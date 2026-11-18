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En una composición que busca enhebrar las diferentes escenas de moda capitalina que transcurren por la ciudad, la llegada de la tercera edición de Bogotá Fashion Weekend reúne 715 marcas en una programación que se extiende por distintos barrios y espacios de Bogotá. Organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el evento tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre, con una agenda que conecta diseñadores, tiendas, talleres, espacios culturales y experiencias alrededor del vestuario, los oficios y las industrias creativas.

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Durante el fin de semana de la moda capitalina, la programación se distribuirá por sectores como Usaquén, Parque de la 93, Nogal, El Retiro, Atlantis, San Felipe, Quinta Camacho, Chapinero, San Victorino y La Candelaria, sumado a espacios en Tejido Fashion Mart y Villa Adelaida, el venue principal de la tercera edición del evento. El espacio que vincula el mundo textil y creativo también contará con la participación de 30 marcas provenientes del Valle del Cauca, Chocó y Eje Cafetero, una colección solidaria y una agenda de conversaciones que aborda la relación entre moda, cultura, historia, imagen y territorio.

Así se vivirá el Bogotá Fashion Weekend 2026

Las rutas por Bogotá, los recorridos entre tiendas y los circuitos de diseño serán parte de la programación del Bogotá Fashion Weekend, que distribuirá sus actividades por distintos sectores de la ciudad. La agenda conecta espacios comerciales, talleres, exhibiciones y encuentros, con recorridos que permiten enlazar las actividades de cada zona y transporte gratuito dispuesto para facilitar los desplazamientos entre los puntos del evento.

En Usaquén habrá encuentros de estilismo, exhibiciones y conversaciones sobre tendencias, mientras Nogal concentra propuestas que cruzan vestuario, joyería, textiles, experimentación y moda circular. En este sector estarán, entre otras, Aysha Bilgrami, Líneas Cruzadas, MAZ, Flabelus, Tejidos Rebancá, One Silversmith y Kozulić, con actividades que van desde la personalización de piezas y las sesiones de styling hasta exploraciones sobre materiales y territorio.

La propuesta recorre los circuitos de moda de tota la capital. Crédito: Cámara de Comercio de Bogotá.

El recorrido también se extiende por El Retiro, donde coinciden firmas como Johanna Ortiz, Mercedes Salazar, Carolina Ronderos, Lucié, Amoretta y Dunia Shoes, con experiencias de personalización, lanzamientos, exhibiciones y encuentros en sus espacios. En Quinta Camacho, las actividades enlazan diseño independiente, vintage, experimentación y oficios; allí estarán propuestas como A New Cross, ClosetUp, …CULdeBAL x Paisaje, Mercado Negro Vintage Dealer y Socarrás, que también participará en un encuentro sobre el trabajo de llevar ideas y productos a otros mercados.

San Victorino tendrá una programación vinculada con sus circuitos comerciales y la iniciativa Únete a San Victorino a la Moda, que conecta La Milla y el Bronx Distrito Creativo, mientras Chapinero se suma con actividades en Cubo y Jorge Duque. La Candelaria, San Felipe y Tejido Fashion Mart también integran la agenda, con espacios para explorar el trabajo de marcas, los oficios y los saberes textiles. Los recorridos entre estos sectores y las actividades previstas cuentan con transporte gratuito dentro de la programación del evento.

Villa Adelaida será otro de los escenarios de los talleres, conversaciones y experiencias creativas. La casona, construida entre 1920 y 1921 por encargo de Agustín Nieto Caballero, pedagogo, intelectual, empresario y miembro fundador del Gimnasio Moderno, fue diseñada por el arquitecto Pablo de la Cruz y lleva el nombre de Adelaida Cano, esposa de Nieto Caballero. Reconocida como un ejemplo de arquitectura ecléctica de la época republicana, incorporó jardines, salones de música, espacios de juego y otras áreas que se apartaban de las distribuciones habituales de las viviendas coloniales. En su decoración participaron artistas como Francisco Antonio Cano, Félix María Otálora y José Rodríguez, además del ornatista Colombo Ramelli.

A lo largo de su historia, Villa Adelaida también albergó la Legación de México, el Barón Club y el restaurante Gran Vatel. En 2004 fue declarada Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. Durante el Bogotá Fashion Weekend, sus espacios recibirán encuentros como El lujo habla colombiano, La moda no ocurre en el vacío: una conversación sobre cultura, historia e imagen, Cuando la música se convierte en moda y El lujo de portar nuestra raíz: Moda, territorio y el arte de vestir, además de talleres y encuentros con la Librería Weekend y Casa Santo & Seña.

