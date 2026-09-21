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Los mejores hoteles del mundo ofrecen vistas increíbles a las atracciones locales, selecciones gastronómicas que fusionan sabores y crean cocinas de autor, incorporan arte clásico y adaptaciones modernas a edificios que antes fueron palacios o tuvieron otros usos y donde los viajeros pueden relajarse, conectar con la naturaleza y con la comunidad y dedicarse al disfrute y al descanso. La Guía Michelín anunció su selección especial de hoteles 2026 en las categorías de Arquitectura y Diseño, Bienestar, Conexión Local y Apertura del Año.

Arquitectura y Diseño

En la categoría Arquitectura y Diseño, el elegido fue el Desert Rock Resort, localizado en las montañas de Hijaz, en Umluj, Arabia Saudita; los demás nominados en esta categoría fueron A Landscape Hotel, de Estados Unidos, el Lindis, de Nueva Zelanda, el Maybourne Riviera, de Francia y el Mandarín Oriental Qianmen, de China.

El Desert Rock Resort Combina un diseño moderno y animado y sus 64 villas y suites están construidas directamente en piedra o sobre las crestas de las montañas, con piscinas privadas. Sus ventanas de piso a techo permiten contemplar la inmensidad del desierto. Los huéspedes pueden hacer expediciones por la arena o las montañas para disfrutar del paisaje.

En cuanto a gastronomía, su restaurante Nyra, condecorado con Estrella Michelín y bajo la dirección del chef Osman Sezener, exalta la cocina del Egeo, reúne ingredientes locales de primera calidad, técnicas de envejecimiento en seco y el carácter elemental de la cocina con fuego real. El Spa ofrece tratamientos con nombres alusivos a los minerales y atractivos de la región -oro, celular, meteorito-, con productos AMRA y Dr. Burgener y tiene su haaman privado.

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Bienestar

En los alojamientos de lujo, el spa tiene un papel protagónico, tanto como las mismas habitaciones o los restaurantes de autor. En esta ocasión el elegido por la Guía Michelín fue el alemán Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway, localizado en Elmau, en los Alpes bávaros. Los demás nominados en esta categoría fueron Les Prés d’Eugénie, de Francia, el Lefay Resort & Spa Dolomiti, en Italia, el Chablé Yucatan, en México y el Grand Resort Bad Ragaz, de Suiza.

El Schloss Elmau integra una experiencia cultural, de relajación y de lujo en los Alpes alemanes. Foto: Schloss Elmau

El hotel ganador, que en invierno ofrece a los visitantes un singular paisaje nevado, cuenta con cuatro spas para el disfrute de toda la familia, es una combinación entre complejo de montaña, castillo majestuoso y estilo moderno: una mezcla de la Baviera tradicional y el lujo de alta gama actualizado.

La nota alta la ponen sus cuatro spas, con su oferta de masajes y baños. Un spa familiar para niños y adultos; el Nature Spa, que ofrece tratamientos en un valle boscoso junto a un apacible arroyo de montaña; el Hammam es exactamente lo que su nombre indica; y el Badehaus es un spa de lujo exclusivo para adultos con una piscina climatizada en la azotea y una piscina de agua salada caliente.

En cuanto a la oferta cultural, la estancia cuenta con un magnífico salón de baile antiguo, dos bibliotecas y una sala de conciertos moderna, que ofrece espectáculos de música o literatura, a los cuales se incentiva la participación de los niños. El chef Christoph Raine celebra la cultura culinaria de la región.

Conexión local

En esta categoría, la Guía Michelín destaca los hoteles que facilitan a sus huéspedes experiencias que les permitan conectar con el destino, su gente, costumbres y territorio. En esta ocasión, el elegido fue el hotel surafricano Londolozi Game Reserve, ubicado en el parque nacional de Kruger. El ganador compitió con cuatro participantes más: el Gangtey Lodge, de Bután, el Nihi Sumba, de Indonesia, el Cascioni Eco Retreat, de Italia y el Amanfayun, de China.

El seleccionado fue el campamento de lujo para Safari en Sudáfrica, con una tradición de más de cien años y que agrupa cinco grandes campamentos en las riberas del río Sand. Está asociado con la Good Work Foundation, que invierte en conservación y educación. Además de ofrecer una experiencia que integra a la comunidad que lo circunda, este alojamiento permite conectar con la naturaleza y especialmente con especies protegidas como los rinocerontes, los leopardos y los elefantes.

Apertura del Año

En esta categoría, los inspectores de Michelín tienen en cuenta la visión innovadora de estos alojamientos, que ha dejado buena impresión durante su primer año de operación. El elegido fue el Airelles Palladio Venezia, localizado en Venecia, Italia, que compitió con el Capella Kyoto, de Japón, Villa Pétrusse, de Luxemburgo, The Chancery Rosewood, de Reino Unido y el One&Only Moonlight Basin, de Estados Unidos.

El Airelles Palladio está cerca de la emblemática Plaza San Marcos en Venecia.

La isla de Giudecca, enfrente de la emblemática Plaza de San Marcos, en Venecia, alberga el primer hotel de la cadena francesa Airelles fuera de Francia. Se trata del Airelles Palladio, que ofrece 45 estancias, entre suites y habitaciones, distribuidas entre la casa principal y las villas Frolo y Mason y que abrió sus puertas en mayo de este año. Este antiguo convento, diseñado en el siglo XVI por Andrea Palladio está decorado con lámparas de murano, frescos y telas diseñadas por Rubelli y cuenta con una amplia colección de muebles y antigüedades que le dan un toque palaciego.

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Pero lo antiguo no riñe con la tecnología ni la comodidad, sino que se convierte en una combinación armónica para los huéspedes. Según la Guía Michelín, este hotel cuenta con dos piscinas: una cubierta y otra al aire libre, un spa de Guerlain y los restaurantes, que incluyen entradas de los galardonados Jean-Georges Vongerichten, Nobu Matsuhisa y Norbert Niederkofler.