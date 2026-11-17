Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

En tiempos marcados por la inmediatez y la polarización, detenerse a escuchar se ha convertido en una declaración de principios. Bajo esa premisa, el Hay Festival Colombia 2027 vuelve a trazar su mapa cultural por el país. Durante once días —del 22 de enero al 1 de febrero—, las plazas, teatros y universidades de Jericó, Medellín, Cartagena de Indias y Barranquilla recibirán a más de 180 figuras de la literatura, la música, la economía, el periodismo y el activismo.

“En un tiempo de ruido y polarización, conversar se ha vuelto un acto casi radical. El Hay Festival existe para devolverle ese lugar al diálogo: un espacio donde se escucha antes de responder, donde las ideas se contrastan sin que nadie tenga que ganar”, señala Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del festival.

Con una programación que suma 205 eventos (135 en Cartagena, 53 en Jericó, 13 en Medellín y 4 en Barranquilla), la edición de 2027 destaca por la llegada de voces fundamentales del pensamiento contemporáneo, el relevo generacional de las letras latinoamericanas y la celebración de dos centenarios inseparables de la identidad colombiana.

Una constelación literaria encabezada por una Nobel

De Olga Tokarczuk a Gisèle Pelicot y los centenarios de Gabo y Escalona: así será el Hay Festival Colombia 2027

El cartel literario de este año reúne algunas de las plumas más influyentes de la narrativa global. Por primera vez en Colombia estará la escritora polaca Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura 2018, quien conversará con el periodista español Xavi Ayén sobre su universo narrativo y obras como Los errantes y Tierra de empusas.

A ella se suman figuras esenciales de las letras internacionales como la mexicana Valeria Luiselli (Principio, medio, fin), la india Kiran Desai (La soledad de Sonia y Sunny), la autora china Jung Chang —quien presentará Vuelan los cisnes salvajes, secuela de su clásico publicado hace más de tres décadas—, el francés Jérôme Ferrari (Premio Goncourt), el congoleño Alain Mabanckou, el mexicano Jorge Volpi con su novela distópica La República, el cubano Leonardo Padura, la española Julia Navarro y el peruano Santiago Roncagliolo, quien presentará El pastor y los lobos, una investigación sobre la llegada de Robert Prevost al papado como León XIV.

La cuota colombiana brillará con nombres consolidados y recientes ganadores de grandes galardones: Héctor Abad Faciolince con su autobiografía Signos de admiración, Margarita García Robayo (flamante ganadora del Premio Herralde de Novela 2026 por Querida Sharik), Vanessa Londoño (ganadora del Premio de Literatura Eccles Institute & Hay Festival Global 2026), Pablo Montoya, Piedad Bonnett, Cristina Bendek y Lorena Salazar Masso, entre otros.

Voces que sacuden el presente y grandes íconos de la música

Más allá de la ficción, el Hay Festival 2027 pondrá sobre la mesa los debates urgentes de nuestro tiempo. Uno de los momentos más esperados será la presencia de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que renunció a su anonimato tras sufrir casi una década de violencia sexual para convertir su caso en un símbolo global de justicia. Pelicot compartirá su testimonio junto a la periodista Vanessa de la Torre en la charla La vergüenza va a cambiar de bando, acompañada por lecturas de Margarita Rosa de Francisco.

De Olga Tokarczuk a Gisèle Pelicot y los centenarios de Gabo y Escalona: así será el Hay Festival Colombia 2027

En el terreno del pensamiento, la economía y el periodismo de investigación destacan:

Economía y sociedad: Mariana Mazzucato, Branko Milanović, Emma Holten y Clara E. Mattei debatirán sobre los límites del capitalismo actual y la economía de los cuidados.

Mariana Mazzucato, Branko Milanović, Emma Holten y Clara E. Mattei debatirán sobre los límites del capitalismo actual y la economía de los cuidados. Actualidad y ciencia: El ensayista Giuliano da Empoli analizará la fragilidad democrática en la era digital; Michael Pollan abordará los misterios de la conciencia; y la poeta Claudia Rankine reflexionará sobre el racismo estructural.

El ensayista Giuliano da Empoli analizará la fragilidad democrática en la era digital; Michael Pollan abordará los misterios de la conciencia; y la poeta Claudia Rankine reflexionará sobre el racismo estructural. Crónica y no ficción: Patrick Radden Keefe (El hijo del oligarca), Alma Guillermoprieto, Jan Martínez Ahrens (director de El País) y Jacobo García (Premio Anagrama de Crónica) compartirán sus miradas sobre el continente y el mundo.

