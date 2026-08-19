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La obra Geografías líquidas, del grupo Sankofa Danzafro, busca que sus espectadores reconozcan que los seres humanos no somos dueños del agua y que tenemos que aprender a comunicarnos y a entender que somos parte de la naturaleza, no dueños de ella.

Este mensaje, que resuena cada vez más fuerte a propósito del frágil estado de los recursos naturales, se suma a la labor que esta agrupación dirigida por el coreógrafo antioqueño Rafael Palacios ha realizado durante casi tres décadas. Sankofa, además, ha trabajado alrededor de las experiencias de vida de las comunidades afrocolombianas, especialmente del Pacífico, y también ha expuesto el racismo estructural que se niega a desaparecer de nuestro país.

El lema del grupo, que ha recorrido el mundo con esta apuesta coreográfica y filosófica, es: Bailamos más que para ser vistos, para ser escuchados. Y, ahora, los bailarines de Sankofa volverán a bailar para que sus regiones sean escuchadas este martes 25 de agosto, cuando protagonizarán la función benéfica Una noche por Chocó, en la que presentarán fragmentos de obras como Geografías líquidas.

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Sankofa Danzafro bailará por las víctimas del terremoto en el Chocó

La presentación, en asocio con One Inversión Social y Corporación Presentes, se realizará en La Pascasia de Medellín, a las 7 de la noche. Las rutinas de danza se complementarán con una conversación que contará con la participación de artistas como la célebre pianista Teresita Gómez y también de Francisco Maturana, el extécnico de la Selección Colombia.

Las donaciones, que se podrán realizar la noche de la función y también a través de los canales de las agrupaciones organizadoras, se destinarán tanto a las personas afectadas por el terremoto en el Chocó como a los damnificados por el incendio del pasado 10 de julio en el barrio Pablo VI de Quibdó. Además, previo a la función, se subastaron seis obras donadas por el fotógrafo Jeison Riascos, ‘El Murcy’.

“Mis familiares y también los familiares de los bailarines de Sankofa están bien. Pero, sí, tenemos amigos que han perdido la vivienda, pero la vida no, gracias a Dios. Entonces, la lucha sigue”, contesta Rafael Palacios a la pregunta que por estos días se plantean todos los colombianos.

¿Qué lo llevó a hacer esta ‘Noche por Chocó’?

Al inicio, en realidad yo diría que fue casi que la rabia que me causó ver lo del incendio en Quibdó y lo poco que los noticieros y los medios de comunicación hablaban sobre esta tragedia en el barrio Pablo VI. Nosotros empezamos a hacer un tipo de cuestionamiento a la sociedad a través de nuestras redes sobre cómo históricamente ha sido olvidado el Chocó y cómo, si la tragedia hubiera sucedido en otras ciudades capitales, hubiera sido la noticia primordial en los noticieros.

Luego de que iniciamos Una noche por Chocó por los incendios, sucedió el terremoto. Entonces, dijimos: ‘Esto lo tenemos que ampliar a todo el Chocó, no solo a Quibdó’. Y yo diría que parte de eso, de la necesidad de unirnos como comunidad, no sólo en la representación y en las narrativas escénicas, sino en el acto real de la vida, que es cuando en realidad yo creo que el arte trasciende el escenario.

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Sankofa Danzafro bailará por las víctimas del terremoto en el Chocó

La acogida de la iniciativa en redes sociales ha sido muy emotiva…

Sí, también teniendo en cuenta que el epicentro del terremoto fue en el Chocó, entonces, claro, fue mucho más fuerte y muchísimas familias perdieron todo. Yo estaba en Cali cuando sucedió el terremoto y fue una cosa de verdad tenebrosa. Pero Cali es una ciudad capital, ha tenido muchísimo apoyo y es fácil que lleguen los recursos y los apoyos por carretera, en avión, en fin. En Chocó hay lugares que definitivamente están demasiado aislados, en plena selva. Por eso nos tenemos que preocupar tanto, porque históricamente han sido territorios olvidados, en donde ni siquiera las vías de acceso permiten una eficaz ayuda en momentos de desgracia. Por eso es tan importante que todo el país y que el Estado por fin recuerden que el Chocó hace parte de Colombia y que tenemos que tenerlo siempre presente.

¿Ha hablado con la gente en Quibdó, en otras ciudades del Chocó? ¿Cómo están?

Sí, claro, nosotros nos mantenemos en contacto porque de todas formas hemos trabajado muchos proyectos en el Chocó; entonces hablamos con las organizaciones, con los amigos, con los familiares y, pues, es una catástrofe porque lo han perdido todo, además de las vidas que también se perdieron. Sobre todo ahora hay que pensar en fortalecer esa resistencia que siempre nos ha caracterizado para poder apoyar. En las redes sociales yo siento que la iniciativa ha tenido un gran apoyo porque la sienten honesta, la sienten genuina y, sobre todo, conectada con los discursos que nosotros siempre hemos compartido con el público en general.

Sankofa Danzafro bailará por las víctimas del terremoto en el Chocó

Y recordar que nuestro lema es: Bailamos más que para ser vistos, para ser escuchados. En realidad, toma mucho sentido que en este momento se escuche al Chocó, se mire al Chocó y se atiendan esas necesidades del pueblo.

¿Cómo va a ser esa ‘Noche por Chocó’?

Nosotros nos aliamos con One Inversión Social, con Corporación Presentes y con La Pascasia, que son tres entidades muy serias con las que tenemos una relación profundamente estrecha y que, además, por ejemplo, en el caso de Presentes, sabemos que tienen una experiencia grandísima en la reconstrucción de las comunidades después de las tragedias.

Para esa noche vamos a tener unos fragmentos de diversas obras de Sankofa en las que hablamos de las comunidades, de la resistencia, de las luchas que tenemos las comunidades negras. También va a estar con nosotros el grupo Atarugao, de Tumaco, que nos va a acompañar en la música. Y, bueno, vamos a estar allí para conversar con la gente; Teresita Gómez nos va a acompañar en esa charla. Lo que queremos, sobre todo, es extender esas manos de solidaridad que todos debemos ofrecer cuando ocurre la tragedia.

Y después de esto, ¿qué sigue? Porque la solidaridad de los colombianos en este momento es muy importante, pero las consecuencias de la tragedia no se detienen aquí…

Sí, claro, eso es lo más importante, porque ahora todos estamos muy pendientes, pero dentro de unos meses ya puede que todo vuelva a su estado natural. Y lo digo entre comillas, el estado natural sería olvidarnos otra vez del Chocó, de Buenaventura, de estas regiones que tanto necesitan apoyo.Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que siempre hemos hecho con las comunidades y es acompañar y fortalecernos mutuamente a través del arte, porque definitivamente el arte reconstruye el tejido social, también da esperanza y también da otras formas y otras maneras de abordar el mundo. Lo más importante es pensar en los proyectos a futuro en los que podamos, y vuelvo y lo digo, acompañarnos mutuamente, porque no es la desgracia de ellos, es la desgracia de todos.

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