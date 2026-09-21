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La cartelera de streaming se renueva con estas series recomendadas que apuestan por la nostalgia, el terror y el drama. Conozca los detalles de VisionQuest, el regreso al universo Marvel; la nueva adaptación de Carrie a cargo de Mike Flanagan, y el esperado retorno de Dominic West a HBO Max.

VisionQuest

Disney+

Altamente esperada

Siguiendo su más exasperante tradición, el universo cinematográfico de Marvel decidió resucitar de nuevo a un personaje que ya hace mucho tiempo había salido de sus historias. En esta ocasión será Ultron, el villano de la segunda parte de Vengadores, que regresará para la nueva miniserie que tendrá como protagonista a Visión, otro personaje que ya había muerto en Vengadores: Infinity War y al que también habían resucitado para otra producción, la miniserie WandaVision.

Más allá de que se ha vuelto realmente agotador entender la lógica narrativa de esta saga —lo que tal vez sea su falla más grande—, VisionQuest reúne a Visión y a Ultron en un paraíso ficticio en el que todos los robots e inteligencias artificiales que creó Tony Stark deben vestir sus personalidades humanas.

La crisis de identidad que siempre ha acompañado a Visión, encarnado de nuevo por Paul Bettany, es el núcleo del conflicto de esta nueva producción, con la que se cierra una especie de trilogía que se inició con WandaVision y continuó con Agatha en todas partes.

Carrie

Prime

Para ver antes de dormir

Una nueva Carrie y los robots de Marvel: los estrenos de series que no se puede perder

Del inagotable catálogo de historias de terror que ha creado Stephen King, el gran maestro del género, una de las más aclamadas es Carrie, ese desolador relato sobre una adolescente que solo quiere tener una amiga en la secundaria y quien, después de soportar todo tipo de abusos y humillaciones, convierte toda su frustración en…

Si no ha leído la novela o no ha visto ninguna de las versiones cinematográficas que se han estrenado, puede conocer el final de la historia en la nueva adaptación de Prime Video que dirigirá el cineasta estadounidense Mike Flanagan, quien también se ha labrado una destacada carrera en este género.

Además de crear series como La maldición de Hill House, Misa de medianoche y La caída de la casa Usher, Flanagan se atrevió a llevar al cine otra obra de Stephen King, Doctor Sueño, continuación de la historia de

El resplandor. La joven actriz canadiense Summer H. Howell será la encargada de darle vida a esta nueva Carrie, ese icónico personaje que ya habían encarnado reconocidas intérpretes como Sissy Spacek, en el clásico que estrenó Brian De Palma en 1976, y, más recientemente, Chloë Grace Moretz.

War

HBO Max

Estreno favorito

Una nueva Carrie y los robots de Marvel: los estrenos de series que no se puede perder

Puede que el británico Dominic West no sea el actor más popular de su generación, pero el hecho de que regrese a HBO Max representa una especie de acontecimiento para el mundo de la televisión. Y es que uno de los personajes más reconocidos de West ha sido el del detective Jimmy McNulty en The Wire, creada por David Simon y considerada la mejor serie de la historia.

En War, del guionista británico George Kay, West le dará vida a un exitoso empresario tecnológico, Morgan Henderson, quien está casado con una popular actriz, Carla Duval, interpretada por Sienna Miller.

Henderson y Duval deciden separarse y así empieza una especie de duelo legal (y también interpretativo) de tal magnitud, que se llega a clasificar como el caso de divorcio más grande en la historia legal del Reino Unido. El conflicto central se complementa con los juegos de intriga y de traición que protagonizan los abogados que tienen la misión de defender tanto al empresario como a la actriz.

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