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Si bien se acerca diciembre, la agenda de viajes ya cuenta con destinos imperdibles alrededor del globo para quienes comienzan a planear sus próximas vacaciones. Desde islas del Pacífico Sur y territorios australes hasta regiones de Centroamérica y África Occidental, distintos lugares ofrecen motivos para salir de las rutas habituales y descubrir paisajes, historias y tradiciones que conservan una relación estrecha con sus comunidades.

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Los viajes de 2027 también ponen la mirada en experiencias que van más allá de los recorridos convencionales: caminar entre volcanes activos, conocer antiguos asentamientos, observar especies en sus hábitats naturales o recorrer lugares marcados por la memoria histórica.

Armenia, una joya euroasiática

Las montañas del Cáucaso Sur conservan monasterios construidos sobre desfiladeros, templos de la Antigüedad y pueblos donde todavía se transmiten recetas de generación en generación. En este territorio, la historia también está ligada a la tradición cristiana: fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial, en el año 301. Esa herencia se reconoce en lugares como Khor Virap, cerca de la frontera con Turquía; Sevanavank, a orillas del lago Sevan, y las ruinas de la catedral de Zvartnots, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El recorrido por su patrimonio incluye el templo de Garni, una construcción de origen helenístico dedicada al dios del Sol, levantada probablemente en el siglo I. También se encuentra Dilijan, una ciudad rodeada de bosques y montañas que forma parte del parque nacional del mismo nombre. Allí se encuentra el monasterio de Haghartsin, cuyas edificaciones datan de los siglos X al XIII. En el lago Sevan, uno de los principales cuerpos de agua dulce de la región, el monasterio de Sevanavank ocupa una península que alguna vez fue una isla.

El monasterio de Tatev, fundado en el siglo IX, se levanta sobre una meseta rocosa junto al desfiladero del río Vorotán. Crédito: Shutterstock / A. Bern.

Para quienes prefieren recorrer el territorio a pie, el Armenian National Trail tendrá una extensión de 620 millas y conectará más de cien pueblos. Sus primeros tramos abrieron en junio de 2026 y se espera que otros estén disponibles en 2027. La ruta atraviesa las regiones de Tavush y Lori, con Vayots Dzor entre las zonas previstas para futuras etapas. El recorrido permite observar aves en estepas alpinas y acercarse a la vida de las comunidades, donde los visitantes pueden alojarse con familias y conocer preparaciones locales como el lavash, los frutos del bosque y la sopa de escaramujo.

En Ereván, una de las ciudades habitadas de manera continua más antiguas del mundo, los edificios de piedra rosada conviven con fortalezas históricas, cafés y restaurantes contemporáneos. La capital permite acercarse a la cocina del país, cuyas recetas pasan de generación en generación y aprovechan frutas y productos de los mercados locales. Los vinos y el brandy armenios también hacen parte de esa tradición gastronómica.

Islas Cook, paraíso insular en el Pacífico

En 1773, el capitán británico James Cook avistó la isla de Manuae durante una de sus expediciones por el Pacífico Sur. Años después, en 1777, su tripulación llegó a Palmerston, Takutea, Mangaia y Atiu. Aunque el explorador dio nombre al archipiélago, sus habitantes ya llevaban siglos recorriendo estas aguas: los antepasados polinesios llegaron a Rarotonga alrededor del año 800, a bordo de grandes canoas de doble casco y guiados por las estrellas. Hoy, las 15 islas que conforman el país conservan ese vínculo con la navegación y la cultura maorí polinesia.

Rarotonga fue uno de los puntos de partida de las migraciones polinesias hacia Nueva Zelanda, gracias a las rutas de navegación que conectaban las islas del Pacífico. Crédito: Shutterstock / Photomattryan.

Rarotonga y Aitutaki suelen ser el punto de partida para conocer el archipiélago. La primera reúne una carretera costera que bordea arrecifes y montañas volcánicas; la segunda es conocida por su extensa laguna, rodeada de pequeños islotes. En Rarotonga, el valle de Maungaroa conserva vestigios de un asentamiento de varios siglos de antigüedad, cubiertos por árboles mato. Este paisaje cultural será presentado ante el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en 2027 como la primera candidatura del país. En Highland Paradise, gestionado por descendientes del jefe Tinomana, los recorridos guiados pasan por antiguos espacios ceremoniales y lugares asociados con la vida de los jefes locales. En Aitutaki, las zonas de protección ra’ui establecen cierres temporales de áreas de la laguna para permitir la recuperación de los corales y las poblaciones de peces.

El clima cálido permite visitar las islas durante todo el año, aunque de abril a noviembre se presentan los meses más secos, con temperaturas promedio de 26 grados centígrados. Entre julio y octubre también es posible observar ballenas jorobadas desde las playas de Rarotonga, cuando llegan a estas aguas desde la Antártida para aparearse, dar a luz y descansar. El archipiélago ofrece además caminatas guiadas, recorridos en bicicleta, buceo, pesca y paseos en embarcaciones por las lagunas. Para marzo de 2027 está prevista la apertura del Grand Resort, un hotel de 61 suites en la costa occidental de Rarotonga.

Benín, una visita al mundo del vudú en África

Parte de la magia de visitar la nación francófona en África Occidental yace en la posibilidad de recorrer lugares donde la historia y las tradiciones espirituales siguen presentes en la vida cotidiana. En Ouidah, ciudad vinculada al origen y la práctica del vudú, ese encuentro toma forma en espacios como el Templo de las Pitones, el bosque sagrado de Kpassè y la Ruta de los Cautivos, un recorrido de unos cuatro kilómetros que conecta el centro histórico con la costa y recuerda a las mujeres, los hombres y los niños deportados desde allí hacia las Américas durante la trata transatlántica.

