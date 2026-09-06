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Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, las historias de quienes estuvieron allí todavía conservan encuentros, preguntas y gestos de solidaridad que quedaron suspendidos en medio de la tragedia. 9/11 Reunited, la reciente serie documental de NatGeo parte de esas conexiones para volver sobre lo que ocurrió después de aquellos primeros minutos: sobrevivientes que buscan a las personas que los ayudaron a salir con vida, familias que reciben testimonios sobre sus seres queridos y desconocidos que vuelven a encontrarse para agradecerse por decisiones tomadas en cuestión de segundos, son captados durante los tres episodios de la docuserie.

La mencionada producción reconstruye estos vínculos a partir de tres momentos de aquella mañana, desde las 8:00 a. m. hasta las 10:15 a. m., y continúa con las horas posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas, así como el ataque al Pentágono. Desde la historia de tres hombres que quedaron atrapados en un ascensor de la Torre Norte, entre ellos un limpiador de ventanas que entró en el último momento y ayudó a los otros dos a sobrevivir; una mujer que vuelve a encontrarse con el desconocido que le salvó la vida; una integrante del ejército que saltó por una ventana del Pentágono para escapar del humo y, 25 años después, se reencuentra con el miembro de los Navy SEAL que logró atraparla; además de un bombero que vuelve a encontrarse con el paramédico que le salvó la vida y un agente de la Autoridad Portuaria que se reúne con quienes participaron en su rescate, la serie no pone el foco en la tragedia como protagonista, sino en las relaciones que surgieron en medio de la crisis y que los sobrevivientes del 9/11 recuerdan más de dos décadas después.

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Louis Lee Ray, productor de la serie, conversó con Diners sobre el proceso de recuperar estas historias y llevarlas nuevamente al encuentro de quienes las protagonizaron.

9/11 Reunited aborda el 11 de septiembre a través de personas que sobrevivieron situaciones de vida o muerte junto a desconocidos, en lugar de limitarse a reconstruir cronológicamente los atentados. ¿Qué los llevó a contar la historia a través de estas conexiones humanas inesperadas?

Éramos conscientes de que existían historias de este tipo por algunas producciones anteriores que habíamos realizado. A medida que comenzamos a investigar para esta serie, descubrimos que había personas que sentían que aún tenían asuntos pendientes, cosas que querían decir y que habían quedado sin resolver. También había preguntas que seguían sin respuesta y que estaban relacionadas con aquel día.

Los encuentros vistos en la serie reunieron a los sobrevivientes y rescatistas luego de 25 años sin tener contacto. Crédito: National Geographic.

Más allá de eso, fue extraordinario descubrir historias sobre el altruismo, la valentía y la bondad que aquellas personas mostraron unas con otras en las circunstancias más adversas. Ese fue nuestro punto de partida. Estábamos frente a estas historias y nos preguntábamos cómo podíamos contarlas.

Finalmente, sentimos que el reencuentro, al reunir a estas personas después de 25 años y ayudar a cerrar esas historias, era una manera muy hermosa de conmemorar este aniversario, por todo lo que significaba para quienes las protagonizaron. También por el mensaje que transmiten al resto del mundo: incluso en las circunstancias más oscuras, las personas pueden mostrar una valentía extraordinaria y una enorme bondad hacia los demás.

Algunas de estas personas vuelven a encontrarse por primera vez en más de dos décadas. ¿Cómo fue el proceso de reunir a quienes eran desconocidos, pero cuyas vidas quedaron conectadas para siempre por lo que vivieron aquel día?

Hubo una enorme cantidad de investigación, de revisar material y de leer. Nos acercamos a más de 100 sobrevivientes, probablemente a varios cientos, para escuchar sus historias.

Buscábamos personas que no solo hubieran vivido un momento de conexión, porque alguien les hubiera salvado la vida, por ejemplo, o porque hubieran compartido una experiencia que significó muchísimo para ellos, incluso si se trataba de algo aparentemente pequeño, sino que además, por alguna razón, no se hubieran vuelto a encontrar, principalmente desde entonces, y tuvieran un motivo para hacerlo.

Las razones para reencontrarse fueron muy distintas. En el primer episodio, por ejemplo, John, George y Jan, los hombres del ascensor, querían agradecer. En la última historia de la serie, el encuentro tiene que ver con rendir homenaje a quienes murieron.

Por eso era importante para nosotros que realmente quisieran volver a verse y que tuvieran algo que decirse como resultado de aquella experiencia, en lugar de reunirlos simplemente para conversar. Queríamos que esos reencuentros produjeran algún grado de resolución, cierre o avance en la vida de estos sobrevivientes.

