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El cine es un espacio que ha estado en la vida de los colombianos por mucho tiempo. Sin embargo, con el pasar de los tiempos la experiencia de «ir a ver una película» ha evolucionado y se ha salido de la sala oscura y silenciosa.

Desde probar los platos que aparecen en las grandes pantallas de cine hasta ver clásicos mientras se brinda con un cóctel, o participar en cine clubes donde las historias continúan en conversación, la ciudad ofrece planes que transforman el séptimo arte en algo mucho más cercano y sensorial.

Un grupo de gente alegre se ríe mientras ve películas en el cine. Foto: Zoran Zeremski / Shutterstock

Es por esto que la cuenta de instagram @visitarbogota crea una lista de espacios culturales en donde el ver una película se convierte en una experiencia extraordinaria.

Sabores de Película

A más de uno le a generado curiosidad probar los platos que sirven en las películas. El plato ratatouille que se ve en la icónica película que lleva su mismo nombre, los dumplings de Kung Fu Panda, el pan de muerto de Coco, helado o pastel de Lilo y Stitch, entre otros. Estas son algunos de las comidas más icónicas que se vieron en las películas. Es por esto que Sabores de Películas, ubicado en la Cra 65b #18a – 30, en una fábrica de Puente Aranda, Bogotá, se encarga de no solo ver la película sino de invitarte a saborearla.

Se debe reservar con anterioridad. Toda la información se puede encontrar en la cuenta oficial de instagram: @sabores.de.pelicula.

Drink Along

Mhusas es una iniciativa de dos roomies que buscaban hacer espacios que se salieran de la rutina, ya sea conocer personas nuevas, hacer manualidades o hacer journaling. Con esa mentalidad de salirse de la rutina crearon el espacio Drink Along, en donde se ven películas icónicas mientras se toma un coctel, se hace barra o se tira hate. Es un espacio que sale del molde silencioso del cine para traer fiesta y nostalgia en un solo plan.

Mhusas está ubicado en la calle 52 #25-35 y se debe hacer una reserva previa al evento en la cuenta de instagram: @mhusastaller.

Fuera del Aire

Para quienes buscan una experiencia de cine más allá de la pantalla, el cine club Fuera del Aire propone encuentros donde las películas no solo se ven, sino que también se conversan. Con ciclos mensuales, este espacio reúne a los asistentes cada jueves para disfrutar de proyecciones acompañadas de charlas, invitados especiales y un canelazo que hace del ambiente algo más cercano y acogedor.

Además, su formato itinerante permite que cada semana cambie de locación, convirtiéndose en un plan dinámico dentro de la ciudad. La programación completa se puede consultar en su cuenta de Instagram: @fueradelaire.cineclub.

Lumina

Lumina es uno de los espacios cinematográficos que más ha causado revuelo por ser el Distrito cultural y gastronómico de Cine Colombiano. En sus instalaciones no solo se puede disfrutar de películas, sino también de una cuidada oferta gastronómica que eleva la experiencia: desde Incontro Ristorante, con su propuesta de alta cocina italiana, hasta Crítico Bar, pensado para quienes disfrutan de la coctelería, además de una cafetería ideal para los amantes del café.

El espacio también cuenta con zonas de coworking y una terraza con vistas privilegiadas, lo que lo convierte en un lugar versátil para distintos planes, ya sea una salida con amigos o una cita romántica. Lumina está ubicado en la Calle 114 #6A-92, Hacienda Santa Bárbara. Puede acceder a toda la información en su página web o en su cuenta de instagram @luminabogota.

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Cinemateca Distrital

La cinemateca Distrital se ha consolidado como el mayor promotor de la cultura colombiana y persevera la historia del cine colombiano. La Cinemateca Distrital es un espacio en donde se puede gozar de muchas variedad de géneros, desde cine alternativo, clásicos, películas colombianas, festivales y exposiciones. Además, cuenta con una gran oferta de restaurantes, convirtiendo el plan en una experiencia ideal para ir solo, con amigos, en familia o con la pareja.

Esta ubicado en la Carrera 3 #19-10, en el Centro de Bogotá y se puede ver toda la programación en la página web o en el instagram: @cinematecabta

Cinema Local

El cinema Local es uno de los centros culturales en San Felipe que busca difundir el cine colombiano. Es un espacio que con su larga trayectoria se ha consolidado como un aliado estratégico de los amantes del cine nacional, ya que busca ofrecer un espacio en donde el cine colombiano pueda brillar sobre las grandes producciones internacionales.

Está ubicado en la Calle 74 #20B- 19, en el barrio San Felipe y se puede mirar la cartelera en su página oficial o en su cuenta de instagram: @cinemalocal.co

La Travola Santa

Para quienes buscan un plan completo alrededor del cine, este rincón en Chapinero se presenta como una opción ideal al reunir en un solo lugar restaurante, bar, café, salas de cine y shows. Con una estética cinéfila que envuelve toda la experiencia, el espacio invita no solo a ver películas, sino a comer, compartir y vivir el cine de una forma diferente. Ubicado en la Calle 55 #10-25, su cartelera y programación pueden consultarse en su cuenta de Instagram @latavolasantacinema.

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The Baking Lab

A muchas personas les entra el gusto por la vista, es por esto que muchos de nosotros nos hemos ilusionado con probar comida característica de alguna película de cine. Sin embargo, The Baking Lab es un espacio en donde se te enseña a cocinar estos postres o cenas de tus películas favoritas, como los panes de Tiana de La Princesa y el Sapo, los antojos de la hada madrina de Shrek o la tartaleta de Mérida de Valiente. Este espacio se encarga de extraer los mejores platos de las películas para ofrecerlo como una experiencia gastronómica, social y sensorial.

The Baking Lab revela su dirección una vez se haga la reserva. Toda la información que necesitas para reservar o conocer las programaciones las puedes saber en su cuenta de instagram: @thebakinglab.co