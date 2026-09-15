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Aunque los Emmy pueden ser los premios más predecibles de la industria de Hollywood -ejemplo: Jean Smart acaba de ganar por quinta vez la estatuilla de Mejor actriz en una comedia por Hacks-, su edición 78 dejó algunos mensajes que reconocen la verdadera tradición de la televisión. Una tradición que se ha desteñido por la aparición de las plataformas de streaming.

El premio principal de la noche, Mejor serie dramática, recayó por segunda ocasión consecutiva en The Pitt, una producción vertiginosa que sigue las reglas tradicionales de las historias de médicos que trabajan en salas de emergencia.

La serie, que retrata en tiempo real la estresante labor de estos profesionales de la medicina, fue creada por R. Scott Gemmill, productor ejecutivo de un clásico del género, E.R., que tuvo quince temporadas y fue la plataforma que impulsó la carrera de George Clooney.

En aquel drama actuó Noah Wyle, protagonista de The Pitt y quien en la noche de este lunes 14 de septiembre se llevó por segunda vez el premio a Mejor actor en una serie dramática por su trabajo como el atormentado doctor Robby Robinavitch.

En el competitivo y cambiante panorama de la televisión -de hecho, ¿debemos seguirla llamando televisión?-, los siete premios Emmy que logró The Pitt parecen un homenaje a esos casi extintos unicornios que aún responden a los aspectos que catapultaron la popularidad de la pantalla pequeña.

El actor Noah Wyle y el elenco de la serie dramática ‘The Pitt’, que ganó siete premios Emmy. Foto Amy Sussman / Getty Images

La aparición de plataformas de ‘streaming’ como Netflix, Prime y Apple TV generó muchos aspectos positivos para el género. Por ejemplo, les abrieron espacio a nuevas voces y a historias más arriesgadas y han convocado a grandes estrellas del cine. Sin embargo, también han dejado una que otra secuela negativa.

Pasemos por alto la sobreproducción de series, que ha llegado al punto de que es casi imposible estar al tanto de todas las novedades, y centrémonos en esas rutinas que ya prácticamente se extinguieron. Por ejemplo, esperar toda una semana para el estreno de un nuevo episodio generaba una experiencia colectiva y, usualmente, después del final de cada temporada tan sólo era necesario aguantar la respiración un año para la llegada del nuevo ciclo.

Ahora, las plataformas de streaming, excepto HBO Max y Apple TV, suelen lanzar todos los episodios en una sola tanda, con lo que se ha evaporado el placer de experimentar al mismo tiempo cada estreno. Además, los tiempos de espera entre temporada y temporada han crecido a niveles incomprensibles. La temporada final de Stranger Things, por ejemplo, tardó más de tres años en llegar.

Lo anterior se puede explicar por los millonarios presupuestos que se manejan actualmente, lo que, por ende, complejiza los tiempos de producción. Para poner en caso: la segunda temporada de Severance -la serie de Apple que se desarrolla en ¡unas oficinas!- costó alrededor de 200 millones de dólares.

A esto se puede sumar el número de capítulos. Las series clásicas de la llamada televisión abierta de Estados Unidos (network television) promediaban los 20 episodios por temporada e, incluso, obras maestras de la televisión por suscripción, como The Wire o Los Soprano de HBO, alcanzaban los trece capítulos.

El común denominador en este momento son las series de siete u ocho capítulos que llegan a tener episodios de hasta dos horas, lo que diluye totalmente la experiencia televisiva y sólo alcanza a imitar pálidamente la cinematográfica.

Ya que a esta industria le encanta replicar las tendencias exitosas, ojalá se propaguen los quince episodios por temporada de The Pitt, que promedian los tradicionales cincuenta minutos.

La gran triunfadora de la noche

Hiro Murai, Katie Dippold y Matthew Rhys, director, creadora y protagonista de la comedia ‘Widow’s Bay’, que ganó 14 premios Emmy. Foto Amy Sussman / Getty Images

Otra tradición de esta industria es que las personas que se convierten en creadores de grandes clásicos usualmente empiezan a trabajar como consultores o ayudantes en las salas de escritores de series ya establecidas o simplemente dirigiendo productos más cortos, como comerciales o videos musicales.

