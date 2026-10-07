Las 10 mejores aerolíneas del mundo escogidas por viajeros

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Reconocido como los Oscar de las aerolíneas, los World Airline Awards de Skytrax vuelven a poner la experiencia de los pasajeros en el centro de su clasificación. La encuesta, que se realiza desde 1999, permite que viajeros de todo el mundo nominen a la aerolínea que consideran la mejor y califiquen distintos momentos del viaje, desde la atención durante el vuelo y la comodidad del asiento hasta los procesos en el aeropuerto, la comida, el entretenimiento y la conectividad a bordo.

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La edición de 2026 reúne compañías de distintos continentes y vuelve a mostrar el peso de Asia y el mundo árabe en la industria aérea internacional. Detrás de los primeros lugares hay aerolíneas con modelos distintos, redes que atraviesan buena parte del planeta y propuestas de servicio que buscan hacer del trayecto algo más que el tiempo que transcurre entre un despegue y un aterrizaje.

Singapore Airlines, el primer puesto entre las mejores aerolíneas del mundo

De nuevo, Singapore Airlines ocupa le primer puesto a la mejor aerolínea del mundo bajo una propuesta que coloca especial énfasis en la atención al pasajero, un aspecto que se evalúa a lo largo de todo el viaje y que incluye la amabilidad, eficiencia y capacidad de respuesta de la tripulación. A bordo, la experiencia también contempla la calidad y variedad de los alimentos, la comodidad de los asientos, la limpieza, el entretenimiento y la conectividad.

La compañía ofrece menús creados por un panel de chefs de reconocimiento internacional y un sistema de entretenimiento con películas, música y juegos disponible para sus pasajeros. Junto con Scoot, su aerolínea de bajo costo, opera una flota de más de 180 aeronaves y conecta más de 110 destinos.

Qatar Airways

Qatar Airways ocupa el segundo lugar. Con Doha como centro de operaciones, la aerolínea conecta más de 150 destinos de negocios y turismo en distintos continentes y cuenta con una flota de más de 200 aviones. La experiencia a bordo combina comodidad, gastronomía, entretenimiento de audio y video y una flota moderna cuya edad promedio ronda los cinco años. La compañía también extiende su red hacia Australia, Asia, Europa, el mundo árabe, África, Norteamérica y Sudamérica.

Crédito: Shutterstock / triocean.

Cathay Pacific Airways

Desde su sede en Hong Kong, Cathay Pacific Airways quedó en el tercer puesto. La compañía ofrece servicios de pasajeros y carga hacia más de 200 destinos en Asia, Norteamérica, Australia, Europa y África. Toda operación se apoya en un compendio de 200 aviones y en su participación como miembro fundador de oneworld, una de las principales alianzas globales de aerolíneas.

All Nippon Airways

Mejor conocida por el acrónimo ANA, All Nippon Airways escala hasta la cuerta posición. Fundada en 1952 con dos helicópteros, se convirtió en la mayor aerolínea de Japón y actualmente opera 82 rutas internacionales y 118 nacionales. El modelo de conexión utiliza los aeropuertos de Narita y Haneda para facilitar los desplazamientos hacia distintos puntos de Japón, además de conexiones entre ciudades de Norteamérica, Asia y China.

La aerolínea japonesa es reconocida por implementar en sus aviones diseños de la cultura anime. Crédito: All Nippon Airways (@allnipponairways)

Turkish Airlines

Creada en 1933 con cinco aviones, Turkish Airlines hoy cuenta con grupo superior a las 300 aeronaves de pasajeros y carga. La aerolínea, integrante de Star Alliance y quinto puesto en el ranking mundial de Skytrax, conecta más de 300 destinos alrededor del mundo y construye buena parte de su operación internacional desde su posición entre Europa y Asia.

Emirates

Desde Dubái, Emirates ha construido una de las redes aéreas más extensas del mundo. Sus 262 aeronaves conectan 152 destinos en seis continentes, pero su presencia en el ranking también está relacionada con lo que ocurre dentro de esos aviones: una tripulación de distintas nacionalidades y una propuesta que pone el servicio, la comodidad y las aeronaves modernas en el centro del viaje.

Crédito: Shutterstock / Sergey Kohl.

Air France

Para la aerolínea de origen europeo Air France, el séptimo lugar llega después de una operación que mantiene a París como uno de sus grandes puntos de conexión. La aerolínea realiza cerca de 1.500 vuelos diarios en Francia, Europa y otros destinos internacionales. Su alcance crece a través del grupo Air France-KLM, cuya red llega a 312 destinos en 116 países desde París-Charles de Gaulle y Ámsterdam-Schiphol.

Hainan Airlines

Hainan Airlines nació en 1993 en una provincia insular del sur de China y con los años extendió sus rutas mucho más allá de ese territorio. Hoy aparece en el octavo puesto del listado, con conexiones que parten de China hacia Asia, Europa, Norteamérica y el Pacífico Sur. La magnitud de su operación también se refleja en sus cifras: junto con sus subsidiarias, llegó a superar los 400 aviones y a operar desde 24 bases o compañías filiales.

Japan Airlines

Hay una idea de hospitalidad japonesa que atraviesa la propuesta de Japan Airlines. La compañía, fundada en 1951, ocupa el noveno lugar y cuenta con más de 230 aeronaves para atender 95 destinos en 20 territorios. Tokio, Osaka, Nagoya y Okinawa funcionan como sus principales centros de operación, mientras que su pertenencia a oneworld desde 2007 amplía las posibilidades de conexión para sus pasajeros.

Korean Air

El recorrido por las diez mejores aerolíneas del mundo termina en Seúl, donde Korean Air tiene su principal centro de operaciones, el aeropuerto de Incheon. La aerolínea conecta 125 destinos en 44 países y cuenta con 169 aeronaves. Su operación tampoco termina en el transporte de pasajeros: la compañía trabaja además en carga, servicios aeroespaciales, catering y ventas a bordo, actividades que forman parte de un negocio aéreo más amplio.

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