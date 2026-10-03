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Una comedia de Mozart ambientada en un parque de atracciones de los años cincuenta, una tragedia de Shakespeare llevada a la música de Verdi, la fiebre del oro en California y una historia sobre la tregua que enfrentó a soldados durante la Primera Guerra Mundial. Las ocho óperas que el Metropolitan Opera transmitirá en vivo esta temporada recorren épocas, lugares y conflictos muy distintos, aunque todas tendrán algo en común: ocurrirán en el escenario de Nueva York mientras el público las sigue desde las salas de Cine Colombia.

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La primera función será hoy, 3 de octubre, con Così fan tutte, y la última llegará en junio de 2027 con Parsifal, la obra final de Richard Wagner. De la mano, la temporada de óperas en vivo contará con Macbeth, Samson et Dalila, La Fanciulla del West, Silent Night, Manon y Otello, con intérpretes como Lise Davidsen, Nadine Sierra, Elīna Garanča, Piotr Beczała y Rolando Villazón. Dicho repertorio está previsto para consolidar las voces líricas de proclamada capital del mundo en la programación en vivo de la temporada 2026-2027 de Cineco Alternativo.

La lista de salas de cine que contarán con la transmisión en vivo incluye funciones en el Multiplex Andino, Avenida Chile, Gran Estación, Lumina y Unicentro, en Bogotá; Multiplex Chipichape y Unicali, en Cali; y Multiplex Santafé Medellín y Viva Envigado, en la zona metropolitana de la capital de Antioquia. El precio de las boletas estará los $105.000 y $165.000, según la sala y el tipo de localidad.

Così fan tutte

La temporada comienza el 3 de octubre de 2026 con Così fan tutte, una de las grandes comedias de Mozart, en la producción de Phelim McDermott. La puesta en escena traslada la acción a un parque de diversiones inspirado en Coney Island durante la década de 1950, donde Ferrando y Guglielmo aceptan una apuesta de Don Alfonso para poner a prueba la fidelidad de sus prometidas, Fiordiligi y Dorabella.

La ópera fue la tercera y última obra que Mozart creó junto al libretista Lorenzo Da Ponte. Crédito: Metropolitan Opera.

Para llevar adelante el engaño, los dos jóvenes adoptan nuevas identidades e intentan conquistar a la pareja del otro, con la ayuda de Despina. El elenco está integrado por Federica Lombardi, Samantha Hankey, Ana María Martínez, Duke Kim, Andrey Zhilikhovsky y Gerald Finley, bajo la dirección musical de Nimrod David Pfeffer. La producción juega con el humor propio de la obra, pero también con sus preguntas sobre el amor, la fidelidad y el comportamiento de sus personajes.

Macbeth

El clásico de Macbeth, de Giuseppe Verdi, arriva en una nueva producción de Louisa Proske. Lise Davidsen interpreta a Lady Macbeth y Quinn Kelsey asume el papel del personaje que da título a la obra; en sí, la presencia en escena personifica a una pareja cuya ambición por alcanzar el poder desencadena una cadena de crímenes, paranoia y destrucción.

Yannick Nézet-Séguin estará al frente de Macbeth, después de dirigir también la producción de la temporada dedicada a otra obra de Verdi, Otello. Crédito: Metropolitan Opera.

La historia sigue al noble escocés que, después de recibir unas profecías y bajo la influencia de su esposa, decide desafiar los límites necesarios para llegar al trono. La música de Verdi acompaña el deterioro emocional de ambos mientras la producción de Proske propone una nueva lectura de una de las obras más conocidas del compositor. Yannick Nézet-Séguin estará al frente de la orquesta del Met, la cual tocará, con señal en vivo a Colombia, el 17 de octubre.

Samson et Dalila

La fuerza de Sansón, líder de los hebreos y símbolo de esperanza para su pueblo, está en el centro de Samson et Dalila, la ópera de Camille Saint-Saëns que llegará al Met el 5 de diciembre de 2026. Su encuentro con Dalila abre una historia de pasión y traición en la que también quedan expuestas la fe y el destino del protagonista.

El aria de Mon cœur s’ouvre à ta voix es interpretada por el personaje de Dalila. Crédito: Metropolitan Opera.

La producción de Darko Tresnjak tendrá a Aigul Akhmetshina como Dalila y a Clay Hilley como Sansón, junto a Quinn Kelsey, Alfred Walker y Morris Robinson. Giacomo Sagripanti estará a cargo de la dirección musical en esta gran ópera francesa, conocida por sus escenas corales y por el contraste entre la dimensión épica del relato bíblico y la tensión íntima entre sus personajes. Entre sus momentos más reconocibles está el aria Mon cœur s’ouvre à ta voix.