El trayecto atraviesa sitios como la Plaza de las Subastas, el Árbol del Olvido, la Casa Zomaï, el monumento conmemorativo de Zoungbodji y la Puerta sin Retorno. Tras un proceso de renovación, hoy cuenta con esculturas, paneles interpretativos y espacios de descanso que acompañan el recorrido. Esta memoria histórica también tendrá nuevos espacios de divulgación en 2027, con la apertura prevista del Museo Internacional de la Memoria y la Esclavitud, en Ouidah, y del Museo de la Epopeya de las Amazonas y los Reyes de Dahomey, en Abomey, que albergará 26 piezas reales restituidas por Francia en 2021.

La cultura del vudú tiene raíces profundas en Benín, donde sus prácticas espirituales se mantienen vivas a través de ceremonias, música y tradiciones comunitarias. Crédito: Shutterstock / Lina Badeka.

En Cotonú, capital económica del país, la experiencia cambia de ritmo entre mercados, galerías de arte contemporáneo, murales en el puerto y una escena gastronómica en crecimiento. Allí también está prevista la apertura del Museo de Arte Moderno en 2027. Otra fecha para tener en cuenta es del 2 al 9 de enero, cuando se celebrarán los Vodun Days, ocho jornadas dedicadas a las tradiciones espirituales del país, con ceremonias, música y danza.

La agenda cultural se extiende hasta Grand-Popo, donde Villa Karo desarrolla residencias para artistas e investigadores de Finlandia, Suecia y África Occidental, con talleres, conciertos y exposiciones que propician el intercambio con las comunidades locales. También está Ganvié, la conocida población construida sobre el lago, que continúa recibiendo visitantes mientras avanza un proyecto para renovar su infraestructura turística.

Guatemala, el destino latino para los viajes de 2027

Contemplar las erupciones del Volcán de Fuego desde las laderas del Acatenango es una de las experiencias que distinguen los viajes por las tierras altas de Guatemala. Con 3.976 metros de altura, este volcán ofrece una caminata de uno o dos días que atraviesa campos agrícolas, bosques nubosos y paisajes de montaña hasta llegar a los campamentos desde donde se observa la actividad volcánica. La región también reúne otros escenarios naturales, como el Volcán Pacaya y el lago Atitlán, rodeado de montañas y pueblos mayas. Para quienes buscan explorar la biodiversidad, el país registra 780 especies de aves.

El arco de Santa Catalina y el volcán de Agua hacen parte del paisaje histórico de Antigua, una ciudad cuyo trazado conserva la huella de la arquitectura colonial española. Crédito: Shutterstock / SL-Photography.

La herencia maya también se descubre en lugares como el Parque Nacional Tikal, en el norte, donde las ruinas de una antigua ciudad se extienden entre la vegetación tropical. En el centro de investigación y conservación del parque, recientemente reabierto al público, los visitantes pueden conocer los procesos de preservación de los monumentos y objetos arqueológicos. Otra parada es Quiriguá, en el valle del río Motagua, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Allí se conservan estelas y esculturas monumentales del periodo clásico maya, entre ellas la Estela E, levantada en el año 771 y considerada la más alta de piedra independiente del mundo maya.

Antigua Guatemala, además de servir como punto de partida para las excursiones a los volcanes Acatenango, Fuego y Pacaya, permite acercarse a las tradiciones artesanales del país. En sus mercados se encuentran máscaras de madera talladas y pintadas a mano, mientras que talleres como Luna Zorro organizan experiencias dedicadas a los textiles y los oficios locales. Para ampliar el recorrido natural, también están las piscinas turquesas de Semuc Champey, en medio de la selva; el lago Atitlán y destinos como el Biotopo del Quetzal y la laguna Lachuá.

Nueva Zelanda y su isla sur

En el extremo austral de Nueva Zelanda, a unos 30 kilómetros al sur de la Isla Sur, se encuentra Rakiura, también conocida como isla Stewart. Su nombre maorí significa «cielos resplandecientes», una referencia a los atardeceres intensos y a fenómenos como la aurora austral y la Vía Láctea, visibles gracias a las condiciones de oscuridad de este territorio, reconocido como santuario internacional de cielos oscuros. Menos de 500 personas viven en la isla, donde los bosques, humedales, dunas y montañas de granito ocupan buena parte del paisaje. Cerca del 85 por ciento de su superficie está protegida por el Parque Nacional Rakiura.

Los afloramientos rocosos de Rakiura y las islas Rugged forman parte del paisaje austral de este territorio, donde los bosques nativos y la costa conviven con montañas de granito. Crédito: Shutterstock / Hot Pixels Photography.

La vida silvestre es uno de sus principales atractivos. Se estima que allí habitan unos 15.000 kiwis tokoeka, una especie de ave que, a diferencia de otras variedades de kiwi, puede observarse buscando alimento durante el día. Frente a la costa está Ulva, una isla libre de plagas que funciona como refugio para aves nativas como los loros kākā y los weka. En Oban, el único asentamiento de Rakiura, también parten excursiones para recorrer los senderos del parque y conocer la historia de sus comunidades.

En Oneke, conocido también como The Neck, se encuentra un antiguo asentamiento maorí y un lugar de pertenencia para los habitantes originarios de Rakiura. Las visitas guiadas comienzan con un whakatau, una bienvenida tradicional, y continúan en la casa de reuniones Oneke, antes de recorrer caminos costeros y bosques nativos mientras los guías explican la historia maorí y europea de la zona, los usos tradicionales de las plantas y los esfuerzos de conservación. Antes de llegar a la isla, en Invercargill, el Museo Te Unua de Southland tiene prevista su apertura el próximo año, con colecciones dedicadas a la historia de la región, la cultura maorí y las islas subantárticas.

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