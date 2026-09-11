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Manuel Sánchez fue uno de los primeros patólogos de Colombia. En la primera mitad del siglo XX, Sánchez, que nació en el municipio de Corrales, en Boyacá, se ganó una beca para estudiar medicina en la Universidad de Harvard, en Boston, convencido además de dominar el inglés, pues había tomado clases avanzadas de este idioma en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Sin embargo, cuando arribó a Boston, después de viajar en barco, se dio cuenta de que no entendía ni una palabra de lo que le decían.

Para sobreponerse a este traspié, Sánchez decidió ir a ver la misma película en el mismo teatro una y otra vez, con la esperanza de dominar así el inglés que los estadounidenses hablaban en la calle.

Más de medio siglo después, el nieto de Manuel Sánchez, el actor bogotano Carlos Manuel Vesga, recordó esa anécdota de su abuelo cuando el escritor y director Vince Gilligan, creador de aclamadas series como Better Call Saul y Breaking Bad, le pintó con grandes brochazos la personalidad de Manousos Oviedo, uno de los personajes de su nueva creación, Pluribus, la serie más vista en la historia de Apple TV.

Este inmigrante colombiano trabaja como vigilante de bodegas en Paraguay. Creador y director estuvieron de acuerdo en ciertos adjetivos sobre él: es un hombre muy digno, de escrúpulos. “Es una persona buena”, dijo Vesga. “Yo también creo”, respondió Gilligan, con una entonación que dejaba algún espacio para la duda.

Manousos, profundizó Gilligan, aprendía inglés escuchando cursos en casetes que reproducía en su preciado carro, un MG Midget convertible amarillo. Esos cursos se basaban en la repetición de frases sencillas, como “The cat is gray”. “The dog is yellow”. “The yellow dog chases the gray cat” (“El gato es gris”. “El perro es amarillo”. “El perro amarillo persigue al gato gris”).

Manuosos, el personaje de Carlos Manuel Vesga, es una de sus escenas junto a la protagonista de Pluribus, Carol Sturka, encarnada por Rhea Seehom.

Fue entonces cuando Vesga recordó a su abuelo Manuel.

“Apenas Vince me habló de los casetes, que el personaje repite y que repite las frases, me acordé de lo de ir al cine a ver la película e inmediatamente pensé: ‘¡Es mi abuelo! Yo amo a este personaje, lo llevo en el corazón”, rememora Vesga.

Con este papel, el bogotano hizo historia al recibir una nominación en la categoría de mejor actor de reparto en una serie dramática de los premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión producida en Hollywood. Vesga es el tercer colombiano que alcanza este honor, además de Sofía Vergara, nominada en cinco ocasiones —cuatro como mejor actriz de reparto en comedia por Modern Family y una por mejor actriz principal en una miniserie por Griselda—, y John Leguizamo, que nació en Bogotá pero creció en Nueva York, y ganó un premio Emmy por su espectáculo teatral Freak y ha sido nominado a otros tres.

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Los otros

Más allá de esa conexión emocional con su abuelo, Vesga obtuvo el codiciado papel para la nueva serie de Gilligan por su aproximación a la personalidad de Manousos, pues durante el proceso de audiciones lo pintó como alguien con cierta fragilidad y no como un hombre duro y amenazante.

Este particular personaje, metódico, algo desconfiado, pero a su vez decidido, es en últimas quien le da un impulso a Pluribus en la segunda parte de su primera temporada. En la serie, cimentada en el género de la distopía y con tintes de humor negro, la raza humana ha sido víctima de una extraña epidemia extraterrestre que convierte a casi todos los seres humanos en una especie de mente colmena; es decir, todos se comportan igual, comparten el conocimiento con los demás, son pacíficos y han perdido cualquier rasgo de individualidad.

Solo muy pocas personas no han sido atrapadas por esa colmena, entre ellas Carol Sturka, la protagonista, encarnada por la impecable Rhea Seehorn, quien contacta a Manousos con el fin de que la acompañe en su misión para salvar la humanidad.

En ese proceso de audición, Vesga recibió un libreto en el que solamente había una indicación sobre la personalidad de ese personaje: tenía lo que los estadounidenses llaman cara de póker. Y así lo encarnó Vesga, como un tipo cuyo rostro no transmitía emociones, para evitar así que se descubran sus secretos.

“Ellos me dijeron que no imaginaban a Manousos pasando por la mitad del Darién con machete en mano y tumbando todo… No les servía un tipo que dominara la selva. Debía ser alguien con fuerza de voluntad, un propósito y una mente muy fuerte, pero querían también que fuera alguien a quien le estuviera costando lo que está haciendo y, sin embargo, no parara. Y eso fue, aparentemente, lo que vieron en mí”, apunta Vesga.

En la serie, Carol Sturka desarrolla una relación demasiado cercana con una de «los otros», Zoisa (Karolina Wydra).

El Darién

El actor obtuvo la nominación por su trabajo en el episodio 7, titulado The gap (La brecha, en español), en el que recorre Latinoamérica en su MG Midget para llegar hasta Albuquerque, la ciudad en la que vive Carol. En esa travesía, Vesga arriba al tapón del Darién, esa región selvática impenetrable entre Colombia y Panamá, que, en la realidad, miles de personas atraviesan con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Para Vesga, Manousos se decidió finalmente a hacer el recorrido porque ve en Carol la luz al final de ese túnel de desolación que han labrado “los otros”. “Hago un poco el paralelo del migrante con la tierra prometida, porque en realidad Manousos es como la quintaesencia del migrante. Es un tipo al que encontramos ya habiendo dejado Colombia para irse a vivir a Paraguay y ahora sucede esto y decide migrar otra vez hacia la tierra prometida. Carol es la tierra prometida”, asegura.