La música y el cine también tendrán un lugar protagónico en Cartagena. Joan Manuel Serrat conversará con Daniel Samper Pizano y Juan Gabriel Vásquez sobre su historia de amor con Colombia, mientras que la cantautora mexicana Julieta Venegas presentará Norteña —un proyecto híbrido entre álbum musical y libro de memorias sobre Tijuana y la frontera— en un diálogo con música en vivo junto a Vanessa Londoño. Por su parte, la cineasta Laura Mora y Margarita Rosa de Francisco hablarán de su encuentro creativo en la adaptación audiovisual de Cien años de soledad.

Dos centenarios y el relevo generacional de América Latina

La memoria cultural del país marcará el pulso de la programación con dos grandes conmemoraciones:

Los 100 años de Gabriel García Márquez: El festival rendirá tributo a Gabo con el espectáculo escénico Gabo tiene quien lo narre (con textos seleccionados por Piedad Bonnett y música en vivo), la charla Comerás papel de Juan Villoro, la participación del biógrafo Gerald Martin y la proyección del documental La casa, donde Gonzalo y Rodrigo García Barcha regresan al hogar en Ciudad de México en el que se escribió Cien años de soledad. El centenario de Rafael Escalona: El cierre del festival en Cartagena celebrará el legado del maestro vallenato con la música de Ivo Díaz y Stella Durán Escalona en conversación con Daniel Samper Pizano.

A la par de los homenajes a los clásicos, el festival mirará hacia el futuro en el Hay Festival Forum Medellín (26 y 27 de enero), escenario elegido para revelar la lista Medellín39: las 39 nuevas voces literarias menores de 40 años más prometedoras de América Latina, seleccionadas por un jurado integrado por Diamela Eltit, Leonardo Padura, Pilar Quintana y Yásnaya Elena A. Gil.

El recorrido por las cuatro ciudades y acceso al público

De Olga Tokarczuk a Gisèle Pelicot y los centenarios de Gabo y Escalona: así será el Hay Festival Colombia 2027

Jericó (22 al 24 de enero): El punto de partida en el suroeste antioqueño reunirá a figuras como Víctor Gaviria, Juan Villoro, Laura Mora, Héctor Abad Faciolince y Patricio Pron.

El punto de partida en el suroeste antioqueño reunirá a figuras como Víctor Gaviria, Juan Villoro, Laura Mora, Héctor Abad Faciolince y Patricio Pron. Medellín (26 y 27 de enero): Epicentro del anuncio de Medellín39 y conversaciones sobre narrativa iberoamericana.

Epicentro del anuncio de Medellín39 y conversaciones sobre narrativa iberoamericana. Cartagena de Indias (28 al 31 de enero): El corazón del festival abrirá en la explanada del Centro de Convenciones con 105 Ciudad Heroica, un montaje inmersivo con más de 25 artistas que recuerda el asedio de 1815. Además, se desplegarán los 28 eventos gratuitos del Hay Festival Comunitario en barrios y corregimientos de Bolívar, y las 19 actividades de acceso libre del Hay Festival Joven en universidades locales.

El corazón del festival abrirá en la explanada del Centro de Convenciones con 105 Ciudad Heroica, un montaje inmersivo con más de 25 artistas que recuerda el asedio de 1815. Además, se desplegarán los 28 eventos gratuitos del en barrios y corregimientos de Bolívar, y las 19 actividades de acceso libre del en universidades locales. Barranquilla (1 de febrero): El epílogo se vivirá en la Universidad del Norte con cuatro conversatorios de entrada libre junto a Jacobo García, Gerald Martin, Cristina Monge y Silvana Paternostro.

Independiente Medellin´s <xxx (R) vies for the ball with Atletico Junior´s <zzz during their Colombian League final game at Atanasio Girardot stadium, in Medellin, Antioquia department, Colombia on December 16, 2018.

Boletería y transmisiones: La venta en línea para los eventos de Cartagena se habilita este 18 de noviembre a través de hayfestival.org/cartagena

Como es tradición, habrá cortesías para estudiantes universitarios y entradas gratuitas para residentes con cédula expedida en municipios de Bolívar (disponibles en taquilla los días 30 y 31 de enero). Para quienes no puedan asistir presencialmente, varias de las charlas principales tendrán transmisión gratuita en vivo y en diferido hasta el 14 de febrero en la plataforma Hay Festival Anytime.