8 de las estaciones de tren más bellas del mundo

Pese a que son vistas como un lugar previo al destino real, o el medio para llegar a este, las estaciones de tren han perdurado siglos como puntos de partida de numerosas aventuras alrededor del mundo. Y, aunque suene un turismo peculiar, varios usuarios han detallado la belleza de las edificaciones que funcionan como paradas momentáneas en diferentes travesías.

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Construcciones centenarias que terminan conectando vastos territorios, edificaciones que modernizaron su exterior y la forma de viajar hasta odas al diseño, las estaciones de tren más bellas del mundo no solo resaltan por opiniones por parte de los mismos viajeros, sino de los propios habitantes de las zonas, quienes reconocen a los edificios como espacios de entrada al turismo y parte identitaria de las ciudades.

El recorrido pasa por estaciones que reflejan distintas épocas y formas de entender el viaje: algunas conservan la arquitectura con la que fueron inauguradas hace más de un siglo, mientras otras encontraron en la reconstrucción una manera de convertirse en nuevos referentes urbanos. Entre azulejos, cúpulas, estructuras de hierro y grandes cubiertas, estas edificaciones muestran cómo el ferrocarril también dejó una huella arquitectónica en las ciudades que conectó.

Estación Moskovsky, San Petersburgo, en Rusia

El vínculo ferroviario entre San Petersburgo y Moscú quedó representado desde el comienzo en esta estación, donde los trenes hacia la capital rusa empezaron a salir el 1 de noviembre de 1851. El edificio fue diseñado por Konstantin Ton, el mismo arquitecto responsable de la estación que se encuentra al otro extremo de la línea, en Moscú. Ambas fueron concebidas como edificios gemelos y en sus primeros años recibieron el nombre de Nikolaevsky.

En 1967, la estación ganó un nuevo vestíbulo de cristal que amplió su superficie en 2.700 metros cuadrados y posteriormente quedó conectado con el área de la estación de metro Ploschad Vosstaniya. Crédito: Shutterstock / Baka Sobaka.

La fachada de Moskovsky toma elementos de los ayuntamientos de Europa occidental y los adapta a una terminal ferroviaria, con una torre del reloj que domina la entrada principal. Su historia arquitectónica también está marcada por las necesidades de una ciudad cuyo tráfico en materia de trenes crecía rápidamente: el edificio tuvo que ser ampliado y reconstruido para incorporar nuevos espacios destinados al equipaje y a los pasajeros, mientras las antiguas áreas de espera daban paso a instalaciones más amplias.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la estación dejó de prestar servicio entre Leningrado y Moscú y se convirtió en uno de los puntos desde los que fueron evacuados habitantes de la ciudad. La conexión ferroviaria se restableció en 1943 y, después de nuevas transformaciones durante las décadas siguientes, Moskovsky llegó a la actualidad como una de las principales terminales de San Petersburgo, con siete plataformas y catorce vías, desde donde también parten los trenes de alta velocidad Sapsan hacia la capital donde opera el Kremlin.

Estación de St. Pancras, en Londres

La llegada del ferrocarril a St. Pancras en 1868 coincidió con una etapa de profunda transformación de la capital inglesa. La estación fue levantada para conectar Londres con las midlands del Este y Yorkshire y combinó una enorme estructura de hierro y vidrio con un edificio de arquitectura gótica victoriana. En 1873, el conjunto incorporó el Midland Grand Hotel, diseñado por Sir George Gilbert Scott, cuya presencia terminó de convertir la estación en uno de los grandes edificios ferroviarios de la ciudad.

La actividad que pasaba por St. Pancras no se limitaba a los pasajeros. Durante décadas, los espacios situados debajo de los andenes estuvieron relacionados con el comercio de cerveza que llegaba desde Burton-on-Trent. Los sótanos fueron acondicionados para almacenar los barriles y contaban incluso con vías y plataformas que permitían trasladarlos mediante un sistema hidráulico. En 1874, la cervecería Bass envió por esta ruta 292.300 barriles a Londres, una parte considerable de su producción de aquel año.

Las bodegas de cerveza ocupaban los espacios bajo los andenes y tenían tres plataformas giratorias que permitían maniobrar los vagones dentro de los almacenes. Crédito: Shutterstock / Sirikay.

El hotel dejó de funcionar en 1935 y algunas de sus antiguas habitaciones permanecieron vacías durante décadas, hasta que fueron recuperadas dentro de un nuevo proyecto. La estación también fue alcanzada por una bomba durante los ataques alemanes de mayo de 1941, aunque los daños no comprometieron gravemente el edificio. Desde 2007, St. Pancras es la terminal londinense de los trenes Eurostar y conserva la mezcla de ingeniería ferroviaria y arquitectura victoriana que definió su origen.

