Existe una brecha constante entre lo que la Academia de Hollywood considera digno de un Óscar y lo que el tiempo termina validando como arte. Algunas películas ganan premios en su momento y décadas después siguen siendo referentes culturales. Otras ganan o son nominadas, provocan controversia inmediata, y con los años su presencia en esa lista se vuelve cada vez más difícil de justificar.

Y es que la Academia no es infalible. Sus miembros votan influenciados por campañas, tendencias políticas del momento, culpa por no haber premiado a ciertos directores en el pasado, y a veces simplemente por no haber visto todas las películas de la competencia. El resultado es que cada cierto tiempo una película mediocre, olvidable o mala termina compitiendo por la estatuilla dorada.

Aquí le presentamos cinco películas nominadas al Óscar (algunas ganadoras, otras solo candidatas) que dividieron a los cinéfilos y que con el tiempo se convirtieron en ejemplos de los errores de juicio de la Academia.

‘Crash’ (2005)

Tal vez la ganadora más polémica de Mejor Película en las últimas décadas. Crash dirigida por Paul Haggis superó a Brokeback Mountain en 2005, una decisión que sigue causando debate. La película, un drama sobre racismo en Los Ángeles con historias entrelazadas fue criticada por tratar de forma simple y manipuladora temas complejos.

Por el contrario, Brokeback Mountain, dirigida por Ang Lee, era una historia sobre dos vaqueros homosexuales en Wyoming. Ganó Mejor Director para Lee, pero perdió Mejor Película, lo que muchos interpretaron como un acto de cobardía de la Academia: premiar una película «sobre racismo» era más seguro que premiar una historia de amor gay en 2005.

‘The Blind Side’ (2009)

The Blind Side no solo fue nominada a Mejor Película: Sandra Bullock ganó el Óscar a Mejor Actriz por su interpretación de Leigh Anne Tuohy, una mujer blanca rica que adopta a un adolescente negro sin hogar que eventualmente se convierte en jugador profesional de fútbol americano.

La película fue un éxito de taquilla, recaudando más de 300 millones de dólares. Pero fue criticada por perpetuar el estereotipo del «salvador blanco» y por reducir la historia real de Michael Oher a una narrativa simplificada donde su éxito depende casi exclusivamente de la generosidad de una familia blanca.

Años después, el propio Michael Oher demandó a la familia Tuohy alegando que nunca fue adoptado legalmente y que lo habían engañado para firmar documentos que les daban control sobre su imagen.

‘Extremely Loud and Incredibly Close’ (2011)

Basada en la novela de Jonathan Safran Foer, la película cuenta la historia de un niño con posible síndrome de Asperger que busca pistas dejadas por su padre, quien murió en los ataques del 11 de septiembre.

La película fue un fracaso comercial y odiada por los críticos cuando se estrenó. Tiene un 46% en Rotten Tomatoes y a menudo se le describe como manipuladora, sentimental y explotadora del trauma del 11-S. Sin embargo, fue nominada a Mejor Película en los Óscar de 2012. De hecho, su nominación fue tan controversial que muchos analistas de la industria la usaron como ejemplo de por qué la Academia necesitaba reformar su sistema de votación.

‘Norbit’ (2007)

Norbit no fue nominada a Mejor Película, pero su inclusión en esta lista se justifica por su nominación a Mejor Maquillaje en 2008. La comedia de Eddie Murphy, ampliamente considerada una de las peores películas de su carrera, cuenta con un 9% en Rotten Tomatoes.

Murphy interpreta múltiples personajes usando maquillaje protésico, incluida Rasputia, una mujer negra obesa retratada con estereotipos ofensivos. La nominación al Óscar ocurrió el mismo año en que Murphy competía por Mejor Actor de Reparto por Dreamgirls, y muchos creen que Norbit le costó ese premio: los votantes de la Academia vieron Norbit justo antes de la votación y recordaron por qué habían dejado de tomarlo en serio como actor dramático.

Emilia Pérez (2024)

Emilia Pérez, una producción original de Netflix dirigida por Jacques Audiard, es una película francesa de 2024 que generó divisiones extremas. La cinta musical cuenta la historia de un narcotraficante mexicano que se somete a una cirugía de reasignación de género, fue elogiada por algunos críticos por su audacia y criticada por otros por su representación problemática de México, la violencia y la identidad trans.

La película ganó premios en festivales europeos pero provocó indignación en México, donde ciudadanos y activistas la acusaban de perpetuar estereotipos, romantizar la violencia del narcotráfico y tratar la identidad trans como un recurso narrativo exótico. A pesar de la controversia, fue nominada en múltiples categorías en premios internacionales, incluyendo el Óscar a Mejor Película.

