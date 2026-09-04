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Durante quince años, el Bogotá Music Market (BOmm) ha acompañado la transformación de la industria musical colombiana. Lo que comenzó como un espacio para conectar artistas del país con profesionales de la música hoy amplía su alcance: del 8 al 11 de septiembre de 2026, su decimoquinta edición reunirá por primera vez proyectos de las esfera internacional junto a los nacionales, con 160 artistas, managers y bookers de 18 países.

De los seleccionados, 114 son colombianos y 46 llegan del exterior. Desde latitudes cercanas como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Uruguay, Venezuela, Guatemala, República Dominicana y Ecuador; pasando por mercado de éxitos comerciales como México, Estados Unidos y Canadá; hasta invitados europeos de Francia, Reino Unido, Bélgica y España, estarán representados en Bogotá. También participarán 21 firmas de management y booking, siendo ocho de estas internacionales.

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Para Violeta Parra de Moya, jefe del BOmm y BAM de la Cámara de Comercio de Bogotá, esta apertura no llega por una decisión aislada. Es la consecuencia de una posición que Colombia ha venido ganando dentro del circuito musical.

“Colombia hoy en día es un destino casi que obligado para cualquier artista que quiera desarrollar su proyecto”, explicó en entrevista con Diners. A esto se suma un mercado interno que supera los 40 millones de habitantes y unas audiencias que han convertido al país en un destino atractivo para artistas y compañías extranjeras. “Ya llegamos al segundo escalón después de México. Entonces esto era un paso natural para el mercado”, mencionó.

La apuesta, sin embargo, no termina en América Latina. “Queremos posicionarnos como un punto obligado dentro de América para eventualmente empezar a caminar hacia el resto del mundo”, contó la cabeza del BOmm. Su horizonte tiene incluso un destino concreto: “Un sueño mío es Asia, que eventualmente podamos ser la Corea del Sur de Latinoamérica, un punto obligado dentro de la música”.

La apertura ocurre también gracias a que en Colombia existe una particular relación con la música que viene de otros lugares. Parra recuerda el recorrido de la salsa, que llegó al país después de pasar por Nueva York, Puerto Rico y el Caribe, y el del reguetón, que encontró aquí una segunda etapa después de circular por Puerto Rico, Panamá, el Caribe y Estados Unidos. “Somos melómanos culturalmente”, afirmó Parra.

Una radiografía de la industria musical colombiana

Dicha mezcla también explica la manera en que el BOmm construye su programación y la forma en la que alberga distintos talentos. Parra lo define como una gran radiografía o un gran mapa de lo que está ocurriendo en la escena de la música colombiana. No busca representar un solo género ni una única generación, sino reunir proyectos que transitan diferentes momentos de sus carreras.

El Bogotá Music Market (BOmm) congrega en la capital proyectos de distintos géneros y escenas, desde la música del Pacífico y el rap hasta la electrónica, el pop y los sonidos urbanos. Cortesía: Bogotá Music Market.

Este año, por ejemplo, la selección incluye a Nidia Góngora, referente de toda la tradición musical del Pacífico, junto a colectivos y proyectos que se mueven por terrenos urbanos, electrónicos y alternativos. POOLPARI, Portal Sur y otros nombres forman parte de esa mezcla, en la cual todo los puntos rítmicos de Colombia hallan espacio.

“Tratamos de que haya artistas que estén en diferentes momentos, todos con un común denominador y es que tienen algo que contar ese año”, aclaró Parra. Ese “algo” puede encontrase un disco, una colaboración, una gira o un proceso de crecimiento de audiencias. Para el mercado, estar activo no significa necesariamente tocar constantemente: cada proyecto tiene su propia manera de demostrar que está avanzando.

Del primer contacto a los “hijos del BOmm”

Aunque la escena puede parecer abrumadora para agentes nuevos o artistas que todavía no reconocen el papel de las disqueras o managers; para Parra, acercarse al mercado también implica aprender a moverse dentro de la industria. Por eso recomienda a quienes apenas comienzan asistir primero como público y entender cómo funcionan las conversaciones, las reuniones y los espacios de encuentro antes de intentar presentar un proyecto. Pero hay algo que pesa más que la experiencia previa: que exista un proceso en marcha.

“Necesitamos ver que están activos”, dijo. Lanzamientos, colaboraciones, presentaciones o el desarrollo de audiencias pueden demostrar que un proyecto está trabajando, aunque esa actividad no tenga la misma forma para todos. “Es muy diferente estar activo para un proyecto como el de Nidia Góngora o para un proyecto como POOLPARI”, analizó. La curaduría parte de entender en qué momento está cada artista para construir una programación donde convivan trayectorias distintas.

Quince años después, esa lógica también permite reconocer carreras que crecieron dentro del propio mercado. Parra los llama “los hijos del BOmm”: artistas, managers y empresas que han pasado por allí en distintos momentos y han regresado con nuevas dimensiones profesionales.

“Puedes pasar por el BOmm en diferentes momentos de tu carrera”, aclaró. Entre esos casos está Nanpa Básico, cuyo representante continúa asistiendo después del show que ofreció en 2019, y M3 Music, una de las empresas que, según Parra, comenzó su recorrido en el mercado. Para ella, esa continuidad demuestra que el BOmm no funciona únicamente como una vitrina para un artista, sino como un lugar donde una carrera puede empezar a construir las relaciones que necesitará después.

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