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Nunca antes había tenido en mi entorno familiar y de amigos a tantas personas en busca de un trabajo: unos veinte colegas de mi esposo, mi cuñada, un primo lejano, un vecino, el hermano de una amiga… Este año, muchos profesionales cercanos están en transición laboral. Más allá de la incertidumbre que genera la coyuntura, los esfuerzos que están haciendo estas personas por reubicarse me confirmaron que las reglas del mercado laboral también cambiaron con la inteligencia artificial. Pasaron de moda las hojas de vida en formato Minerva, los avisos clasificados y el envío del curriculum vitae (CV) a plataformas tipo Computrabajo.

Todos los que buscan empleo activamente me confirmaron que LinkedIn manda la parada. Y ojalá no se note que está desesperado por emplearse: en el nuevo mercado laboral la clave está en hacerse desear, como dirían nuestras abuelitas.

Estrategias para ubicarse

Juan Camilo Castro tiene 37 años, trabaja como gerente financiero de una multinacional de telecomunicaciones y está feliz con su empleo porque le permite trabajar desde la casa, un modelo muy conveniente para su estilo de vida. Él no aplica a procesos, ni siquiera se molesta en consultar las ofertas de los cazatalentos, pero con frecuencia recibe en LinkedIn mensajes de reclutadores interesados en concertar una entrevista.

“Con esa tasa de contactos, no cabe duda de que esa persona es muy pro”, me dice Andrés Delgado, senior executive manager de la firma de cazatalentos Michael Page. Según él, lo normal es que una persona que está de manera activa moviendo su hoja de vida logre un promedio de cuatro entrevistas en un trimestre. “¿Eso no es como mucho tiempo para tan pocos contactos?”, le pregunto un poco desconcertada, a lo que él responde que ese es el estándar que su firma ha identificado.

Con la sospecha de que la mano de la IA era responsable del buen resultado de Castro, me reuní con él para entender su fórmula. “Yo no utilizo IA para optimizar mi CV —me dijo con cara de sinceridad—. Lo que pasa es que tengo lo necesario para que LinkedIn me siga posicionando entre los reclutadores y me continúen llegando ofertas laborales, aunque no esté en búsqueda activa de trabajo”. Para demostrarlo, a lo largo de los 45 minutos que duró nuestra charla me mostró en su celular los cuatro mensajes de reclutadores que había recibido solo durante la semana anterior.

Eso me confirmó que, en definitiva, trabajo sí hay. Claro, en el caso de Castro, hablar tres idiomas, tener experiencia en empresas top y evidenciar sus logros sí suma. Pero también cuentan otros aspectos: tener palabras claves en su perfil, seguir a los reclutadores de las principales firmas cazatalentos, interactuar todos los días con otras personas de la red y mantenerse activo para que el NPS (Net Promoter Score, algo así como el termómetro de los recomendados) que tiene LinkedIn lo destaque sobre otros profesionales.

IA y LinkedIn: El nuevo mercado laboral

La IA, la nueva mejor amiga del desempleado en el mercado laboral

Alejandro Villanueva es ingeniero de sistemas y cayó en el último recorte que hizo la compañía en la que trabajaba como programador, en febrero pasado. Al principio, Villanueva aplicó a todos los procesos que encontró en LinkedIn, pero después de tres meses y cero entrevistas concertadas decidió darle un vuelco a su estrategia. Pagó 20 dólares por la suscripción a Claude, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, y comenzó a seguir a Top Voices de LinkedIn, como la experta en marca personal Nathalia Luque Acevedo.

Lo primero que hizo fue suministrarle su perfil profesional a la IA, con todos los datos sobre experiencia, formación y competencia. Luego, empezó a filtrar todas las oportunidades laborales que se publicaban en LinkedIn y creó un prompt que le permitió identificar las que más se ajustaban a ese perfil.

“Durante los primeros dos meses de vacancia envié 80 hojas de vida, pero no hubo una sola respuesta. Con la ayuda de la IA, ahora me postulo únicamente a las ofertas que se ajustan a mi perfil profesional”, me explica. El proceso implicó también modificar su perfil en LinkedIn, optimizando con IA las palabras claves que podrían llamar la atención de los reclutadores. El ajuste dio frutos: en el primer mes de su nueva estrategia, recibió mensajes de dos reclutadores que deseaban concertar entrevistas previas de conocimiento.

Y allí también entró en acción la IA. Con base en la información preliminar que recibió, le pidió a Claude que investigara en profundidad los requisitos del cargo ofrecido, el perfil de la compañía y las posibles preguntas que surgirían en ese primer acercamiento. De ese modo, llegó un poco más seguro a las sesiones con los headhunters.

