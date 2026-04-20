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Cada vez es menos sorpresivo que las celebridades tengan sus propias marcas o, en este caso, sus propios viñedos. Con los nuevos medios de comunicación y la globalización, es cada vez más fácil conocer más de cerca a las celebridades, sus gustos, pasiones y hasta que suelen hacer en sus tiempos libres. Es por esto que no nos sorprende cuando muchas celebridades anuncian sus libros, marcas, restaurantes o colaboraciones.

Sin embargo, hay un grupo de celebridades que han dedicado su tiempo libre a la industria del vino al hacerse dueños de sus propios viñedos. Esta es una lista realizada por Food and Travel México:

Uvas en una vid al atardecer. Foto: atattoo69 / Shutterstock

Francis Ford Coppola

Nueva York, NY – 28 de abril de 2019: Francis Ford Coppola asiste al estreno mundial de Apocalypse Now Final Cut en el Beacon Theatre. Foto: Lev Radin/EuropaNewsWire. / Shutterstock

El reconocido cineasta estadounidence de 85 años de edad ha consolidado su exitosa carrera no solo en la industria del cine sino en la del vino. El guionista, productor y director de grandes éxitos cinematográficos, como El Padrino, decidió comprar un viñedo en California por su tradición familiar, ya que sus padres eran inmigrantes de Napoles, Italia, uno de los países conocido por su viñedos. Su abuelo se dedicaba a hacer vino en el sótano de su casa.

Sting

LUCCA, ITALIA – 29 DE JULIO DE 2019: STING se presenta frente a miles de personas en el escenario del festival de verano de Lucca, en la Piazza Napoleone, en Lucca. Foto: stedalle / Shutterstock

El artista STING, reconocido por ser un cantante, bajista y compositor del grupo The Police, es otra celebridad que decidió aventurarse en la vida del vino. El reconocido británico compró una finca situada cerca del sur de Florencia, Italia. Además, el artista ha manifestado que el vino tiene un principio, un desarrollo y concluye con una grata sorpresa.

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Brad Pitt

VENECIA, ITALIA – 29 DE AGOSTO: Brad Pitt asiste al estreno de la película «Ad Astra» durante el 76º Festival de Cine de Venecia el 29 de agosto de 2019 en Venecia, Italia. Foto: Andrea Raffin / Shutterstock

Brad Pitt es un actor, modelo y productor estadounidense que ha logrado ser un reconocido artista internacional. Pitt es uno de los artistas más emblemáticos de su generación y ha logrado consolidar su carrera. El artista decidió encaminarse en el mundo del vino publicando su reconocido vino rosado, en Provenza, Francia. Este nuevo proyecto lo está llevando a cabo con la colaboración con la familia Perrin, familia reconocida por su trayectoria en la industria del vino, y su exesposa Angelina Jolie.

Maynard James Keenan

29 de junio de 2023. Festival Rock Werchter Werchter, Bélgica. Concierto de Puscifer. Foto: Ben Houdijk /Shutterstock

Maynard James Keenan es un músico, compositor, productor, filántropo y viticultor estadounidense más conocido por ser el vocalista y compositor de las bandas de rock Tool, A Perfect Circle y Puscifer. Su incursión por la industria del vino ha sido ejemplar, ya que comenzó su camino desde cero comprando un terreno en el desierto de Arizona. Desde ahí, ha comenzado su proyecto en prueba y ensayo, donde se ha dedicado a diseñar su propio vino.

Kyle MacLachlan

Nueva York, NY – 7 de febrero de 2019: Kyle MacLachlan en los retratos del BUILD Series Inside, el jueves 7 de febrero de 2019, en el BUILD Studio, Nueva York, NY. Foto: SD Mack / Shutterstock

Kyle MacLachlan es un reconocido actor de teatro, cine y televisión estadounidense. El artista es más conocido por su papel de Dale Cooper en la serie Twin Peaks. El artista incursionó en el vino al regresar a sus raíces, en Washington, para crear Pursued by Bear.