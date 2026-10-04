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Con la película Pacífico -que se estrena el próximo 8 de octubre-, el cine colombiano miró por primera hacia Malpelo, una isla ubicada a 500 kilómetros de Buenaventura, un paraíso de la biodiversidad marina, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO hace 20 años. La inspiración fue una historia real, en la que, un grupo de buzos duró varios días perdido en el océano, hasta que tres de ellos fueron rescatados, uno falleció y el otro desapareció.

“Me inspiran las películas donde la gente se sobrepone a alguna adversidad y esa adversidad en el cine colombiano es pobreza, es política, es inseguridad. Aquí trajimos una adversidad física. El reto para el rodaje fue la inclemencia del tiempo, estar lejos, a 40 horas de cualquier ayuda, con los riesgos que implica. Fue un gran reto comunicarse bajo el agua, filmar todas estas criaturas magníficas, porque si ves un tiburón está ahí, no hay VFX”, explicó a Diners el director, guionista y director de fotografía del filme, Riccardo Gabrielli, también director de «Five», «La Lectora» y «Cuando Rompen las Olas».

El director de Pacífico, Riccardo Gabrielli. Foto: Cortesía RiccaFilm.

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Como la historia retrata a un grupo de buzos, el elenco es amplio y el comienzo presenta detalladamente a cada personaje, lo que lo hace un poco lento. “Dejé un inicio largo, porque quería que la gente se enamorara de ellos, cada uno aporta algo a la historia y esto también es poco común, pues a veces las historias son de uno o dos personajes y esto es ¡buf! el rock and roll”.

El director destacó que la película se clasifica dentro del género de aventura y drama y aseguró: “Los invito a ver nuestro cine. Este año hubo 77 películas para los (premios) Macondo y seguramente la gente si acaso vio cinco. Hay que apoyar nuestro cine, empujarlo, para que podamos hacer más películas. Y encuentren esta aventura, encuentren el mensaje. Son unos buzos que se pierden, pero también el mensaje es si tú estás perdido a ver si te encuentras”.

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La secuencia

La historia central de Pacífico gira en torno a un grupo de cinco buzos que se perdieron luego de su última inmersión, uno de ellos el guía instructor que desafió su propia resistencia física para ‘darles gusto’ a sus compañeros y deben vencer las inclemencias del océano y del clima para mantenerse con vida. El elenco está conformado por los actores Juan Pablo Raba, Carolina Guerra, Marlon Moreno, Tata Ariza, Sebastián Eslava, Elkin Díaz, Nicolás Montero, Luis Fernando Hoyos, Natalia Lara, Pedro José Payares y Manuel Salinas.

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Para bucear en Malpelo hay que tener la certificación de buzo avanzado, así que la mayoría de los actores, e incluso el director, contaban con ella. Los que no la tenían, según el Gabrielli, bajaron a bucear en Gorgona, donde se rodó parte de la cinta. El rodaje en Malpelo duró 12 días, en los que el equipo tuvo que adaptarse a las condiciones propias del entorno y, a dormir en barco.

Fotograma de la película Pacífico, rodada en Malpelo. Cortesía: RiccaFilm.

La actriz Carolina Guerra, que protagoniza la película, calificó el paisaje en Malpelo como ‘apabullante’. “He buceado en cuevas, cenotes, en Fiji, en Brasil y nunca había visto algo como lo que vi ahí. Es único”. Frente al cambio de paradigma en las temáticas que aborda el cine nacional la actriz destacó: “admiro mucho el coraje de contar historias así. Antes hicimos una catarsis cultural y social, pero ahora hay otros temas por explorar. En Colombia tenemos de todo y me enorgullece contar historias desde acá, tan nuestras y explorando nuestra fauna, me emocionó muchísimo”.

Por su parte, el protagonista, Juan Pablo Raba, reconoció que el director de Pacífico “se echó esta película al hombro y se empecinó en hacerla, incluso cuando gente como yo le dijo que no le veía mucho sentido. Hoy puedo decir que me siento sumamente orgulloso de contar esa historia, basada en hechos reales, donde hace 10 años se perdió un grupo de buzos y tres de ellos sobrevivieron, afortunadamente, porque es más fácil encontrar una aguja en un pajar que encontrar a una persona perdida en el Pacífico”

El actor Marlon Moreno interpreta al capitán del barco en la película Pacífico. Cortesía: RiccaFilm.

Sobre la producción, el actor Nicolás Montero explicó que «las condiciones fueron complicadas y sin embargo siempre estuvimos muy bien cuidados. Cuando uno hace una película, lo que importa es la película por encima de cualquier consideración». También, destacó la música, la fotografía y llamó a la reflexión de no actuar tomando decisiones con «ligereza», refiriéndose a las causas que, en la cinta, ocasionaron que los buzos se perdieran.

Así mismo, el actor Elkin Díaz, quien lleva una parte crucial de la trama, aseguró que «para los buzos estar en lo profundo es como estar en una segunda casa, donde encuentran paz» y expresó su fascinación por Malpelo: «nos encontramos con una escuela de 100 tiburones martillo que pasaban a metro y medio de nosotros».

Pacífico abrió esta semana la preventa de su estreno en salas de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Villavicencio.