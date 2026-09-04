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Por años la trucha con patacón de El Pilón Guarceño, en el marco del parque principal de El Retiro, ha sido favorita de residentes y visitantes. La oferta del lugar, complementada con preparaciones típicas antioqueñas, tiene su fama bien ganada. Como también la tienen las papitas criollas que venden junto a la iglesia o los pandequesos santarrosanos de Donde el profe. La atractiva calma de este pueblo de 26 mil habitantes, muchos llegados de Medellín en la última década, se complementa hoy con propuestas de cocina contemporánea como la de Ostería Local, Entrecôte by Cata, Barro Pizzería y Ernesto Salón Comedor.

Centros comerciales en las afueras

Como en otros pueblos de Antioquia, en El Retiro prima la comida tradicional, pero poco a poco el panorama se amplía, y a los nuevos habitantes se suman turistas que buscan opciones diversas. Inicialmente las cocinas diferentes a las típicas se ubicaron en pequeños centros comerciales en las afueras del pueblo. Vale la pena destacar el cambio que se ha dado en el Mall La Fe, uno de los más antiguos del municipio, cuyos locales habían ido quedando vacíos por años.

Dónde comer en El Retiro: una ruta por sus mejores restaurantes y cafés

Allí llegó en 2023 el cocinero Luis Velásquez con su marca Buen Humo, que había iniciado como un negocio de ahumados durante la pandemia y que incursionó en El Retiro como un bistró con una carta que varía en función del producto. Suelen tener alguna carne roja, embutidos elaborados en casa, una pesca o marisco y una opción vegetal. Graduado de la Escuela de Gastronomía de Antioquia, Luis pasó varios años en Buenos Aires, Argentina junto a quien considera su maestro: Gonzalo Aramburu del restaurante Aramburu.

Luis Velásquez, chef de Buen Humo Bistró.

Visionario y sin ínfulas de abrir un restaurante gigantesco, Luis tomó un local de La Fe, adecuó la cocina, puso algunas mesas de madera sencillas en el corredor, un tablero que anuncia el menú y una propuesta seleccionada de bebidas con y sin alcohol. Tres años después esta apuesta no solo le ha permitido crecer a Buen Humo, sino abrir un par de lugares más allí mismo: Nudo, mar y toques asiáticos y BH, hamburguesería.

La diferenciación en un mercado en el que muchos hablan de producto local se logra cumpliendo la promesa y con la mano “Ningún cocinero cocina igual a otro”, dice Luis, quien apuesta por alimentos frescos y calidad. Se declara seguidor de las técnicas, pero libre en cuanto al tipo de cocina que prepara. “No me caso con ninguna comida. Nos interesa que destaquen las preparaciones, haciendo lo mejor posible con un presupuesto quizás modesto en comparación con otros lugares. Pero tenemos claro que bonito no es pomposo. Eso nos guía”.

De paso impulsaron la vida de un espacio que ahora ha ido viendo ocupados la mayoría de sus locales, muchos de ellos con negocios de comida. Está Quimera Café, iniciativa de la cocinera Vanessa Velásquez. Después de estar al frente de la pizzería El Zorro y la gitana en Medellín, Quimera ofrece desayunos menos frecuentes en las saturadas cartas de brunch de hoy. Como hay un enfoque hacia la cocina árabe, tienen un shawarma de omelette de huevo y tocineta con aguacate, tomate, cebolla, eneldo, tzatziki y sumac o los huevos shakshuka con queso feta. Para el almuerzo y cena hay shawarmas y ensaladas, entre otras opciones.

La oferta del mall La Fe no termina allí. Mercado de Vinos abrió hace poco un local, en el que no solo vende sus botellas para llevar, sino para consumir allí mismo con algunos entremeses. Está Bravío y sus chorizos de bondiola, Montés Porchettería, focaccias, porchettas, paninis y pizzas; Mercante, cocina española; Cochon Grill con sus costillas y un par de sitios de comida tradicional antioqueña que llevan años allí. Para panes, dulces y café T & Postres de Leonor Villegas.

Un kilómetro más adelante aparece el Mall Terrassa 8 donde sobresale La Cocina de la Casa, con más de una década de historia y un solomito a la pimienta y una pesca a la parrilla deliciosos. En el lugar también opera Toritos, parrilla y 4 Elementos del Brunch, que además de desayunos contundentes, tiene una oferta de almuerzo y cena interesantes. El colofón lo puso la llegada de Frisby, primera incursión en El Retiro y, como de costumbre, siempre lleno.

Siguiendo hacia el pueblo está el mall Media Luna, con Inspiración como uno de los pioneros del lugar desde hace siete años. Allí el cocinero Wilder Loaiza, quien trabajó en La Cocina de la Casa, ofrece una carta en la que se destacan preparaciones como Vista al mar: solomito con chimichurri, langostinos en salsa de lima y risotto de espárragos y champiñones; y su ensalada fresquísima y colorida con mezcla de verdes, cascos de naranja, mortiños, queso asado, tomate madurito y croquetas de quinoa o cuscús. Allí mismo Taca Banda ofrece una pizza con una masa deliciosa y mezclas diferentes, así como pastas y variedad de cervezas.

Carne, pastas, Perú, Oriente y vinos

Desde 2023 una casa centenaria a media cuadra del parque principal y adecuada con curia, alberga a Ostería Local, propuesta del diseñador y sibarita Julián Posada, junto a sus socios Miguel Fernández y Daniel Fernández. La cocina del lugar fue creación del cocinero Miguel Warren (Gesto restaurante), pero el día a día está a cargo de Santiago Patiño, ambos dos profesionales muy talentosos.

