas nuevas y refrescantes. «Tomamos jiu-jitsu y lo mezclamos con armas. Lo llamamos ‘gun-jitsu’. Eso fue realmente un punto destacado de mi carrera».

«Arriesgamos nuestras vidas por la película»

Foto: Ágora Films

En el mundo del cine los actores reciben todos los premios y los directores reciben el reconocimiento artístico, mientras que los dobles de acción se rompen huesos para que una escena funcione y apenas se mencionan en los créditos. «Cuando eres doble de acción, te miran como si fueras un extra. Pero arriesgamos nuestras vidas por la película. Arriesgamos más que nadie por las películas. Si tengo que saltar de este techo hacia unas cajas, estoy arriesgando mi vida por ti».

Así como Perry tiene claros los niveles súper humanos de compromiso con su profesión, cuáles son los aspectos clave para que una secuencia de acción sea perfecta. Su respuesta: cinematografía, ejecución y preparación.

«Si ves las películas de John Wick, Keanu Reeves entrena durante tres meses. Tres meses antes de aprender a conducir, a pelear, a caer, a disparar. Es clave no solo para los stunts, sino para cualquier cineasta».

El cine de acción provoca tantas conversaciones como cualquier otro género. Una secuencia no está menos planeada ni es menos artística que cualquier plano secuencia de un drama existencial. Solo que en lugar de actores caminando por pasillos hablando sobre miedos o frustaciones, hay gente saltando de edificios en llamas. Y sí, saltando de verdad.

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