Chuck Norris murió el 20 de marzo de 2026 a los 86 años en Hawaii, dejando atrás un legado que trasciende las patadas giratorias y los memes. Según Variety, el actor fue hospitalizado el jueves y su familia publicó un comunicado el viernes confirmando su fallecimiento. Lo describieron como «un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia».

Nacido en Oklahoma en 1940, Chuck Norris sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de ascender a la fama como estrella de artes marciales y asegurar su gran oportunidad en el cine junto a Bruce Lee en El Furor del Dragón (1972). No era solo un actor que fingía saber pelear: era un genuino campeón de artes marciales con cinturón negro en judo, tercer grado en Jiu-Jitsu brasileño, quinto grado en karate, octavo grado en taekwondo, noveno grado en Tang Soo Do y décimo grado en Chun Kuk Do, un arte marcial que él mismo fundó.

Su peak fue durante las décadas de los 70, 80 y 90. En esa época, los actores tendían a aparecer exclusivamente en cine o televisión, pero Chuck Norris conquistó ambos, convirtiéndose en favorito del público gracias a los 196 episodios de Walker, Texas Ranger que protagonizó durante nueve temporadas.

Con el paso de los años se le vio cada vez menos, aunque se dio a conocer a nuevas audiencias con apariciones en Dodgeball (2004) y Los indestructibles 2 (2012).

Si es un verdadero amante del género de la acción o le ha dejado nostálgico la noticia, estas son cinco películas esenciales para recordar a quien ahora es una leyenda del cine.

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‘The Way of the Dragon’ (1972)

Esta película, que también es una de las mejores de Bruce Lee, es oficialmente el debut cinematográfico de Chuck Norris. Y vaya debut: la pelea en el Coliseo Romano es uno de los combates más icónicos de la historia del cine de artes marciales, y además, demostró que podía brillar con luz propia aún compartiendo pantalla con otro grande.

De no haber sido por la muerte prematura de Lee y el golpe que eso significó para el género, Chuck Norris muy probablemente habría continuado haciendo películas como esta y habría sido un tipo de estrella de acción.

‘Lone Wolf McQuade’ (1983)

Según Ranker, que elaboró una lista de las mejores películas de Chuck Norris tras confirmarse su muerte, Lone Wolf McQuade ocupó el primer lugar. Aquí Norris interpreta a un Texas Ranger solitario que prefiere trabajar solo y tomar la justicia en sus propias manos.

La película dejó escenas de peleas icónicas, una persecución de autos memorable y la característica patada giratoria de Chuck Norris. Es cine de acción puro y sin pretensiones, justo lo que sus fanáticos esperaban y exactamente lo que Norris sabía hacer mejor que nadie.

‘Missing in Action’ (1984)

Como veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no sorprende que Norris haya interpretado frecuentemente a militares a lo largo de su carrera. Missing in Action lo presenta como el Coronel James Braddock, un ex prisionero de la Guerra de Vietnam que regresa para rescatar a soldados encarcelados que fueron dados por muertos.

La película no fue bien recibida por la crítica, pero se convirtió en un gran éxito consolidándose como una de las películas más populares de Norris. Y la razón es clara: Missing in Action es acción en su estado más puro y un heroico Chuck Norris en una épica misión de rescate. El tipo de película que funcionaba perfectamente en VHS en los años 80 y que sigue funcionando hoy para quienes buscan entretenimiento.

‘The Delta Force’ (1986)

Esta película de acción inspirada en eventos de la vida real generó dos secuelas, aunque Chuck Norris no participó en la tercera entrega. Sin embargo, su hijo Mike se unió al elenco para mantener el nombre Norris involucrado en la franquicia, pero interpretando un personaje completamente diferente.

The Delta Force duplicó el éxito de Missing in Action al hacer otra película sobre un soldado que se enfrenta a un ejército de villanos en lugares exóticos. Aunque los críticos no fueron grandes fanáticos (algo común en las películas de Chuck Norris) Roger Ebert le dio a The Delta Force una crítica bastante favorable de tres estrellas y llamó «una película de acción bien hecha».

‘Code of Silence’ (1985)

De todas las películas protagonizadas por Chuck Norris, solo una logró una puntuación «fresh» en Rotten Tomatoes y el thriller de acción de 1985 Code of Silence. ¿Qué tenía de diferente esta película que logró conquistar a la crítica? No solo es acción de alta calidad en la que Norris sobresalía, sino que también le permitió interpretar un personaje tridimensional real, y resultó ser muy bueno haciéndolo.

Norris interpreta a Eddie Cusack, un policía de Chicago que intenta acabar con dos pandillas rivales mientras navega la corrupción en su departamento. El fallecido actor atribuyó a Code of Silence el mérito de ayudar a demostrar que era capaz de ser un actor real, no solo alguien que sabía lanzar patadas y hacer explotar cosas.

Chuck Norris será recordado como la estrella de acción que sabía exactamente lo que quería su público y que nunca pretendió ser otra cosa. Su presencia escénica podía sostener una película o serie, y su formación en artes marciales dotaba de autenticidad inigualable a sus personajes. Más allá de frases ingeniosas y escenas de lucha cautivadoras, Norris construyó un legado. Uno que ahora será inmortal a través de sus películas.

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