La Fanciulla del West

Un campamento minero durante la fiebre del oro en California será el escenario de La Fanciulla del West, una de las historias más particulares de la temporada. La ópera de Giacomo Puccini regresará al Metropolitan Opera el 23 de enero de 2027 con una nueva producción de Richard Jones, la primera puesta en escena nueva de la obra en el Met en más de 30 años.

La nueva producción de Richard Jones será la primera puesta en escena nueva de La Fanciulla del West en el Met en más de 30 años. Crédito: Metropolitan Opera.

Vida Miknevičiūtė interpretará a Minnie, una mujer independiente que trabaja como anfitriona de una taberna y que se enamora de Dick Johnson, un misterioso forastero interpretado por SeokJong Baek. El problema aparece cuando se descubre que Johnson es uno de los hombres más buscados de la región. Christopher Maltman también forma parte del elenco, mientras que Keri-Lynn Wilson asumirá la dirección musical. La obra, de tres actos, está basada en The Girl of the Golden West, de David Belasco, y lleva el lenguaje operístico de Puccini a un territorio atravesado por el amor, la justicia y la lealtad.

Silent Night

En diciembre de 1914, soldados que combatían en bandos opuestos durante la Primera Guerra Mundial dejaron por un momento las armas, se encontraron, intercambiaron regalos y cantaron villancicos. Ese episodio, conocido como la tregua de Navidad, es el punto de partida de Silent Night, la ópera de Kevin Puts que tendrá su estreno en el Met el 20 de marzo de 2027.

Dalia Stasevska debutará como directora musical del Metropolitan Opera con Silent Night. Crédito: Metropodlitan Opera.

Elza van den Heever, Ben Bliss y Rolando Villazón estarán al frente del elenco en la producción de James Robinson. Dalia Stasevska, además, debutará como directora musical en el Met. La obra recibió el Premio Pulitzer y convierte aquel momento excepcional ocurrido durante la guerra en una historia sobre hombres que, pese a encontrarse enfrentados, suspendieron durante unas horas la lógica del combate.

Manon

Para Manon, el amor y la posibilidad de una vida de lujo terminan ocupando lugares difíciles de conciliar. Nadine Sierra interpretará a la protagonista el 3 de abril de 2027, mientras Matthew Polenzani asumirá el papel del Chevalier Des Grieux en la ópera de Jules Massenet.

El libreto de Manon fue escrito por Henri Meilhac y Philippe Gille a partir de la novela de Abbé Prévost. Crédito: Metropolitan Opera.

La producción de Laurent Pelly está situada en la Belle Époque francesa y sigue a los personajes por distintos espacios de la sociedad parisina. Lo que comienza como una historia de amor atraviesa después la pérdida, el exilio y la caída, mientras Manon debe enfrentarse a sus propios deseos y decisiones. Yves Abel dirigirá musicalmente esta obra de cinco actos, con libreto de Henri Meilhac y Philippe Gille, inspirado en la novela de Abbé Prévost.

Otello

Otello llega a la temporada del Met el 24 de abril de 2027 con Brian Jagde en el papel del general veneciano y Ailyn Pérez como Desdémona. Artur Ruciński interpretará a Yago, el hombre que consigue sembrar en Otello las dudas sobre la fidelidad de su esposa, mientras Deborah Nansteel, Piotr Buszewski y Vitalij Kowaljow completan el elenco.

La ópera es el penúltimo trabajo escrito por Giuseppe Verdi. Crédito: Metropolitan Opera.

A partir de esa sospecha, la historia de Giuseppe Verdi, basada en la tragedia de William Shakespeare, avanza hacia una espiral de desconfianza, celos y obsesión. La manipulación de Yago altera la percepción de Otello hasta llevarlo a un punto de quiebre. Michele Mariotti estará a cargo de la dirección musical y Bartlett Sher de la producción de esta penúltima ópera de Verdi.

Parsifal, el cierre de la temporada de óperas en vivo del Metropolitan en Colombia

La última ópera escrita por Richard Wagner llegará el 5 de junio de 2027 para cerrar la temporada. Parsifal sigue a un caballero medieval en su búsqueda del Santo Grial, una travesía espiritual en la que Wagner explora la compasión y la reconciliación a través de la fe y la transformación personal.

La producción de François Girard fue descrita por The New York Times como una puesta en escena “reflexiva, inolvidable e intrépida, llena de imágenes impactantes”. Crédito: Metropolitan Opera.

François Girard está al frente de una producción que el New York Times describió como una “puesta en escena reflexiva, inolvidable e intrépida, llena de imágenes impactantes”. Yannick Nézet-Séguin, director musical del Met, dirigirá un elenco wagneriano encabezado por Piotr Beczała como Parsifal y Elīna Garanča como la enigmática Kundry. Peter Mattei interpretará al doliente Amfortas, Ryan Speedo Green al hechicero Klingsor y Jongmin Park al sabio Gurnemanz.

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