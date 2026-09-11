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Cuando se busca un hotel de lujo, además de una atención excepcional y habitaciones amplias y bien decoradas, se espera una experiencia conceptual que se traduzca en historias del país o ciudad a través de la gastronomía, la arquitectura, la ubicación, las muestras culturales y todo lo que invite al bienestar, al descanso y a dejarse sorprender. La Guía Michelín anunció los nominados a Mejor Nuevo Hotel del Mundo y dará a conocer el ganador el próximo 18 de septiembre.

Diners le presenta las propuestas que traen estos lugares de ensueño, para que los incluya en sus itinerarios de viaje y viva experiencias, recomendadas por los inspectores de la Guía Michelín.

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Capella, Kyoto

Ubicado en el exclusivo distrito de Miyagawa-cho, en la que fuera la primera ciudad imperial de Japón antes del período Edo, el hotel, que ofrece al público 89 habitaciones, funciona en una antigua escuela de primaria exquisitamente remodelada por el reconocido arquitecto Kengo Kuma. Tanto la decoración, como las actividades que ofrece, acercan al visitante a lo más profundo de la cultura japonesa en la que los tejidos tradicionales, las Maiko, las Geishas, la música y la arquitectura son estímulo para los sentidos.

Y a pesar de ser un lujoso hotel, los invitados a su lanzamiento, según el portal Tatler Asia no fueron influencers, sino las personas de la comunidad que rodea este sitio. Y hay dos joyas más: seis suites, que ofrecen la experiencia de baños termales privados Onsen y el restaurante SoNoMa, que ofrece un menú diseñado en colaboración entre el chef Kyle Connaughton, galardonado con tres estrellas Michelin, y la agricultora en jefe Katina Connaughton, de SingleThread, que transforma los mejores ingredientes de temporada de Kioto en una experiencia exclusiva que une a Japón con Sonoma (California).

Vista nocturna de los jardines del hotel Capella Kyoto – Foto: Hotel Capella Kyoto.

Airelles Palladio, Venecia

La isla de Giudecca, enfrente de la emblemática Plaza de San Marcos, en Venecia, alberga el primer hotel de la cadena francesa Airelles fuera de Francia. Se trata del Airelles Palladio, que ofrece 45 estancias, entre suites y habitaciones, distribuidas entre la casa principal y las villas Frolo y Mason y que abrió sus puertas en mayo de este año. Este antiguo convento, diseñado en el siglo XVI por Andrea Palladio está decorado con lámparas de murano, frescos y telas diseñadas por Rubelli y cuenta con una amplia colección de muebles y antigüedades que le dan un toque palaciego.

El hotel Airelles Palladio está cerca de la emblemática Plaza San Marcos en Venecia – Foto: Airelles Palladio.

Pero lo antiguo no riñe con la tecnología ni la comodidad, sino que se convierte en una combinación armónica para los huéspedes. Según la Guía Michelín, este hotel cuenta con dos piscinas: una cubierta y otra al aire libre, un spa de Guerlain y los restaurantes, que incluyen entradas de loso galardonados Jean-Georges Vongerichten, Nobu Matsuhisa y Norbert Niederkofler.

Villa Pétrusse, Luxemburgo

Situado en el corazón de la Ciudad de Luxemburgo, capital del país con el mismo nombre y cuyo casco antiguo fue proclamado como patrimonio de la humanidad por UNESCO, este hotel funciona en la remodelada Villa Baldauf, un château construido en 1880 y que duró abandonado unos 30 años. El hotel toma su nombre actual del río Pétrusse, que da nombre al Valle de la zona y tiene vistas al puente Adolphe, uno de los grandes atractivos de la ciudad.

La remodelada Villa Baldauf, alberga hoy el hotel Villa Pétrusse, en Luxemburgo. Foto: Gaelle Le Boulicaut – @gaelleleboulicaut



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Varios lujos se añaden a la experiencia: estancias decoradas por reproducciones de acuarelas del pintor Sosthène Weiss, un spa que incorpora tratamientos y productos de Susanne Kaufmann, gastronomía en el restaurante Le Lys, galardonado con una estrella Michelín y liderado por el chef Kim de Dood, que ofrece un menú típico de Luxemburgo con productos de estación e influencias asiáticas y aspira a convertir el hotel en un destino culinario de clase mundial.

Chancery Woodrose, Londres

El icónico vecindario de Mayfair, en Londres, está encantado con este nuevo hotel que se tomó el antiguo edificio de la embajada de Estados Unidos, situado en Grosvenor Square, rediseñado por David Chipperfield y decorado por Joseph Dirand y que ya es un dinámico epicentro cultural, decorado con obras de 22 artistas contemporáneos. Con 144 suites y ocho espacios gastronómicos, incluida la primera sucursal de Carbone en Europa, se está posicionando como un destino culinario variado y enfocado en los detalles, ya sea para una gran celebración o para algo más privado. Destacan los postres del chef Marius Dufay, que juega con los sabores y las formas para estimular los sentidos.



Y si de bienestar se trata, el Asaya Spa ofrece tratamientos «a la medida», para calmar la mente, transformar el cuerpo y rejuvenecer, con productos de la marca EviDenS de Beauté’s.

El hotel Chancery Rosewood, ubicado en Mayfair, es epicentro cultural y de bienestar en Londres. Foto: Hotel Chancery Rosewood.

One and Only Moonlight Basin, Big Sky, Montana

El One and Only Moonlight Basin, en Big Sky, Montana, ofrece una experiencia en la naturaleza.

Una vista de 360 grados de las montañas y su acceso directo a la naturaleza es sólo el comienzo de esta experiencia, que en invierno ofrece deportes de nieve, mientras que en verano ofrece planes de pesca y senderismo. Cabañas alpinas para una inmersión total en lo salvaje, suites y habitaciones en un entorno natural.

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La gastronomía es un destacado definitivo de este lugar. Akira Back es el restaurante distintivo del chef del mismo nombre, quien reinterpreta la cocina japonesa y coreana, con críticas positivas de los clientes. Wildwood es el restaurante principal del resort y ofrece cocina de temporada con ingredientes locales, con vistas a Lone Mountain y también está The Landing, ubicado en el Sky Lodge, para relajarse después de la actividad deportiva. Los cócteles son en el salón Dear Josephine y los whiskies de la región, en la cabaña Moonshack.