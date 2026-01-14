El Henley Passport Index, elaborado por la consultora Henley & Partners, revela cada año el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo, atendiendo al número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin necesidad de visado previo. La clasificación se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que gestiona la base de datos de información de viajes más grande y precisa del mundo, y se complementa con la investigación continua del departamento de análisis de Henley & Partners. Este índice analiza 199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje, actualizándose mensualmente para reflejar cambios en las políticas de visados mediante un proceso exhaustivo que contrasta cada pasaporte con todos los destinos posibles, apoyado en fuentes públicas fiables como recursos gubernamentales y medios internacionales.​

Liderazgo asiático y bloque europeo en 2026

Vista icónica de Singapur, cuyo pasaporte lidera el Henley Passport Index 2026 con acceso sin visa a 192 destinos de 227 posibles, consolidando su supremacía global por tercer año consecutivo. Foto. Majonit/ Shutterstock

Singapur mantiene su posición como el pasaporte más poderoso del mundo en el Henley Passport Index 2026, tal y como ocurrió en 2024 y 2025, permitiendo a sus ciudadanos acceso sin visado a 192 destinos de un total de 227, aunque pierde un destino respecto al año anterior. En segunda posición se sitúan Corea del Sur y Japón, con acceso sin visado a 188 países; Corea del Sur revalida su puesto, mientras que Japón asciende una posición. La tercera posición la comparten Dinamarca, España, Luxemburgo, Suecia y Suiza, cuyos pasaportes permiten viajar sin visado a 186 destinos, con España subiendo una posición respecto a 2025 y consolidándose entre los más fuertes.​

(Siga leyendo: Esto es todo lo que deben saber sobre los nuevos requisitos para entrar en Europa)

Paisaje urbano de Seúl en Corea del Sur, cuyo pasaporte ocupa el segundo lugar en el Henley Passport Index 2026 junto a Japón, con acceso sin visa a 188 destinos de 227 posibles, revalidando su posición de poder global. Foto. Boontheang/ Shutterstock



El top 10 continúa con Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega y Países Bajos en cuarto lugar con 185 destinos; Hungría, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia y Eslovenia con 184; Croacia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia y República Checa con 183; Australia, Letonia, Liechtenstein y Reino Unido con 182; Canadá, Islandia y Lituania con 181; Malasia con 180; y Estados Unidos con 179 destinos. La clasificación completa puede consultarse en la página oficial del Henley Passport Index 2026, que incluye un mapa interactivo para visualizar países accesibles sin visado, comparar pasaportes e incluso explorar opciones para mejorar la movilidad con una segunda nacionalidad.​

Posición de Colombia y Latinoamérica

Bogotá, Colombia, cuyo pasaporte ocupa el puesto 37 en el Henley Passport Index 2026 con acceso sin visa a 130 destinos, posicionándose de manera intermedia en el ranking global de movilidad. Foto. ByDroneVideos/ Shutterstock



Colombia ocupa el puesto 37 con acceso a 130 destinos sin visa, superado en un puesto por Guatemala y empatado con Honduras. Los países con mejor posición son Chile, en el puesto 13 con acceso a 175 países son visa; seguido por Brasil y Argentina, ambos en el puesto 16 con 169.

Brecha creciente en movilidad global

Tras dos décadas desde su creación, el Henley Passport Index de 2026 pone de manifiesto una realidad cada vez más evidente: la creciente brecha entre las poblaciones más y menos móviles del mundo. Aunque un número récord de países se concentra en los primeros puestos del ranking, los pasaportes situados en la parte baja siguen estando cada vez más aislados, subrayando una profunda fractura en la movilidad global condicionada por factores geopolíticos, diplomáticos y económicos. La diferencia de 168 destinos entre el pasaporte más poderoso (Singapur con 192) y el menos potente ilustra esta magnitud, una brecha que se ha ampliado significativamente desde 2006, cuando la distancia entre el líder entonces (Estados Unidos) y Afganistán era de solo 118 destinos.​

Pasaportes en el extremo opuesto

Afganistán ocupa los últimos puestos del Henley Passport Index 2026 con acceso sin visa a solo 24 destinos de 227 posibles, reflejando su aislamiento geopolítico en la movilidad global. Qasim Mirzaie/ Shutterstock

En el extremo opuesto del ranking se sitúan, una vez más, Afganistán, Siria e Irak, que ocupan los últimos puestos —como ya ocurrió en los informes de 2022, 2023 y 2024, aunque con ligeras variaciones de posición—. Sus pasaportes solo permiten acceder sin visado a 24, 26 y 29 países, respectivamente, destacando el aislamiento de estas naciones.​

¿Cómo se calcula cuál es el pasaporte más poderoso del mundo 2026?

El informe Henley Global Mobility Report 2026 analiza en profundidad el ranking más reciente e incluye comentarios de destacados académicos y expertos internacionales sobre las principales tendencias que influyen en la movilidad y la migración global. Con un enfoque basado en el análisis geopolítico y en las realidades que están dando forma al mundo actual, ofrece perspectivas exclusivas sobre lo que cabe esperar en los próximos meses en materia de fronteras, visados y libertad de movimiento. Henley & Partners, como firma líder en residencia y ciudadanía por inversión, recibe datos exclusivos de la IATA que constituyen la base del índice, garantizando precisión mediante monitorización constante de cambios en políticas de visados a lo largo del año.​

El Henley Passport Index es el índice de pasaportes original y más reconocido a nivel mundial, con datos históricos que abarcan dos décadas completas, lo que lo convierte en uno de los indicadores más sólidos y fiables de su categoría. Esta metodología rigurosa asegura que el ranking refleje fielmente la «poderosidad» de cada pasaporte en términos de acceso sin visa previa, sirviendo como herramienta esencial para viajeros, analistas y policymakers interesados en la movilidad global.

(Le puede interesar: Estos son los pasaportes más poderosos del mundo en 2025)