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La gala se celebrará el próximo 29 de octubre en Colombia con una propuesta que invita a explorar los colores, las formas y los tejidos de las mujeres que encontraron en el muralismo una herramienta de expresión y emancipación.

La memoria también se puede vestir. Esa es la idea que inspira el código de vestimenta de la Gala Vogue de Día de Muertos Colombia 2026, que tendrá lugar el próximo 29 de octubre bajo el concepto “Muralismo femenino a través de pinceladas, color y tejidos”. La celebración, presentada por tercer año consecutivo por Don Julio, propone rendir homenaje a las mujeres que transformaron el muralismo en una forma de expresión artística y de resistencia frente al poder patriarcal.

El muralismo femenino inspira el código de vestimenta de la Gala Vogue de Día de Muertos 2026

La invitación va más allá de elegir un atuendo para una noche especial. La propuesta busca que los asistentes encuentren en la moda una manera simbólica de recordar a las artistas, sus obras y las luchas que marcaron su época. En este caso, la inspiración parte de las muralistas que dejaron una huella en la historia del arte latinoamericano y cuyo legado continúa ofreciendo nuevas lecturas en la actualidad.

Para interpretar el código de vestimenta, Vogue propone observar los murales y detenerse en los elementos que construyen su lenguaje visual: los colores, las formas, las texturas y la manera en que las artistas representaron a sus personajes. La indumentaria plasmada en estas obras también funciona como punto de partida para trasladar sus ideas al vestuario contemporáneo, desde referencias literales hasta interpretaciones conceptuales.

El contexto histórico resulta fundamental para comprender el sentido del homenaje. Las muralistas desarrollaron su trabajo en una época de transformaciones sociales y culturales, en la que el arte se convirtió en un espacio para cuestionar las estructuras de poder y ampliar las posibilidades de representación de las mujeres. Sus pinturas permiten acercarse tanto a las realidades de su tiempo como a los mensajes que siguen vigentes.

Así, la Gala Vogue de Día de Muertos conecta dos formas de mantener viva la memoria: una celebración dedicada a recordar a quienes ya no están y una propuesta estética que recupera el legado de mujeres cuya obra trascendió su época. El acto de vestirse se convierte en una oportunidad para explorar esa herencia a través de la creatividad, el color y los tejidos.

La edición de este año cuenta nuevamente con el respaldo de Don Julio, marca de tequila de origen mexicano. Su participación se enmarca en una celebración cuyas raíces culturales están vinculadas con la tradición mexicana del Día de Muertos y con las distintas formas de recordar a quienes han dejado una huella.

En 2026, la gala propone mirar el muralismo femenino como parte de una historia cultural compartida en Latinoamérica. Los asistentes están invitados a llevar esa historia al vestuario y a convertir cada elección estética en una forma de reconocer a las artistas que hicieron del arte una herramienta de expresión y emancipación.

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