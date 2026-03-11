Hay carreras que se construyen desde la infancia: clases de actuación, escuela de teatro, primeros papeles a temprana edad. Y luego están las que llegan por accidente, después de décadas de vivir otra vida completamente distinta. Tânia Maria pertenece a la segunda categoría.

Durante casi toda su vida fue costurera de alfombras en una ciudad del norte de Brasil. A los 72 años pisó un set de cine por primera vez como extra. Ahora, a los 79, es la sensación de El Agente Secreto, una de las películas brasileñas más sonadas del año y nominada a cuatro premios Oscar.

Dirigida y escrita por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido y Gabriel Leone, la película llegó a los cines en Colombia el pasado 26 de febrero y actualmente compite en cuatro categorías a los Óscar 2026: Mejor película internacional, Mejor película, Mejor actor principal y Mejor casting.

Pero más allá de Moura, quien viene acumulando estatuillas a lo largo y ancho de la temporada de premios, hay un personaje al que le bastaron unos minutos en pantalla para convertirse en estrella. El New York Times la llamó «el nuevo ícono del cine brasileño» y ahora es un fenómeno en redes sociales.

Aquí le contamos de quién se trata y por qué se está robando el show.

¿Quién es Tânia Maria?

Sebastiana Maria de Medeiros Filha (conocida artísticamente como Tânia Maria) nació en 1947 en la ciudad de Santo Antônio da Cobra, al norte de Brasil. Durante casi toda su vida trabajó como costurera de alfombras, y se convirtió en actriz por casualidad.

A los 72 años descubrió que en su ciudad buscaban extras para una película y decidió acudir al casting. Así fue como conoció a Kleber Mendonça Filho, quien en este entonces rodaba su anterior película Bacurau (2019). Lo que inicialmente sería un papel de extra, terminó por ser un personaje con más líneas de diálogo y marcó su debut oficial en el cine.

Años más tarde, director y actriz se reencuentran en El Agente Secreto. Según relata SPIN, Mendonça Filho sabía que sería perfecta para interpretar el personaje de Sebastiana, y sin saberlo, su corazonada creó el personaje más icónico de la película.

El impacto de Tânia Maria ha trascendido de forma veloz. Hoy, goza de la misma fama que cualquier celebridad brasileña. «Donde sea que vaya, la gente me reconoce», dijo la actriz de 79 años al New York Times. «Es maravilloso», añadió. «Pero no se me ha subido a la cabeza».

Pero eso no es todo. HBO Max aprovechó el fenómeno y la incluyó en una de sus más recientes promociones para los Oscar 2026. En el video, Tânia María interpreta a varios de los personajes de las películas nominadas disponibles en la plataforma de streaming. Se le ve interpretando al personaje de Gladys en La hora de la desaparición (en inglés Weapons), o como parte del clan de vampiros en Pecadores.

‘El Agente Secreto’: a un Oscar de repetir historia para Brasil

El contexto hace que la nominación de El Agente Secreto sea aún más significativa. En 2025, Aún estoy aquí (Ainda Estou Aqui), dirigida por Walter Salles, hizo historia al ganar el Oscar a la Mejor Película Internacional. La cinta, basada en hechos reales, cuenta la historia de Eunice Paiba (interpretada por Fernanda Torres) tras la desaparición de su esposo Rubens Paiva durante la dictadura brasileña de los años 70.

Este fue el primer Oscar en esta categoría para Brasil. Ahora, apenas un año después, El Agente Secreto está a días de repetir la hazaña o de lo contario, ser superada por alguna de sus contrincantes. La película compite con It was just an Accident, del iraní Jafar Panahi (Francia); The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (Túnez); la española Sirat, de Oliver Laxe; y Sentimental Value, de Joachim Trier (Noruega).

La pregunta ahora es ¿Logrará Brasil escribir un nuevo capítulo en su historia con la Academia? Solo lo sabremos hasta el domingo 15 de marzo. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase Tânia María ya tiene un lugar asegurado en la historia del cine.

