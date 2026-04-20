Logo de la revista Diners
Newsletter
Suscríbase
Viñedo
Foto: KVMArt /Shutterstock
abril 20, 2026
Bar

Del arte al vino: 5 celebridades que tienen su propio viñedo

Actores y músicos han encontrado en el vino una nueva forma de expresión, creando viñedos que combinan tradición, arte y negocio.
POR:
Revista Diners
Revista Diners
Getting your Trinity Audio player ready...

Cada vez es menos sorpresivo que las celebridades tengan sus propias marcas o, en este caso, sus propios viñedos. Con los nuevos medios de comunicación y la globalización, es cada vez más fácil conocer más de cerca a las celebridades, sus gustos, pasiones y hasta que suelen hacer en sus tiempos libres. Es por esto que no nos sorprende cuando muchas celebridades anuncian sus libros, marcas, restaurantes o colaboraciones.

Sin embargo, hay un grupo de celebridades que han dedicado su tiempo libre a la industria del vino al hacerse dueños de sus propios viñedos. Esta es una lista realizada por Food and Travel México:

Viñedo
Uvas en una vid al atardecer. Foto: atattoo69 / Shutterstock

Francis Ford Coppola

Viñedo
Nueva York, NY – 28 de abril de 2019: Francis Ford Coppola asiste al estreno mundial de Apocalypse Now Final Cut en el Beacon Theatre. Foto: Lev Radin/EuropaNewsWire. / Shutterstock

El reconocido cineasta estadounidence de 85 años de edad ha consolidado su exitosa carrera no solo en la industria del cine sino en la del vino. El guionista, productor y director de grandes éxitos cinematográficos, como El Padrino, decidió comprar un viñedo en California por su tradición familiar, ya que sus padres eran inmigrantes de Napoles, Italia, uno de los países conocido por su viñedos. Su abuelo se dedicaba a hacer vino en el sótano de su casa.

Sting

Del arte al vino: 5 celebridades que tienen su propio viñedo
LUCCA, ITALIA – 29 DE JULIO DE 2019: STING se presenta frente a miles de personas en el escenario del festival de verano de Lucca, en la Piazza Napoleone, en Lucca. Foto: stedalle / Shutterstock

El artista STING, reconocido por ser un cantante, bajista y compositor del grupo The Police, es otra celebridad que decidió aventurarse en la vida del vino. El reconocido británico compró una finca situada cerca del sur de Florencia, Italia. Además, el artista ha manifestado que el vino tiene un principio, un desarrollo y concluye con una grata sorpresa.

(Le puede interesar: Bares de escucha en Bogotá: 3 lugares donde la música es la protagonista )

Brad Pitt

Viñedo
VENECIA, ITALIA – 29 DE AGOSTO: Brad Pitt asiste al estreno de la película «Ad Astra» durante el 76º Festival de Cine de Venecia el 29 de agosto de 2019 en Venecia, Italia. Foto: Andrea Raffin / Shutterstock

Brad Pitt es un actor, modelo y productor estadounidense que ha logrado ser un reconocido artista internacional. Pitt es uno de los artistas más emblemáticos de su generación y ha logrado consolidar su carrera. El artista decidió encaminarse en el mundo del vino publicando su reconocido vino rosado, en Provenza, Francia. Este nuevo proyecto lo está llevando a cabo con la colaboración con la familia Perrin, familia reconocida por su trayectoria en la industria del vino, y su exesposa Angelina Jolie.

Maynard James Keenan

Viñedo
29 de junio de 2023. Festival Rock Werchter Werchter, Bélgica. Concierto de Puscifer. Foto: Ben Houdijk /Shutterstock

Maynard James Keenan es un músico, compositor, productor, filántropo y viticultor estadounidense más conocido por ser el vocalista y compositor de las bandas de rock Tool, A Perfect Circle y Puscifer. Su incursión por la industria del vino ha sido ejemplar, ya que comenzó su camino desde cero comprando un terreno en el desierto de Arizona. Desde ahí, ha comenzado su proyecto en prueba y ensayo, donde se ha dedicado a diseñar su propio vino.

Kyle MacLachlan

Viñedo
Nueva York, NY – 7 de febrero de 2019: Kyle MacLachlan en los retratos del BUILD Series Inside, el jueves 7 de febrero de 2019, en el BUILD Studio, Nueva York, NY. Foto: SD Mack / Shutterstock

Kyle MacLachlan es un reconocido actor de teatro, cine y televisión estadounidense. El artista es más conocido por su papel de Dale Cooper en la serie Twin Peaks. El artista incursionó en el vino al regresar a sus raíces, en Washington, para crear Pursued by Bear.

LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

Lo Último

Medellín corre en equipo: así fue la llegada de la carrera global de relevos que redefine el running

La On Squad Race Series 2026 llegó a Medellín con un formato de relevos 4×4 que prioriza la estrategia y el trabajo en equipo. La ciudad se integró a un circuito global que reúne a corredores de 20 capitales y clasifica a los mejores squads a la final en Los Ángeles.
  • Revista Diners
  • /
  • abril 20, 2026
Viajes

Ya llegó la nueva edición de la revista Diners y trae de portada las tres ciudades donde la Selección Colombia va a jugar los primeros partidos del Mundial

Ya comienza a sentirse el ambiente festivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que inicia oficialmente el próximo 11 de junio. La selección Colombia jugará la primera fase en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Guía Diners para disfrutar de estos destinos.
  • Revista Diners
  • /
  • abril 20, 2026
Lo Último

Esta es la nueva tienda en Bogotá que mezcla moda, música y cultura en pleno corazón de la Zona T

Gef abre una nueva flagship store en la Zona T de Bogotá que apuesta por integrar moda, música y cultura en un mismo espacio. Más que una tienda, el lugar se plantea como un punto de encuentro con programación en vivo y experiencias que buscan transformar la relación entre marca y consumidor.
  • Revista Diners
  • /
  • abril 20, 2026
Newsletter
Suscríbase
Viajes
Gastronomía
Cultura
Otras Categorías
Marketplace
Lo Último
Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad
Gobierno Corporativo
Derechos y Obligaciones Accionistas