Han pasado 25 años desde el 11 de septiembre. ¿Cómo cambia el paso del tiempo la manera en que las personas recuerdan una experiencia que, en aquel momento, era casi imposible de procesar?

Que fuera imposible de procesar en ese momento es un punto interesante. Creo que eso es precisamente lo que intentábamos abordar con estos reencuentros. En aquel momento, la gente no podía asimilar lo que estaba ocurriendo: todo sucedió de manera inmediata, fue demasiado intenso y terrible. Pero 25 años después se abrió un espacio importante para reflexionar.

Y, de hecho, era posible adoptar una mirada optimista, no sobre lo que ocurrió aquel día, sino sobre lo que demostraron las personas: la bondad que se mostraron unas a otras en medio de aquellas circunstancias. Por eso queríamos intentar contarlo de una manera diferente.

Queríamos hacer algo distinto con estos reencuentros para que personas jóvenes, que no vivieron el 9/11 de 2001, pudieran ver la serie y comprender lo que ocurrió aquel día a través de una historia inmersiva que se desarrolla en el transcurso de esas horas. Pero, al mismo tiempo, queríamos ofrecer la dimensión emocional de ver a estas personas reencontrarse por primera vez, en muchos casos después de 25 años.

Esperamos que esa manera diferente de abordar la historia, junto con los relatos extraordinarios, el altruismo y la valentía que aparecen en ellos, aporte algo nuevo incluso para quienes ya conocen lo ocurrido.

Existe un equilibrio delicado entre la importancia histórica de recordar y el costo personal de volver sobre un trauma. ¿Cómo abordaron a los sobrevivientes y sus familias al pedirles que regresaran a recuerdos con los que quizá llevaban años intentando convivir?

Es un equilibrio muy, muy delicado en todo momento. Pero también tiene que ver con la relación que construyes con cada persona. No es que lleguemos y empecemos a hablar con ellos de inmediato. Pasamos muchísimo tiempo hablando por teléfono, intercambiando correos y reuniéndonos con ellos antes de las entrevistas. De esa manera construyes una relación para que, con suerte, la conversación se dé con alguien a quien sienten cercano, si no como un amigo, al menos como una persona en quien pueden confiar.

La serie fue realizada de la mano de 9/11 Memorial & Museum, en conmemoración de los 25 años de la tragedia. Crédito: Hubert Boesl/picture-alliance/dpa/AP Images.

Durante la entrevista, simplemente tienes que saber hasta dónde llegar y evaluar cómo se siente la persona. Hay que dejarle claro que puede detenerse en cualquier momento si se siente incómoda o si algo le resulta demasiado difícil. Además, hacer pausas frecuentes durante las entrevistas con personas que han atravesado un trauma de este tipo es realmente importante.

Después está el acompañamiento. Contamos con terapeutas disponibles para hablar con cualquiera de ellos, tanto con el equipo de producción como, más importante aún, con los participantes, si sienten que lo necesitan como consecuencia de haber hablado sobre sus experiencias o de cualquier situación que hayan vivido mientras trabajaban con nosotros.

La serie se realiza en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum y reúne historias de sobrevivientes, bomberos, policías, paramédicos y otras personas que estuvieron allí. ¿Qué querían mostrar sobre el 11 de septiembre a través de la diversidad de estas experiencias?

Creo que, al contar estas historias, queríamos ofrecer el abanico más amplio posible de experiencias y perspectivas sobre el 11 de septiembre dentro de lo que permitía el propósito de reunir nuevamente a estas personas. Existe una variedad enorme: desde quienes trabajaban en los edificios hasta quienes trabajaban cerca de ellos, personas que se encontraban allí y resultaron afectadas, paramédicos y bomberos.

Pienso que cada uno tiene una historia y una experiencia ligeramente diferentes de lo que ocurrió. Evidentemente, los primeros que primeros que dieron respuesta están más acostumbrados a enfrentarse a situaciones traumáticas, pero ninguno de ellos había vivido algo remotamente parecido a esto. Por eso éramos muy conscientes de lo mucho que podía significar para ellos volver a contar sus historias.

Algunos han procesado lo ocurrido más que otros. Muchos todavía viven con ello todos los días. Creo que, ante todo, había que ser extremadamente cuidadosos y considerados con ellos.

