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Cuando era niña, a Diana Díaz Castro le preguntaron qué quería ser cuando grande. La típica pregunta que los adultos formulan para medir el alcance de los sueños de los niños. Diana tenía unos profundos ojos negros de niña lista. Miró a sus padres y les respondió algo que hablaba de su talante: quería ser presidenta de Colombia. Y no porque fuera fácil, sino porque no quería aceptar imposibles.

Aunque apenas cursaba primaria, ya sabía de desigualdades y estaba harta de que fueran la constante en su entorno. Había vivido sus primeros años en el barrio de invasión La Rivera, en la localidad de Kennedy, a orillas del río Bogotá, y su infancia en Bosa, en las vecindades del Portal de las Américas.

En ambos lugares había aprendido, desde la resiliencia de la escasez, a cuidar sus pasos y a alimentar el miedo. La dificultad reinaba y la dureza era cotidiana. Para ninguno de sus conocidos la vida era justa. La pasaban mal y sobrevivían como podían. En ese entorno, existir podía ser algo fugaz y azaroso.

Por ese motivo, Diana quería aspirar a lo más alto posible; cambiar la dinámica de su vida y, de paso, la de un país. “Quería generar un impacto para enfrentar los problemas sociales y la injusticia de un país con siglos de violencia. Soñaba con hacer la diferencia”, recuerda. Eso significaba modificar la vida de miles de personas que afrontaban existencias entre riñas, robos o violencia intrafamiliar por su condición de desarraigo. Todas merecían un futuro mejor desde un modelo de gobierno más social y humano. Aún hoy lo cree con firmeza.

De Bosa a Suiza: la historia de Diana Díaz Castro y su revolución en las finanzas sostenibles

Su madre, que tuvo siete hijos y se dedicó a sacar adelante a su familia, y su padre, conductor de tractomulas, estaban convencidos de que harían lo posible por cambiar el destino de la familia, por lo que decidieron inculcarles a todos la certeza de que la educación los sacaría de aquel entorno. Diana se lo creyó a pie juntillas e hizo de ese credo la fe de su vida.

“El estudio y los libros fueron mi salvación y mi refugio”, confiesa desde un café internet en Zúrich (Suiza). Queda claro, cuando habla, que ha trasnochado mucho y vivido al límite para cumplir con ese propósito: se ha quemado las pestañas y se ha puesto encima la responsabilidad de demostrar que era buena, duplicándose para trabajar y estudiar. Su hoja de vida demuestra una trayectoria llena de éxitos. El esfuerzo para conseguirlo ha sido absoluto.

La madre de Diana inscribió temprano a su hija en un colegio en Bosa y la dedicación de la menor de la familia llevó a que la promovieran de curso. Terminó pronto el bachillerato, pero no le quedó tiempo para ser niña ni adolescente con días de pausa porque ya a los catorce años se estaba inscribiendo en una universidad. Diana se vio enfrentada a tener que postularse a varias universidades y a decidir cuál sería su futuro cuando todavía le faltaban cuatro años para solicitar la cédula de ciudadanía.

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“Fue dramático elegir universidad a esa edad, sobre todo porque se suponía que tu decisión sería lo que harías para siempre”, recuerda. Vistas las dificultades económicas de su familia, y ante el compromiso de contar con una carrera universitaria, se postuló a la universidad pública para estudiar una ingeniería —como habían hecho sus hermanos—, aunque buscó una distinta para diferenciarse: la ingeniería civil, entre otras razones, porque uno de los programas que más le gustaba ver era Megaconstrucciones, de Discovery Channel.

Pasó todos los filtros. La Universidad Nacional le abrió las puertas. No supo lo que había logrado en ese momento. Solo suspiró porque no tenía que pensar en otras opciones. En ese lugar en el que el pensamiento crítico fluía, vivió su primera incursión en un mundo en el que convergían personas con realidades opuestas, como un compañero al que le tocaba caminar desde Usme hasta la universidad y otro que tenía la vida resuelta. Sin distingo, al llegar al aula, todos se unían por el valor del saber.

Diana aprendió a ganar conciencia social; conoció que la ciudad se dividía en estratos; supo qué era el concepto de movilidad social y por qué le resultaba tan difícil destacarse, pues ya la inequidad le exigía dedicar más tiempo y energía para competir al mismo nivel de quien tenía mejores oportunidades. Pasó la carrera trabajando y estudiando, al tiempo; algunos días, vendía dulces; en otros, ayudaba a sus padres con su puesto de comida callejera y muchas veces apoyaba a grupos de investigación que la contrataban para hacer mediciones en Cazucá, Usme o Soacha a altas horas de la noche, a cambio de una paga.

“Era un riesgo. En un momento dado, me tocó resolver el apuñalamiento de un chico del grupo en Usme. A los quince años, tuve que pretender que era una adulta”, relata. En varias ocasiones corrió peligro y no pocas veces la robaron. Pero siguió adelante. Apenas salía de la adolescencia cuando terminó de cursar ingeniería civil.

Supo, al graduarse, que había madurado. “Aprendí a resolver problemas y lo disfrutaba porque me retaban a entender cómo construir un puente en un lugar específico o cómo reacciona una carga determinada. Entendí que quería erigir espacios que igualaran a las personas”.

Para adaptarse a un entorno tan masculino —una cohorte de 130 personas y apenas cinco mujeres—, terminó adoptando muchos de los comportamientos de los hombres, mientras comprendía que el género pesa y que había espacios con características asociadas a lo masculino. Hoy, Diana ha aprendido que el mayor valor reside en el equilibrio. “La practicidad masculina, asociada a la empatía y sensibilidad femeninas, potencia los ambientes laborales. Si falta la segunda, los jefes se convierten en tiranos”, dice la ingeniera radicada en Suiza.