De fachada blanca y puertas y ventanas grises, se atraviesan portón y contraportón para llegar a un patio central cuadrado muy amplio e iluminado. Sobre el mismo una pérgola transparente a dos aguas y bajo esta unas estructuras de madera con luces pequeñas que dan un ambiente acogedor en la noche. En el centro, en una mesa rectangular, se apilan los platos de cerámica. A un lado está la cocina semi abierta, y al otro el bar y servicio de bebidas. Al fondo otros espacio de servicio junto al solar.

No es otro restaurante italiano más. Es uno con todo elaborado en casa, sin crema de leche, sin tomate de tarro, “como tiene ser la comida italiana”. Dice Julián, quien vivió en Italia en su juventud y atesora esos recuerdos. “Sé a qué sabe Italia. Con la familia que me adoptó comía todos los días en la casa, íbamos a comprar vino a las bodegas, al mercado los sábados, así se construye mi recuerdo de cómo se come allí”.

El resultados es una carta con clásicos italianos conocidos en Colombia como una boloñesa o un carbonara, y propuestas más diferentes como los raviolis de cordero y mantequilla de setas o el fetuccini de ragú de cordero. Ofrecen una amplia lista de entradas, desde embutidos elaborados con cerdos sampedreños criados por Miguel Warren y elaborados por él mismo, pasando por berenjenas escabechadas y tomates rostizados, pan de campo, de aceite de oliva o focaccia de queso. Un sitio delicioso sin parafernalias que le quiten el protagonismo a lo que debe tenerlo: la cocina.

Como la oferta del pueblo es creciente, mencionar cada restaurante resultaría exhaustivo, pero incluimos algunos más recomendados. Otro italiano interesante es Di Dio Pastificio y Pizzería, así como Barro pizzería. Ernesto Salón Comedor es un bistró bien sabroso, Inti y Chabuca cocina peruana y Lomo Fino, parrilla. Llegó también Entrecôte by Cata, con sedes en Medellín y el alto de Las Palmas.

Del tinto al vino y la cerveza artesanal

Con 183 hectáreas de café sembradas, la producción de El Retiro no llega ni al 2% de lo que tienen los mayores productores de Antioquia, Andes y Bolívar, ambos en el suroeste del departamento y ambos con 11.000 hectáreas de la planta.

Y cuando se tiene claro que no hay cómo competir en cantidad, el camino de la calidad es una apuesta inteligente, más sabiendo que el café cultivado cumple con esa premisa. Rodrigo Londoño Mejía, experto en cafés de especialidad, me contaba que este municipio tiene unas condiciones agronómicas muy interesantes para cultivar la planta. Esto, sumado al compromiso de sus caficultores, y al apoyo del municipio y de la Federación Nacional de Cafeteros, redunda en un café de altísima calidad.

“Los productores han trabajado mucho para alcanzarla, ya saben que un paso vital es recoger solo el café maduro y procesarlo en su finca. Saben que su beneficio se convierte en una suerte de cocina, entonces la máquina despulpadora está en muy buen estado, lavan con agua limpia, secan la gran mayoría al sol.

Ya tienen la formación para sacar un producto excelso”. Y ese café, además, se vende en varios locales de pueblo como Café Retiro, pioneros en la apuesta por los productores locales; librería Tanta Tinta; Aroma Café; y Le Montañeré, donde no solo tienen cafés de la zona, sino más de 50 variedades de distintas regiones de Colombia. Tanto en éste, como en Café Retiro, le venden el café en grano o en polvo para llevar y le preparan el de su preferencia con métodos diversos.

Cae la tarde y los que no quieran tomarse una cerveza o un aguardiente en el parque, hoy tienen varias alternativas. Cervecería Libre, que tiene su planta en Medellín, tiene un local en El Retiro en el que ofrece sus ocho preparaciones de línea: American IPA, Doble IPA, Pasión (Wheat Ale con maracuyá), Avellana (American Brown Ale), German Pils, Hoppy Pils, Oat Milk Stout y Märzen. Además producen algunas de temporada con estilos diferentes. Torrealta, otra de las cervecerías artesanales de mayor tradición de Medellín, también tiene un gran local, aunque fuera del casco urbano.

En cuanto a vinos, hoy existen lugares especializados que ofrecen distintas variedades por copa. La Tasquita de Carmela, abierto a finales de 2023, está guardado en un pequeño local de paredes rústicas y mesitas que permiten asomarse por sus ventanas. Al pedir su copa se la sirven con aceitunas y quesos y usted puede complementar con distintas tapas. Suelen tener música en vivo los fines de semana para acompañar sus más de 60 referencias de España, Francia, Italia, Argentina y Chile, con nueve opciones de vinos de España y Francia por copeo, además de diez tipos de vermut.

Con los años llegaron otros opciones como Bar de Vino, cuchareo y copas y Casa Taller 18+1, espacio cultural que también cuenta con su barra de vinos. Mientras cerramos este recorrido, quizás se abren nuevas propuestas de cocina en este municipio carpintero y coqueto. Es la idea, pues hoy la vocación gastronómica es otra de las apuestas de El Retiro.

Visite alguno de sus espacios gastronómicos de las afueras o acérquese hasta el pueblo e inicie en el parque para que descubra usted mismo su encanto. Camine con o sin rumbo y elija entre las opciones que aquí le proponemos o las que usted mismo descubra en su recorrido. Vale la pena.

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