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Un hotel puede ser mucho más que el lugar donde uno termina el día. Se puede convertir en el motivo para emprender un viaje, en una ventana privilegiada hacia un destino o en ese refugio al que siempre dan ganas de regresar. La hotelería colombiana lo sabe y, entre nuevas aperturas, proyectos de gran inversión y establecimientos que han consolidado su prestigio, continúa ampliando las maneras de descubrir el país.

Sin embargo, detrás de esta oferta cada vez más sofisticada, la industria atraviesa un momento que exige nuevas estrategias, mejores experiencias y una comprensión distinta de lo que busca el viajero contemporáneo.

Las cifras del primer semestre de 2026 ponen sobre la mesa el tamaño del desafío. La ocupación hotelera nacional se situó en 47,7 %, lo que representa una reducción de 1,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras los ingresos y el empleo del sector también registraron descensos. Un panorama que contrasta con la ambición de una industria que busca posicionar a Colombia entre los destinos más atractivos de América Latina.

En esta edición encontrará, además, una crónica sobre Georgia que lo llevará por los valles y ciudades de una nación euroasiática marcada por una identidad indomable y un profundo orgullo por su historia.

También puede leer un artículo sobre cómo una generación decidió reescribir las reglas del descanso. Lejos de esperar un retiro lejano, hoy la verdadera medida de la riqueza parece estar en los pequeños escapes a lo largo del año: viajar sin afán, aprender un oficio, volver a la naturaleza o reivindicar el derecho a no hacer nada.

En estas páginas encuentre una entrevista con los actores Sienna Miller y Dominic West, quienes conversaron con Diners sobre War, la nueva serie de HBO Max en la que el fin de un matrimonio se transforma en un implacable pulso judicial donde el dinero, el orgullo y la reputación pesan tanto como los años compartidos.

Para quienes entienden la ciudad a través de sus sabores, el recorrido gastronómico de este mes traza los caminos de la pizza en Bogotá, una mirada a los hornos y cocinas que hoy amplían este clásico entre el respeto por la tradición napolitana, la experimentación y el uso de ingredientes locales.

Encuentre estas y muchas más historias sobre viajes, gastronomía y cultura en esta edición de noviembre disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena. Para recibirla todos los meses en su casa, puede suscribirse aquí.