La colección solidaria

La inauguración del Bogotá Fashion Weekend contará con una colección solidaria que reúne a diseñadores y marcas como Andrés Pajón, Cubel, Beatriz Camacho, Lina Cantillo, Manuela Álvarez, Isabel Henao, Johanna Ortiz, Juan Pablo Socarrás, La Petite Mort, María Elena Villamil, Diego Guarnizo, Francesca Miranda, Laura Aparicio, María Luisa Ortiz, Pepa Pombo, Ricardo Pava, Alado, A New Cross, Faride Ramos, Jorge Duque y Silvia Tcherassi.

Entre las propuestas que hacen parte de la escena colombiana están la exploración artesanal de Manuela Álvarez, cuya marca fundada en 2013 trabaja con procesos de confección en los que participan mujeres artesanas y comunidades indígenas; la sastrería y tejeduría de La Petite Mort, que construye sus narrativas desde las raíces, los viajes y las experiencias culturales; y Cubel, que combina referencias prehispánicas, experimentación textil, estética urbana y producción local en Bogotá, Zipaquirá y Barbosa.

El trabajo de Pepa Pombo ha explorado el tejido de punto desde técnicas innovadoras, texturas y formas tridimensionales, mientras Paula Mendoza desarrolla una mirada escultórica sobre la joyería, en la que combina formas audaces, materiales preciosos y técnicas artesanales. En otras expresiones, el trabajo de MilciadesCastro junto a Somos Mhuyscas se relaciona con la recuperación del lenguaje simbólico de los tejidos, el conocimiento ancestral y la memoria de los artesanos indígenas de la región Cundiboyacense.

La edición también contará con 30 marcas provenientes del Valle del Cauca, Chocó y Eje Cafetero, que llegan a Bogotá con propuestas en las que el diseño se relaciona con los territorios, sus tradiciones, los oficios y las maneras de construir identidad a través del vestuario.

El evento abre su tercera edición con un nuevo venue en Casa Adelaida. Crédito: Cámara de Comercio de Bogotá.

Desde el Chocó, Básico pero Nítido y Cleiner Cabadías hacen parte de la selección. Básico pero Nítido trabaja desde una mirada que pone en el centro la historia, el legado y la cultura negra, una relación con la identidad que atraviesa la construcción de su propuesta.

En el Eje Cafetero participan Akkuamarine, Laura Gómez Apparel, Era Art, Leib y Two and Two. Akkuamarine, fundada en Pereira en 2018 por Alejandra Rojas y a la que posteriormente se sumó Andrés Ospina, desarrolla joyas elaboradas a mano en bronce con baños de oro, piezas que buscan celebrar la autenticidad femenina.

Desde Cali, Simona plantea una propuesta de prendas y accesorios que cruza un estilo glamuroso, femenino, urbano y veraniego con el trabajo artesanal, las texturas, los colores y las siluetas versátiles. La selección del Valle del Cauca también incluye KZ Kathe Zapata, Itala, Quimeras, Teresa Esencia entre Hilos, Wanderer y Zorro Gris, en una presencia regional que amplía la conversación sobre los diferentes contextos y procesos que participan en la moda colombiana.

Un espacio para conversar de moda

La agenda académica del Bogotá Fashion Weekend propone conversaciones que relacionan el vestuario con la cultura, la historia, la imagen, el territorio, la música y la literatura. El viernes, Villa Adelaida recibirá La moda no ocurre en el vacío: una conversación sobre cultura, historia e imagen y El lujo habla colombiano, además de talleres y encuentros del espacio literario Librería Weekend x Casa Santo & Seña, entre ellos Moda animal, con Santiago Wills, y un diálogo sobre fashion film alrededor de El viaje, en colaboración con DDOOSS.

Esta edición congrega marcas de Valle de Cauca, Chocó y el Eje Cafetero, zonas afectadas por el terremoto de agosto. Crédito: Cámara de Comercio de Bogotá.

El sábado, las discusiones continuarán con Cuando la música se convierte en moda y El lujo de portar nuestra raíz: Moda, territorio y el arte de vestir, en diálogo con Quimeras. También habrá un encuentro sobre moda y literatura con Vanessa Rosales, como parte de la programación de Librería Weekend, y el taller La calle tiene algo que decir.

El domingo, la agenda reunirá actividades alrededor de la joyería, el estilismo, el gusto y las expresiones culturales. Entre ellas están el taller Esto también es una joya, con Sebastián Jaramillo; las sesiones de personalización de Barmont Private Fit Styling Sessions; y Del rechazo al deseo, una conversación sobre kitsch, provocación, gusto, clase e identidad, moderada por Pilar Luna y con Diego Labrín Ladrón de Guevara (Ladron), William Cruz, Cristian Baena y Antonieta Floyd. La programación literaria cerrará con Florencia, moda y literatura, un encuentro con Jaime Arrancó Montoliu.

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