También era importante tratarlos con ese cuidado, porque eso es fundamental. Al mismo tiempo, todos querían contar sus historias. Querían que se conocieran porque consideraban importante que fueran escuchadas. Así que, aunque el proceso podía resultar difícil, todos tenían muy claro que querían, por un lado, contar lo que habían vivido y, por otro, reencontrarse con aquella persona con la que estaban volviendo a conectar.

Debbie St John, una de las sobrevivientes que aparece en la serie, habla sobre lo difícil que resulta poner en palabras lo ocurrido. Como realizador, ¿cómo crean un espacio en el que las personas puedan hablar de una experiencia que, 25 años después, todavía puede ser difícil de expresar?

Crear un espacio seguro, en parte, depende del lugar donde hacemos la entrevista. En el caso de Debbie, por ejemplo, grabamos en su casa porque queríamos asegurarnos de que se sintiera cómoda. También procuramos no detenernos demasiado tiempo en determinados temas.

Pero creo que también se trata de dejar que ellos marquen el ritmo. Nosotros hacemos las preguntas, pero antes hemos tenido conversaciones con ellos para saber cuáles son los momentos en los que se sienten más vulnerables y cuáles pueden resultarles más difíciles. Creo que se trata, simplemente, de tratarlos como tratarías a alguien de tu propia familia: con cuidado y sensibilidad, recordando que ellos vivieron aquello. Es imposible olvidar algo tan extraordinario como lo que atravesaron. Así que, si en algún momento no quieren hablar de algo o no quieren continuar, hay que respetarlo.

Por fortuna, eso no ocurrió. Creo que todos estaban realmente dispuestos a hablar con nosotros y a formar parte de la serie.

El tercer episodio se extiende hasta la mañana del 12 de septiembre. ¿Por qué era importante mostrar lo que ocurrió después del derrumbe de las Torres Gemelas, cuando las historias de rescate y supervivencia todavía estaban desarrollándose?

Creo que cada una de las historias de los reencuentros tenía un tema o una idea particular detrás. La historia de John McLoughlin es profundamente emocional. Es absolutamente increíble lo que vivió: permaneció sepultado durante 22 horas.

Como él mismo cuenta, y también los demás involucrados en ese reencuentro, hubo cientos de personas que participaron en su rescate. Pero John Busching y Scott Fox, el policía y el bombero, fueron quienes más significaron para John. Además, John fue una de las muy pocas personas que fueron rescatadas de entre los escombros.

En tres episodios, la serie proyecta los testimonios de sobrevivientes y rescatistas que vivieron la crisis del 11 de septiembre de 2001. Cortesía: Bill Spade.

Creo que hubo menos de dos docenas de rescates de ese tipo. Queríamos reflejar tanto lo extraordinario de su historia como la experiencia de haber permanecido atrapado durante tanto tiempo.

Pero también queríamos que el reencuentro mostrara que todas aquellas personas que respondieron al primer llamado a la acción conocían a varios que murieron ese día. Extender la historia hasta el segundo día nos permitió contar la experiencia de John y su reencuentro, pero también reflexionar sobre las dimensiones extraordinarias y el costo de aquella jornada, así como sobre todo lo que hicieron las personas para intentar salvar a otras.

Muchos sobrevivientes tienen hoy hijos que no habían nacido, o eran muy pequeños, cuando ocurrió el 11 de septiembre. ¿Pensaron la serie también como una forma de transmitir sus recuerdos a una generación que conoce ese día principalmente a través de libros de historia e imágenes?

Sí, absolutamente. Hubo la intención de llevar esta historia general a una nueva audiencia, y eso también fue muy importante para nosotros.

Fue interesante conocer a los hijos de muchos de los participantes. Algunos no tenían ningún recuerdo del 11 de septiembre, mientras que otros sí. En muchos casos ayudaron a aportar fotografías o archivos personales de sus padres. También tenían muchísima curiosidad por ver cómo habían quedado sus entrevistas, porque aunque habían hablado del tema con ellos en términos generales, muchas veces nunca habían profundizado en él con el nivel de detalle que alcanzamos durante la producción.

Así que sí, realmente queríamos llevar estas historias a una audiencia nueva y más joven.

También fue muy significativo conocer a algunas de las familias de los sobrevivientes, quizá ninguna tanto como la familia D’Allara, la de John y Nicholas. John tenía siete años y conservaba muy pocos recuerdos de su padre. Nicholas era todavía más pequeño y prácticamente no tenía ningún recuerdo de él.

Poder ayudar a reunir a Bill Spade, bombero retirado, con los dos hermanos y permitirle contarles cómo fueron los últimos momentos de su padre fue un privilegio y una experiencia profundamente emotiva para todos los involucrados.

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