Las mejores playas de estados unidos para visitar en 2026

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Las mejores playas de Estados Unidos no necesariamente son las más cálidas ni las más accesibles. Algunas requieren caminar, otras solo permiten observar desde miradores, y varias tienen agua tan fría que nadar es opcional. Pero es precisamente esa diversidad lo que hace que valga la pena explorar la costa estadounidense.

En total, Estados Unidos tiene más de 19,000 kilómetros de costa repartidos entre el Atlántico, el Pacífico y el Golfo de México, y muchas de sus mejores playas no se parecen en nada al cliché tropical de Miami, Malibú o Hawái. Esta diversidad geográfica hace que elegir las «mejores» playas de Estados Unidos sea un ejercicio retador y subjetivo. ¿Mejor para qué o quién? Si se encuentra tomando esta decisión, le presentamos cinco playas de Estados Unidos para tener en su bucket list.

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Ruby Beach, Washington

Foto: Shutterstock-Brian Logan Photography

Ruby Beach muestra el lado salvaje del noroeste del Pacífico. Grandes formaciones rocosas (sea stacks) se levantan del agua, y troncos de madera flotante cubren la orilla en formas interesantes.

La gente visita Ruby Beach por su paisaje lleno de drama: niebla, marea llenas de vida y olas que son fuertes y calmantes al mismo tiempo. Aquí verá más personas explorando que tomando el sol, todas atraídas por la belleza natural. El clima cambiante es parte de la experiencia y hace que cada visita sea única. No espere agua tibia ni días despejados sino todo lo contrario: viento, gris y una costa que se siente como el fin del mundo.

Gulf Shores Public Beach, Alabama

Foto: Shutterstock-hi.friends

Gulf Shores Public Beach es un lugar brillante y acogedor donde el Golfo de México. La arena es famosa por ser blanca y suave, y el agua brilla en tonos verdes y azules. Es una playa con una vibra relajada: mucho espacio, agua tibia poco profunda y mucho sol.

Aquí verá juegos de voleibol, parasails en el cielo y olerá mariscos frescos. Es perfecta para días largos bajo un cielo grande, donde puede nadar, dormir la siesta o simplemente ver las olas. Y a diferencia de las playas del Pacífico o del Atlántico Norte, la temperatura del agua en el Golfo de México es más predecibles e invita a entrar.

Driftwood Beach, Jekyll Island, Georgia

Foto: Shutterstock-Elena Simona Craciun

Driftwood Beach parece un jardín de esculturas que el mar ha ido tallando durante décadas. Troncos de árboles pálidos y retorcidos se levantan sobre la arena, creando formas que el amanecer convierte en siluetas. La mayoría de los visitantes llegan con cámaras, no con trajes de baño, y pasan horas caminando entre los troncos buscando el mejor encuadre. No espere encontrar gente nadando. Esta playa es para contemplar, no para recrearse.

Julia Pfeiffer Burns State Park, California

Foto: Shutterstock-AJ Kammerer



Ubicado a lo largo de los acantilados de Big Sur, este tramo costero muestra a California en su versión más dramática. Las olas turquesas chocan contra las rocas y la famosa cascada McWay se precipita directamente sobre una caleta escondida, creando una postal poco común y casi irreal.

No hay acceso directo a la playa situada debajo de las cataratas, pero las vistas desde el mirador son suficientes. Algunos visitantes llegan solo para respirar el aire de eucalipto mientras los cóndores vuelan sobre sus cabezas. En definitiva, una playa donde más que relajarse en la arena, se va a absorber la belleza de la naturaleza.

Sand Beach, Acadia National Park, Maine

Las mejores playas de Estados Unidos para visitar en 2026

Sand Beach se encuentra entre acantilados de granito en la isla de Mount Desert y parece un lugar escondido en la costa de Maine. Su arena pálida, formada por conchas trituradas, contrasta con los acantilados cubiertos de pinos. El agua es fría incluso en verano, pero esa es precisamente una de las cosas que la hacen especial.

Este es un lugar para dar paseos tranquilos (no para tomar el sol) donde encontrará naturaleza en un estado casi intacto. Los más valientes se bañan en julio y agosto, pero la mayoría simplemente camina por la orilla y explora las pozas de marea.

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