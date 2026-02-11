James Van Der Beek, 5 producciones para recordar su legado

James Van Der Beek falleció este miércoles 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras enfrentar un diagnóstico de cáncer colorrectal que le fue comunicado en privado en agosto de 2023 antes de hacerlo público en el año siguiente y que mantuvo como parte de su vida personal durante casi tres años hasta su deceso en Austin, Texas, según informó su esposa Kimberly Van Der Beek en redes sociales.

El actor, que se hizo famoso a nivel mundial por el éxito de la serie Dawson’s Creek, nació el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut, Estados Unidos, y su nombre figura como uno de los representantes más icónicos de los años 90.

A lo largo de más de tres décadas apareció en más de 70 proyectos, desarrollando roles en diferentes géneros y formatos que abarcan desde el drama adolescente hasta la comedia televisiva y trabajos que capturaron la atención de audiencias internacionales.

En medio de esta trayectoria, Van Der Beek compartió con el mundo su vida privada, desde su matrimonio en 2010 con Kimberly Brook y el nacimiento de sus hijos Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

El cáncer de James Van Der Beek

El diagnóstico de cáncer colorrectal que enfrentó Van Der Beek se produjo después de una colonoscopia de rutina en la que se detectó la enfermedad en etapa 3 cuando tenía 46 años, hecho que él mismo confirmó ante la atención pública en noviembre de 2024 tras haberlo manejado en privado durante meses.

El cáncer colorrectal es una afección que se manifiesta en tejidos del colon o del recto, y el actor abordó públicamente su situación con la participación activa de su familia en el tratamiento y manejo de su salud en los últimos años de vida.

La mejores producciones de James Van Der Beek

En Diners hacemos un recorrido por cinco producciones que forman parte de su filmografía.

Dawson’s Creek

Esta fue la serie televisiva estadounidense en la que Van Der Beek interpretó a Dawson Leery durante seis temporadas entre 1998 y 2003, figura de protagonismo constante en un elenco que sigue figurando en referencias culturales de finales del siglo XX y principios del XXI.

Van Der Beek era el personaje principal, un joven con aspiraciones cinematográficas y una narrativa juvenil centrada en su entorno social, académico y emocional.

Home Movie: The Princess Bride

En plena pandemia, esta producción nació como una miniserie de formato televisivo producida en tiempos de aislamiento global, donde James Van Der Beek encarnó al Prince Humperdinck, un personaje tradicionalmente asociado a la trama de The Princess Bride y que en esa versión fue recreado en formato casero por diversos intérpretes durante la pandemia.

Pose

Esta serie de FX de 2018, James Van Der Beek asumió el papel de Matt Bromley, un personaje con presencia recurrente durante la primera temporada, y que se pensó para emular el mandato de Donald Trump en su primera presidencia de los Estados Unidos.

Modern Family

La exitosa serie cuenta con la aparición de Van Der Beek en el episodio titulado No Small Feet, donde interpretó a Bo Johnson, exnovio de Pam y el padre de su bebé, que desea continuar con la relación amorosa tras salir de la cárcel. Mitchell aprovecha esa oportunidad y le dice a Pam que se mude.

Sea Oak

Esta es otra de las producciones en las que James Van Der Beek aparece en el año 2017, con el papel de Butcher, que fue más temporal que protagónico, pues la serie giraba en torno a Glenn Close, quien interpreta a una tía adorable que se muere y vuelve para exigirle a su familia disfuncional que le den una vida mejor, aún después de la muerte.