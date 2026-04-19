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En el corazón de Boyacá, a pocos minutos de Villa de Leyva, el parque temático GONDAVA: El Gran Valle de los Dinosaurios entra en una nueva etapa. Bajo el concepto “¡Una aventura gigante para todos!”, el lugar renueva su propuesta con una apuesta clara: consolidarse como uno de los referentes del turismo experiencial en Colombia y ampliar su alcance en Latinoamérica.

Ubicado en el municipio de Sáchica, en una zona reconocida por su riqueza paleontológica, el parque propone un recorrido que combina naturaleza, entretenimiento y divulgación científica. La experiencia está diseñada como un viaje a la prehistoria, en el que los visitantes pueden explorar la evolución de la vida en la Tierra a través de recorridos inmersivos que integran escenografías a gran escala, contenidos educativos y espacios interactivos.

Gondava, así es el parque en Villa de Leyva donde se viaja al pasado para encontrar a los dinosaurios

Uno de los pilares de esta nueva etapa es la idea de un turismo con sentido. Más allá del componente recreativo, GONDAVA busca posicionarse como un espacio de aprendizaje y conexión con el entorno natural. La propuesta se alinea con una tendencia creciente en la industria turística: experiencias que no solo entretienen, sino que también generan conocimiento y promueven la reflexión sobre el pasado y el futuro del planeta.

El recorrido, que puede tomar entre dos y tres horas, incluye más de 50 dinosaurios, entre figuras de gran formato y animatrónicos, distribuidos en un paisaje que recrea distintos momentos de la historia natural. A esto se suma una exposición de fósiles reales de carácter marino, que refuerza el vínculo del parque con el contexto geológico de la región. Boyacá, junto con Santander, es considerada una de las zonas más importantes del país en términos paleontológicos, un factor que ha sido determinante en la concepción del proyecto.

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Gondava, así es el parque en Villa de Leyva donde se viaja al pasado para encontrar a los dinosaurios

Además de las piezas exhibidas, el parque ofrece espacios complementarios como un laboratorio de fósiles, donde se explica el proceso de conservación y estudio de estos hallazgos, y un servicio de restaurante que amplía la experiencia para los visitantes. Todo el recorrido cuenta con el acompañamiento de guías, lo que permite una mediación pedagógica constante.

Bernardo Salamanca, gerente general y fundador del parque, explica que el proyecto es el resultado de años de trabajo en la creación de prototipos y efectos especiales a gran escala. “No es simplemente hacer dinosaurios porque sí. Es un proceso que involucra investigación, tematización y un desarrollo constante tanto a nivel científico como empresarial”, señala.

En ese sentido, la renovación del parque no solo implica una actualización en su oferta visual, sino también un fortalecimiento de su enfoque conceptual. La experiencia está pensada para que los visitantes no solo observen, sino que se sientan parte de ese entorno. “Lo que hemos visto es que la gente se transporta en el tiempo, se siente dentro de ese momento de la prehistoria. Hay alegría, emoción y una conexión muy fuerte con el lugar”, afirma Salamanca.

Gondava, así es el parque en Villa de Leyva donde se viaja al pasado para encontrar a los dinosaurios

Otro de los aspectos que distingue a GONDAVA es su carácter abierto y natural. A diferencia de otros parques temáticos, aquí la experiencia se desarrolla al aire libre, en un entorno que ha sido intervenido para conservar su esencia. Esta decisión responde a una intención clara: evitar la artificialidad y privilegiar una relación más directa con el paisaje.

El parque también ha logrado consolidarse como un punto de encuentro intergeneracional. La experiencia no está dirigida únicamente a niños; por el contrario, busca involucrar a visitantes de todas las edades. “Aquí los papás vuelven a ser niños. Es una experiencia que transforma a todos, no solo a los más pequeños”, señala su fundador.

En términos de proyección, GONDAVA se posiciona como uno de los principales focos de turismo paleontológico en el país. Aunque Colombia no ha desarrollado históricamente este tipo de oferta, el parque abre una posibilidad para explorar ese potencial. La presencia de fósiles y el trabajo conjunto con entidades científicas refuerzan esta línea.

Gondava, así es el parque en Villa de Leyva donde se viaja al pasado para encontrar a los dinosaurios

La apuesta, sin embargo, va más allá del presente. La nueva fase del parque se plantea como un proceso de crecimiento continuo, en el que la experiencia seguirá evolucionando. La incorporación de nuevas tecnologías, la ampliación de sus espacios y el desarrollo de propuestas que integren actividades diurnas y nocturnas hacen parte de esa visión a futuro.

En un contexto en el que el turismo busca cada vez más propuestas diferenciadas, GONDAVA se presenta como una alternativa que articula entretenimiento, educación y territorio. Su ubicación, su escala y su enfoque lo convierten en un proyecto singular dentro de la oferta nacional.

Con más de una década de desarrollo y una nueva etapa en marcha, el parque reafirma su intención de convertirse en un destino que trascienda lo local. La meta es clara: ofrecer una experiencia que no solo atraiga visitantes, sino que deje una huella duradera en la manera en que se entiende la relación entre ciencia, naturaleza y turismo en Colombia.

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