Estación de São Bento, Oporto, en Portugal

Entrar al vestíbulo de São Bento significa encontrarse con una enorme superficie cubierta de escenas históricas, donde Jorge Colaço comenzó en 1906 la decoración de sus paredes con alrededor de 20.000 azulejos azules y blancos, entre los que aparecen episodios como la entrada de João I y Filipa de Lancaster en Oporto en 1387 o la conquista de Ceuta. Otros paneles se alejan de los acontecimientos políticos para mostrar escenas de la vida rural y del transporte portugués, incluidas las vendimias del Duero y las embarcaciones utilizadas para trasladar el vino.

Además de los episodios históricos, los azulejos de São Bento representan escenas como las vendimias del Duero, el transporte del vino en barcos rabelos y distintas romerías del norte de Portugal. Crédito: Shutterstock / ALEXANDRE F FAGUNDES.

La estación ocupa el lugar donde estuvo el convento benedictino de São Bento de Avé Maria, del que tomó su nombre. La línea ferroviaria llegó allí en 1896, aunque el edificio actual comenzó a construirse en 1900 bajo la dirección del arquitecto Marques da Silva y no fue inaugurado hasta el 5 de octubre de 1916. El proyecto tuvo incluso un olvido curioso: el arquitecto descubrió el día de la inauguración que no había previsto una sala de espera ni una taquilla.

Desde una mirada apasionada por la construcción, la arquitectura de la estación adquiere otra dimensión en el área de los andenes, donde la estructura de hierro remite a la arquitectura ferroviaria europea del siglo XIX. Desde allí parten actualmente servicios urbanos hacia distintas ciudades del norte de Portugal y trenes de la línea del río Duero, cuyo recorrido acompaña la corriente entre montañas, túneles y las laderas dedicadas al cultivo de vid.

Estación de Hua Hin, Hua Hin, en Tailandia

Por más de un siglo, la estación de Hua Hin hizo parte de la red de trenes tailandesa y se convirtió en uno de los edificios más reconocibles de la ciudad. La estructura que hoy se conserva fue reconstruida en 1968 y destaca por sus elementos de madera, la combinación de tonos rojo y crema y un diseño de inspiración victoriana que la diferencia de buena parte de las construcciones de la zona.

Como pieza más llamativa, se halla el pabellón Phra Mongkut Klao, un antiguo espacio de espera que originalmente formaba parte del palacio Sanamchan, en la provincia de Nakhon Pathom. El pabellón fue utilizado durante el reinado de Vajiravudh, Rama VI, en actividades relacionadas con ejercicios militares, para luego ser trasladado a Hua Hin, en la costa occidental del país, como homenaje al monarca.

Hua Hin conserva también la Sala Burachat, un pabellón tradicional situado frente a la antigua estación y que forma parte del conjunto patrimonial del lugar. Crédito: Shutterstock / fokke baarssen.

A la estación también llegó una locomotora de vapor procedente de Inglaterra, utilizada en Tailandia antes de la Segunda Guerra Mundial, que permanece como parte del patrimonio del lugar. El 11 de diciembre de 2023 los servicios ferroviarios pasaron oficialmente a una nueva estación construida dentro del proyecto de doble vía del país. La antigua terminal dejó entonces de recibir trenes, pero continúa abierta como atractivo cultural y espacio dedicado a conservar la memoria en materia de trenes de Hua Hin.

Estación Central de Maputo, Maputo, en Mozambique

Si se ve desde lejos, la gran cúpula de cobre es uno de los elementos que dominan la Estación Central de Maputo, un edificio asociado a la arquitectura beaux-arts que caracteriza parte del paisaje urbano de la capital de Mozambique. El mencionado diseño reúne columnas, balcones, pilastras, balaustradas y una fachada simétrica que alcanza una gran altura gracias a la torre central coronada por la icónica cúpula.

El edificio alberga desde 2015 el Museo de los CFM, que conserva objetos de la historia de los puertos y los ferrocarriles de Mozambique, además de dos locomotoras fuera de servicio que pueden recorrerse. Crédito: Shutterstock / Shams F Amir.

La estación fue proyectada para sustituir el antiguo edificio de madera que funcionaba desde 1895. Los primeros planos fueron elaborados por los arquitectos Mario Veiga y Alfredo Augusto Lisboa de Lima y después fueron modificados para darle a la iniciativa una apariencia más monumental. La construcción comenzó a inicios del siglo XX y la cúpula tuvo que ser fabricada en Sudáfrica mientras la Primera Guerra Mundial complicaba el suministro de materiales desde Inglaterra, potencia del momento.

A pesar de que durante años se atribuyó su diseño a Gustave Eiffel, el arquitecto francés no fue responsable de la estación. Su relación con Mozambique se limita a otras obras, entre ellas la llamada Casa de Ferro. En el interior de la terminal todavía se encuentran columnas de mármol y elementos de hierro forjado, mientras que el Museo de los CFM, abierto allí en 2015, conserva objetos relacionados con la historia del transporte ferroviario del país y locomotoras que pueden ser visitadas. El edificio también apareció en la cinta Blood Diamond, donde sirvió como escenario para representar un hotel en Freetown.