Durante los dos meses que ha estado aplicando la nueva estrategia, ha logrado que al menos seis reclutadores lo contacten y ha sostenido cuatro entrevistas formales. Villanueva dice que no está ansioso pese a que no ha recibido una oferta concreta, pues Claude le advirtió que conseguir un empleo ajustado a su perfil le puede tomar entre siete y doce meses de ardua labor.

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Reclutar talentos: un desafío en la era de la IA

Si bien es cierto que los candidatos están utilizando la IA para sobresalir entre los miles de profesionales que buscan empleo, también lo es que los cazatalentos la están incorporando para afinar sus procesos de búsqueda y selección. De acuerdo con el Talent Trends 2026 de la firma Michael Page, al menos el

43 % de los profesionales en Colombia usan la IA para adaptar sus CV, en tanto que el 44 % de los empleadores no están seguros de si los currículos increíbles que reciben se crearon o editaron con IA. Tremendo dilema.

De ahí que los reclutadores estén implementando pruebas cortas, ejercicios prácticos y escenarios que permitan evaluar las competencias reales de los prospectos, más allá de las perfectas y optimizadas cartas de presentación.

“Muchos se apalancan en la IA para ajustar la hoja de vida, pero allí no muestran si tienen las competencias que se requieren para un cargo en particular. Las habilidades técnicas han pasado a un segundo plano. Actualmente, las empresas exigen capacidad de aprendizaje continuo y resiliencia, algo que solo se identifica en el cara a cara”, destaca Andrés Delgado.

En el estudio de Michael Page también se indica que entre las habilidades top más demandadas están el pensamiento crítico (43 %), la adaptabilidad (41 %) y la comunicación (41 %). Otro punto clave, según Delgado, es enfocarse en los logros que ha obtenido el candidato en su vida profesional, más que en la experiencia y los títulos profesionales.

En promedio, un reclutador gestiona entre 10 y 15 procesos de búsqueda de talentos al mes, con un promedio de 150 hojas de vida por cada proceso; esto significa que, mensualmente, tiene que revisar y calificar a unas 1.500 personas. Por eso, la IA es un socio clave para filtrar candidatos, evitar demoras y darles continuidad a los procesos de selección.

Alejandro Villanueva tuvo una entrevista virtual a finales de junio y está esperando que le programen la segunda con una IA. “Será la primera vez que me entrevistará una inteligencia artificial, por lo que me prepararé con Claude para anticipar qué preguntas pueden surgir”, advierte.

Claves para dominar el nuevo mercado laboral con IA y LinkedIn

La perspectiva humana sigue siendo importante

Me queda claro que conseguir trabajo hoy es un desafío mucho mayor que en mis mejores épocas, cuando bastaba con la referencia de un colega para que me invitaran a una entrevista. Mi hoja de vida era una lista simple de cargos, títulos y referencias laborales. Hoy en día, hay que pensar muy bien qué publicar en LinkedIn y otras redes sociales, porque será el insumo que utilizará la IA para evaluar si vale la pena o no llamarlo a entrevista.

Pero lo más importante es la disciplina para continuar optimizando el perfil en redes como LinkedIn y desarrollar las habilidades que exigen las empresas. “Claude me creó una hoja de ruta de lo que debo fortalecer de manera inmediata y a mediano plazo. Comencé clases de idiomas en una plataforma que se llama Preply porque la mayoría de las entrevistas son en inglés y estoy haciendo certificaciones en diferentes tecnologías que hoy están mandando la parada”, explica Villanueva.

Gracias a la investigación que hizo con Claude, este ingeniero de sistemas tiene claras las bandas salariales a las que puede aspirar, lo que debe o no decir en una entrevista y las habilidades que más valorará el cazatalentos. Sin embargo, no tiene todo bajo control, pues los reclutadores también utilizarán la IA para desnudar sus verdaderas habilidades y descubrir qué tan optimizado o “maquillado” está su CV.

Alejandro Villanueva tiene incluso sesiones semanales con Gemini para pedirle retroalimentación sobre sus decisiones y oportunidades de mejora. “Todos deberían hacer eso, porque es la mejor manera de prepararse para continuar siendo competitivo en el mercado laboral y enfrentar con éxito una entrevista de trabajo. Pero lo más importante es tener claro que el contacto humano es irremplazable en un proceso de selección”, asegura.

Villanueva está motivado para avanzar en la optimización de su perfil. Por tal razón, a diario toma talleres sobre IA y está seguro de que tarde o temprano se enganchará en una organización a su medida. “Un amigo se demoró dos años en emplearse, pero al final logró un excelente trabajo con AWS. Tengo claro que hay mucha oferta en el sector en el que me muevo, pero confío en que mi estrategia de empleabilidad dará frutos pronto”, puntualiza.

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