Una vez terminada la universidad, se dio cuenta de que le gustaba la ingeniería de tránsito y transporte porque contribuía a la calidad de vida de las personas que habitan en las periferias, pierden horas en el desplazamiento y se exponen a la violencia.

Con ese enfoque, participó en una convocatoria de Colciencias para acceder a una beca en la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Cursó allí Modelado Computacional. Luego, buscó una maestría en Desarrollo Sostenible en Noruega y de allí saltó a Londres para hacer otra más en Planificación Urbana del Transporte. Siempre sin parar, comprendió que se podía diversificar y unir la tecnología con la ingeniería, así como aplicar su gusto por las finanzas para potenciar proyectos de desarrollo sostenible.

Habituada a duplicarse y hasta triplicarse, y siempre decidida a avanzar con la aceleración de un tren de alta velocidad, a los veintitrés años ya tenía una carrera, dos maestrías y estudios en Cornell. Ahí entró a trabajar en una consultoría en Londres, en su primer empleo de tiempo completo.

Además de fundar Artamis Group, que ofrece consultorías en finanzas sostenibles, Díaz Castro también creó Purpousepreneurs, un espacio para financiar proyectos tecnológicos.

Si un sueño adicional había tenido desde niña era viajar por el mundo. Lo estaba haciendo, aunque no en el sentido más apacible, sino abriendo caminos con la ferocidad de un buldócer.

En cuestión de años, siempre con libros en mano, pasó de ver las posibilidades múltiples de Estados Unidos a explorar la sociedad cuasiperfecta de la socialdemocracia noruega; en el modelo nórdico llegó a conocer a personas de ciento veinte países y a darse cuenta de que es posible que los gobiernos funcionen; en el Reino Unido, Diana aprendió de finanzas y entendió que las habilidades son, allí, más relevantes que la educación.

“No se les daba tanta importancia a los títulos, sino al talento de las personas. El que había trabajado en un área era más relevante que alguien con doctorado, pero sin experiencia”. Aquel era un mensaje distinto de lo que le habían recalcado en Colombia. “Un título no te da calidad. Tiene más conocimiento el maestro con experiencia que el que sale con un diploma. Aunque venía de una cultura del estudio, resultó liberador porque me permitió descubrir que el estudio no definía el resto de mi vida”, aclara.

La vida le tenía preparado un despertar en Londres, cuando sintió que perdía el rumbo y se enfocaba más en tener un buen cargo y trabajo. Pasó a sobrevivir antes que a soñar. Aprendió que la inequidad también existe en una sociedad de rentas altas y se dedicó a trabajar al tope en la banca de inversión, en un medio competitivo, en el que era la única mujer, latina y de su edad; sin embargo, no pocas veces sintió que no pertenecía a ese universo.

Fue cuando un tumor en la espina dorsal, a sus veinticinco años, le dejó en claro que el cuerpo le pedía detenerse y que había mucho que no lograba procesar. El lugar en el que le había salido le manifestaba que estaba perdiendo su estructura interna. El parte médico fue devastador: o se operaba, con una posibilidad de sobrevivir del 10 %, o dejaba que creciera, con una estimación de vida de dos años, postrada en cama.

Optó por lo primero. Oficialmente, murió; reanimada por los médicos, volvió a la vida y empezó un lento proceso de recuperación, justo durante la pandemia. Había sido un antes y un después. Cuidada por sus amigos migrantes, se dedicó a reaprender desde lo básico, como vestirse o caminar —y celebrarlo con lágrimas cuando por fin lo conseguía—, hasta ganar independencia y reflexión. En ese camino, también recordó por qué estaba en este planeta: no para trabajar, sino para generar un impacto en la vida de los otros.

Como le había gustado el mundo de las finanzas sostenibles, siguió ese camino. Ingresó al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), donde terminó liderando un programa de seguros sostenibles. “Era mi ikigai, mi propósito”. Negoció con grandes aseguradoras y gobiernos para convencerlos de actuar frente al cambio climático antes que sucedan tragedias, para disminuir así los riesgos de la gente, pero también el impacto financiero que tendrían que asumir.

Se mudó a Ginebra. Su grupo creció, su trayectoria tomó una curva ascendente y todo pareció ir sobre ruedas, hasta que Estados Unidos decidió desfinanciar las iniciativas humanitarias y climáticas.

Diana supo que era hora de dedicarse al emprendimiento. Decidida a descansar mejor y a vivir para sí tras tantos años de no dormir, comer o hidratarse, fundó Artamis Group, que hoy ofrece consultorías en finanzas sostenibles. En paralelo, creó Purpousepreneurs, un espacio para financiar proyectos tecnológicos viables por medio de inversores.

Ahora, en Zúrich, busca reconectarse con su ser interior y trabaja en su bienestar para poder ayudar a los demás. Sigue siendo aquella niña que, aunque avance como un tren bala por vías de éxito, se detiene para sanar heridas, romperse algunas veces y escribir su propia historia como migrante e hija de la inequidad, capaz de reinventarse sin rendirse.

Si Diana ha ido lejos, ahora vuelve sobre sí misma, que es el verdadero camino. “Mi vida es finita. He ganado en conciencia, sobre todo ahora que sé que tengo un tiempo limitado”, dice sonriente, mientras sus ojos negros se iluminan. A sus treinta y dos años, sigue siendo la misma niña que decidió escapar de la violencia para tocar vidas y que soñó ser presidenta para cambiar a una sociedad. Aún tiene tiempo y talento para hacerlo.

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