Shanghai South Railway Station, Shanghái, en China

La estación sur de Shanghái cambió radicalmente de aspecto durante la reconstrucción que culminó en 2006. El edificio original había sido levantado a comienzos del siglo XX y posteriormente fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pero la nueva terminal dejó de lado la configuración tradicional de las estaciones de trenes para adoptar una enorme planta circular cubierta por una estructura de hierro y cristal.

Aunque verla resulte una oda al movimiento contemporáneo, la forma no responde solamente a una decisión estética. La estación fue concebida como un gran intercambiador capaz de reunir trenes interurbanos, líneas ferroviarias locales, metro, autobuses, taxis y automóviles particulares. El proyecto incorporó incluso una vía elevada alrededor del edificio para facilitar la llegada de vehículos y reducir el recorrido de los pasajeros entre las zonas de acceso y los andenes.

El proyecto fue desarrollado por los estudios AREP VILLE, East China Architectural Design & Research Institute y Shanghai Xian Dai Architectural Design Group. Crédito: Shutterstock / NG-Spacetime.

Esa configuración convirtió a Shanghai South Railway Station en un punto de referencia del sur de la ciudad y en una de las estaciones más particulares de la arquitectura ferroviaria contemporánea. Desde allí salen trenes hacia destinos del sur de China, entre ellos Hangzhou, Huangshan, Fujian y Guangdong, mientras las líneas 1 y 3 del metro conectan la terminal con la red urbana de la propia Shanghái.

Estación Chhatrapati Shivaji Terminus, Bombay, en India

El evidente gótico victoriano británico choca con elementos de la arquitectura tradicional india en la estación de trenes Chhatrapati Shivaji Terminus. El edificio ubiscado en la parte occidental del país fue diseñado por F. W. Stevens y construido durante diez años a partir de 1878, tomando como referencia modelos del gótico italiano tardío, pero incorporando soluciones y motivos trabajados por artesanos locales.

La estación conserva puertas y ventanas de madera de teca de Birmania, además de vitrales y trabajos en mármol italiano y granito pulido. Crédito: Shutterstock / saiko3p.

La fachada concentra buena parte de esa mezcla. La gran cúpula de piedra, las torres y los arcos apuntados conviven con animales y vegetación talladas, así como figuras humanas, relieves y trabajos de piedra que remiten a la arquitectura de la zona. Por su parte, los vitrales, las ventanas de teca de Birmania y las diversas esculturas completan un edificio cuyo nivel de detalle hace que cada sector de la fachada tenga algo distinto que observar.

La terminal fue nombrada originalmente como Victoria Terminus y recibió su nombre actual en 1996. En 2004 fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Su importancia no es únicamente histórica: el edificio continúa funcionando como una de las principales estaciones de Bombay y recibe diariamente a más de tres millones de pasajeros, además de operar con múltiples vías suburbanas y de larga distancia.

Grand Central Terminal, Nueva York, en Estados Unidos

A las 12:01 a. m. del 2 de febrero de 1913 ocurrió la apertura de Grand Central Terminal. El hecho convirtió aquella jornada en un acontecimiento para Nueva York: más de 150.000 personas pasaron por la nueva edificación. La construcción acompañó la transformación de Midtown Manhattan, una zona que durante las décadas siguientes comenzó a llenarse de hoteles y rascacielos conectados con la actividad de la estación.

El vestíbulo concentra algunos de sus elementos más reconocibles, entre ellos el enorme techo decorado con las constelaciones y la arquitectura beaux-arts. Durante su historia, Grand Central también funcionó como escenario de actividades que iban mucho más allá del transporte: allí hubo una galería de arte, una escuela, un cine dedicado a los noticieros, un museo ferroviario y numerosas exposiciones temporales. Los grandes trenes de larga distancia estadounidenses también tuvieron allí su punto de partida.

Durante la restauración, la limpieza del techo del vestíbulo fue una de las primeras intervenciones de un proyecto que también reparó el acero estructural y la piedra del edificio. Crédito: Shutterstock / Nacho Such.

Pese a su fama, lterminal estuvo a punto de desaparecer en la segunda mitad del siglo XX. En 1967, poco después de la demolición de Pennsylvania Station, se planteó levantar sobre Grand Central un rascacielos de 55 pisos diseñado por el arquitecto húngaro Marcel Breuer. El proyecto contemplaba conservar parte de la fachada, pero implicaba destruir sectores del interior. La oposición encabezada por figuras como la exprimera dama Jacqueline Kennedy Onassis y el arquitecto Philip Johnson contribuyó a detener dicha propuesta. Tras décadas de deterioro, una restauración posterior devolvió al edificio buena parte de su esplendor y permitió que Grand Central continuara siendo uno de los grandes espacios arquitectónicos de la gran manzana.

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