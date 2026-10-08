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Este año, Nueva York, Londres y París mantuvieron los tres primeros lugares del Índice Ciudades Globales de Oxford Economics, que clasifica a las 1.000 ciudades del mundo con mejor calidad de vida, teniendo en cuenta los criterios de capital humano, gobernanza, medio ambiente, economía y calidad de vida. Seattle y San Francisco completan el top cinco.

Y aunque las ciudades latinoamericanas no aparecen en los primeros lugares, Buenos Aires, con el puesto 138, Santiago de Chile, con el 155 y Lima, con el 196, se ubican en la primera mitad de esta clasificación, seguidas por México, en el 221, Panamá, en el 280, São Paulo, en el puesto 292, San José, en el 297, Bogotá, en el 299, Monterrey, en el 314, Brasilia, en el 335, Tijuana, en el 349 y Medellín, en el 370. Esta clasificación realizó un capítulo especial llamado «ciudades a las que hay que prestar atención» que incluye 28 ciudades del mundo y destacó la evolución de Medellín en las últimas dos décadas.

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A continuación, conozca las razones que clasifican a las ciudades del TOP 5 como las mejores en calidad de vida:

1. Nueva York

Nueva York es una ciudad vibrante para la economía y la cultura.

La capital de las finanzas, la tecnología, la publicidad, la moda y los medios de comunicación, mantuvo su primer lugar con respecto a 2025. Es la puntera en economía, y la quinta en capital humano, pues en su área metropolitana habitan 20 millones de personas, atraídas por las universidades, las instituciones culturales y las empresas innovadoras.

Los altos ingresos y las empresas e instituciones sólidas impulsan la calidad de vida. Sin embargo, la gran manzana todavía tiene retos: las políticas migratorias restrictivas y la incertidumbre política; los altos costos de vivienda, que han afectado el crecimiento demográfico durante la última década y motivan tanto a empresas como a trabajadores a mudarse a ciudades más asequibles; en medio ambiente, la ciudad enfrenta desafíos relacionados con el clima (temperaturas volátiles y desastres naturales).

2. Londres

El 40% de los habitantes de Londres son extranjeros altamente calificados.

La capital del Reino Unido destaca en los negocios, la economía digital, la ciencia y la tecnología, la educación, las artes y el capital humano. Es la cuarta economía del mundo y su crecimiento es estable. El capital humano está respaldado por sus universidades y calidad educativa. Londres es un imán para migrantes altamente calificados, que representan alrededor del 40 % de la población, así que las empresas tienen acceso al mejor talento, lo que favorece el crecimiento demográfico y una población más joven en comparación con Nueva York, Tokio y París; los altos costos de la vivienda y la poca oferta hacen que este tema sea crítico.

La ciudad presenta un desempeño sólido en medio ambiente, porque su economía orientada a servicios es baja en emisiones de carbono y se suma a políticas de control de emisiones. La ciudad ha superado la agitación política del Reino Unido, incluido el Brexit, así que seguirá siendo una de las ciudades globales con mejor desempeño.

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3. París

Con 1.800 monumentos históricos y 130 museos, París es uno de los principales destinos turísticos del mundo.

La capital francesa concentra la moda, la diplomacia, el comercio, las ciencias, la cultura y la gastronomía. Su economía está centrada principalmente en los servicios; es la quinta ciudad más grande del mundo en términos de PIB y la segunda más grande de Europa. La presencia de 1.800 monumentos históricos y 130 museos la posiciona como uno de los principales destinos turísticos y culturales del mundo.

Ocupa el séptimo lugar en capital humano: concentra sedes de grandes empresas, universidades de renombre, instituciones clave y organizaciones internacionales, por lo que atrae a trabajadores altamente calificados de Francia y del exterior. Su calidad de vida está entre las 10 mejores del mundo, debido a una alta esperanza de vida, un ingreso promedio alto y el fácil acceso a la cultura. Los desafíos: insuficiente oferta de vivienda; alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y, en gobernanza, la burocracia y la inestabilidad política obstaculizan la inversión extranjera.

4. Seattle

Seattle combina la industria y la tecnología con la escena cultural y natural.

Esta ciudad industrial y tecnológica -cuna del grunge y de agrupaciones como Nirvana y Pearl Jam-, presume de solidez económica. Es la actual sede de Microsoft, Amazon, Boeing, Starbucks, Costco y Nordstrom y ocupa los niveles más altos de PIB per cápita. Se ubica entre las diez primeras de Estados Unidos y entre las 50 primeras del mundo en capital humano altamente calificado, posición amenazada por las políticas migratorias.

Es la segunda en calidad de vida de Estados Unidos, pues sus residentes tienen el cuarto ingreso per cápita más alto del mundo; acceso a diversidad cultural y artística y a parques urbanos y paisajes naturales al aire libre. En Medio ambiente, Seattle obtiene buenos resultados gracias a su buena calidad del aire y a sus bajas emisiones. Los desafíos están en la inestabilidad política, la desigualdad de ingresos y la limitada oferta de vivienda.

5. San Francisco

San Francisco es sede de las grandes empresas tecnológicas y de la moda. Enfrenta envejecimiento de su población.

Es otra meca de la tecnología, la moda y las finanzas. San Francisco es sede de Meta, Salesforce, Uber y Yelp, Levi Strauss, The Gap y Wells Fargo, entre otras empresas, así que tiene el segundo PIB per cápita más alto del mundo, después de San José, EE.UU. El atractivo del sector tecnológico favorece la migración y se espera que con la expansión de las IA lleguen más personas menores de 34 años, índice que ha disminuido.

En medio ambiente hay dos factores que contribuyen a la calidad del aire: una red de transporte organizada y baja en emisiones y la ausencia de industria pesada. Entre los desafíos que vive esta ciudad están el alto costo de vida, la desigualdad de ingresos y retos en acceso y costo de la vivienda. No obstante, sigue clasificada entre las mejores.

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Medellín: ciudad promisoria

La ciudad ha logrado avanzar en los últimos veinte años gracias a su transformación urbana y social. La disminución de la tasa de homicidios, un sólido crecimiento económico y del mercado laboral y el aumento de la participación en la economía nacional la han puesto en el mapa. Los expertos de Oxford Economics destacan el desarrollo del Metrocable, el primer sistema de teleférico urbano del mundo diseñado para el transporte público masivo, que además de mejorar la movilidad transformó el acceso de las comunidades de las laderas al resto de la ciudad y a oportunidades de empleo.Así mismo se destacan sus ventajas ambientales.

Entre 2006 y 2025, el crecimiento del empleo en la ciudad fue, en promedio, del 2,5 % anual, lo que coincide con el crecimiento registrado en Lima, una de las ciudades con mejor desempeño de América Latina. Los expertos proyectan un crecimiento económico y del empleo sostenido durante la próxima década, impulsado por las ganancias en productividad a medida que la ciudad consolida su transición hacia sectores intensivos en conocimiento y de mayor valor agregado.