Tal es el caso de dos de los grandes ganadores de los Emmy 2026, la guionista Katie Dippold y el director Hiro Murai, que ha sido la batuta de episodios de clásicos contemporáneos de la comedia como Atlanta, The Bear y Barry. Dippold creó y Murai dirigió la serie más ganadora de los Emmy 2026: Widow’s Bay, que se llevó catorce estatuillas, incluida la de Mejor comedia.

Y tal vez el gran mérito de esta inquietante producción fue romper los estereotipos del género, pues se atrevió a mezclar en una sola historia un particular estilo de comedia, en el que las risas provienen no de chistes ni de situaciones absurdas, sino de reacciones incomprensibles y personajes algo pintorescos, con un terror que recuerda al de las mejores películas de Alfred Hitchcock.

Para no dar muchos detalles, pues es inigualable la experiencia de descubrir capítulo a capítulo las locuras que ideó Dippold, Widow’s Bay tiene como protagonista al alcalde de una pequeña ciudad estadounidense que sueña con convertirla en un destino turístico imperdible. El alcalde, Tom Loftis, se tiene que enfrentar con los pequeños contratiempos que representan siglos y siglos de una maldición que se ha incubado en esta isla.

Loftis es interpretado por el actor galés Matthew Rhys, el primero en ganar en una misma noche los Emmy a Mejor actor en una comedia y Mejor actor en una miniserie, por La bestia en mí. La historia no se detiene ahí, pues Rhys es la primera persona en toda la historia de los Emmy en llevarse la estatuilla de mejor actor en las tres categorías principales, pues ya había ganado en drama por su esplendorosa interpretación del agente secreto ruso Philip Jennings en The Americans.

El Emmy sigue siendo esquivo para Colombia

Aunque parezca increíble, Vince Gilligan, creador de la legendaria Breaking Bad y cocreador de su serie derivada, Better Call Saul -que cumplió el milagro de estar al mismo nivel de su predecesora-, nunca había ganado un Emmy a Mejor guion hasta este 14 de septiembre.

Fue su más reciente creación, Pluribus, una novedosa mezcla entre ciencia ficción utópica, existencialismo y pesimismo, la que le otorgó su primera estatuilla en esta categoría. Este nuevo drama, producido por Apple TV, también había generado cierta esperanza para Colombia, pues el bogotano Carlos Manuel Vesga logró una nominación a Mejor actor de reparto en una serie dramática, premio que finalmente se llevó el estadounidense Tom Pelphrey de la serie Task.

Vesga, el tercer colombiano en ser nominado a estos premios tras John Leguizamo y Sofía Vergara, por lo menos tendrá revancha, pues ya está confirmado que su personaje, Manousos Oviedo, regresará en la segunda temporada de esta serie. Lo que no está confirmado, siguiendo la tendencia, o más bien el vicio de la televisión actual, es cuándo se estrenará esta segunda temporada.

Vince Gilligan y Rhea Seehorn posan con sus Emmy de Mejor guion y Mejor actriz en una serie dramática. Foto: Alberto Rodriguez/Deadline vía Getty Images.

Pluribus ganó seis Emmy, incluido el de Mejor actriz en una serie dramática para Rhea Seehorn, otra intérprete monumental que debió haberse llevado alguna estatuilla por su papel de Kim Wexler, la cómplice y pareja de Saul Goodman (Bob Odenkirk) en Better Call Saul.

En esa categoría que premió a Seehorn también estaba nominada otra actriz que merece más reconocimiento y premios: Carrie Coon. Aunque ha optado al Emmy en cuatro ocasiones, dos de ellas por La edad dorada de HBO Max, Coon nunca fue reconocida por su mejor trabajo -hasta el momento-: su devastadora interpretación de Nora Durst, una mujer cuyos dos hijos y su esposo se desvanecen repentinamente en esa serie impecable pero totalmente ignorada que fue The Leftovers.

Los premios Emmy, en conclusión, siguen con muchas deudas pendientes y con algunos mensajes que tendrían que seguir revalidando en sus próximas ediciones.

(Continúe leyendo: La misión de salvar el mundo: Carlos Manuel Vesga y su histórica nominación al premio Emmy)