Cuando llega al Darién, con su convertible amarillo ya fundido, Manousos se encuentra con unos indígenas kunas que le advierten sobre los peligros de esa selva, su canícula apabullante, su humedad abrasiva, sus víboras, arañas y otros insectos peligrosos, al igual que árboles como el güérregue, conocido como la chunga, cuyas espinas pueden crecer hasta veinte centímetros.

Para Vesga, ningún colombiano es ajeno a la tragedia que sucede en el tapón del Darién hoy en día, por lo que no tuvo que hacer un gran esfuerzo por entender de qué estaban hablando y con qué estaban lidiando. El primer día de grabación de esa escena se encontró con un set que era una réplica de fotos que el equipo creativo había encontrado del Darién, en cuyo piso estaban esparcidos los muñecos, los morrales, los zapatos y todas esas cosas que los migrantes dejan antes de entrar al Darién.

“En ese momento entendí la gravedad de lo que estábamos por hacer, por lo menos para mí. Recuerdo que pensé: ‘Yo tengo que hacerle justicia a lo que se están sometiendo estas personas que cruzan el Darién. Tengo que honrar esa resiliencia y esa voluntad que tienen, la capacidad de no perder la esperanza’”.

Y en todo ese trayecto el personaje repite, como un mantra, la misma frase que planea decirle a Carol cuando la vea: “Mi nombre es Manousos Oviedo. No soy uno de ellos. Quiero salvar el mundo”.

El actor colombiano recibió su nominación alos Emmy por su trabajo en el episodio 7 de la primera temporada de Pluribus, titulado «La brecha».

La vida en escena

El debut en televisión de Carlos Manuel Vesga fue con un pequeño personaje en la serie El fiscal (1999), protagonizada por Nicolás Montero y dirigida por el fallecido Kepa Amuchastegui. Vesga recuerda que estaba estudiando arquitectura y decidió hacer un alto en esa carrera para formarse como actor en Nueva York. Antes de viajar, buscó el consejo de Amuchastegui y el director le prometió que, cuando regresara, le daría un trabajo en El fiscal.

“Me dio un personaje que era un malandrín, que entraba y lo mataban en cuatro capítulos y ni siquiera tenía nombre. Y Kepa, que realmente es de las personas más lindas que pudo haber en la televisión y en el teatro, les dijo a los otros actores que el alias del personaje era el Taciturno. Un actor me llamaba Viejo Taci”, rememora Vesga.

En cine, Vesga actuó por primera vez en películas como El trato, de Francisco Norden, director de Cóndores no entierran todos los días, y Soñar no cuesta nada, de Rodrigo Triana. Pero fue el teatro lo que enamoró a Vesga de la actuación, y justamente cuando recibió la noticia de la nominación estaba en temporada de la obra Por una nariz, en la que compartió escenario con Rafael Zea, con la dirección de María Adelaida Palacio, obra que se presentó en el teatro Nacional de la 71.

“Cada vez que me subo al escenario, es como el ejercicio total de mi oficio. Durante el día tengo prensa; en redes ha aparecido gente realmente muy amorosa, con mucho apoyo y muy buena vibra. Todo eso es fabuloso, pero es genial que al final del día a lo que voy es a ser actor, que es realmente el llamado y la vocación”, apunta.

Todo lo que ha traído este reconocimiento no deja de ser surrealista para Vesga. Le encantaría decir que ha estado saltando en mesas y en sillas celebrando la nominación, pero en realidad sigue tratando de dimensionarlo y lo que siente es un vacío en el estómago.

“Soy un convencido de que en Colombia hay muchísimo talento. Ojalá que esto genere curiosidad por nuestra capacidad creativa, que es inmensa. Con respecto a mí, mi esposa, que es la sabia de la relación, y no lo digo por decirlo, porque es maestra de yoga, es meditadora y sí está haciendo la tarea existencial, constantemente me está recordando estar presente. Me dice: ‘Cuando estés en cualquier evento, en cualquier cosa, concéntrate. No te pongas a pensar en lo que ya pasó o lo que pueda pasar. Debes estar presente en el momento”, explica.

Además de Por una nariz, cuando llegó la nominación al Emmy, Vesga también estaba grabando un audiolibro de La historia sin fin, el clásico del escritor alemán Michael Ende. El actor apunta que, mientras recorre el reino de Fantasía, Bastián, el protagonista de la historia, conoce a unos seres que son exactamente iguales a “los otros” de Pluribus. Ellos también tienen una mente colectiva, viven felices, son benevolentes con el mundo y, una vez que Bastián los conoce, quiere pertenecer a su comunidad porque lleva un tiempo solo. Y a pesar de que ellos le dan la bienvenida, rápidamente Bastián comienza a tener un problema con el hecho de no poder ser un individuo en ese grupo.

Cuando se vuelva a encontrar con el equipo de Pluribus, Vesga planea contarles sobre esta coincidencia entre Bastián y Manousos. Antes de eso, y de la ceremonia de entrega de los Emmy, que será el lunes 14 de septiembre, el colombiano ya ha tenido algunas conversaciones con Gilligan.

“Me ha dicho que me va a tener muy ocupado y que se viene bastante para mi personaje. Vince es una persona absolutamente generosa, pero no creo que, si está desarrollando a Manousos, sea porque diga que Carlos Manuel le cae muy bien y entonces va a regalarme esto. No, es porque siente que hay para dónde llevarlo y eso me emociona muchísimo”, finaliza Vesga.

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