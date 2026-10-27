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Una marca que recupera técnicas de tejido vinculadas con la memoria muisca, un estudio que lleva la sastrería hacia formas contemporáneas y una firma de marroquinería que busca preservar los oficios artesanales hacen parte de las propuestas elegidas para Bogotá Fashion Week 2027. Son caminos distintos dentro del diseño colombiano que coincidirán en mayo del próximo año, cuando la plataforma de la Cámara de Comercio de Bogotá celebre su décima edición con 145 marcas seleccionadas entre 695 postulaciones.

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La selección, que será presentada del 18 al 20 de mayo de 2027 en Ágora Bogotá, estuvo a cargo de un comité de ocho profesionales con experiencia en diseño, fotografía, periodismo de moda, curaduría y desarrollo de negocios. Durante una semana de trabajo presencial, sus integrantes revisaron las propuestas con una mirada que combinó la identidad creativa de cada firma con su preparación comercial y sus posibilidades de proyección internacional.

Con la idea de clara de ser una plataforma de crecimiento y exhibición para las marcas en sus segmentos de accesorios y artículos de cuero, joyería, ready to wear, resortwear, streetwear y swimwear, el evento que congrega la moda a puertas abiertas en la capital del país eligió de manera cuidadosa a los diseñadores y talleres para su décima edición.

Marcas en Bogotá Fashion Week 2027: ready to wear y accesorios de cuero

El ready to wear, también conocido como prêt-à-porter, comprende prendas que se producen en tallas y colecciones para su comercialización, en lugar de confeccionarse a la medida de cada cliente. En Bogotá Fashion Week 2027, las marcas seleccionadas muestran cómo esa forma de producción convive con ideaciones diversas, sastrería contemporánea, tejidos artesanales y la experimentación con las siluetas.

Dentro de las marcas escogidas se halla Somos Mhuyscas, proyecto de Milcíades Castro que une los textiles con una memoria viva gracias al trabajo de preservación junto a personas del resguardo muisca para llevar la cosmovisión ancestral a piezas tejidas con fibras naturales, como petos, ruanas y chaquetas. Por su parte, otra de las seleccionadas, La Petite Mort, estudio creado por Andrés Durán y Jonathan Cortéz durante su formación en París, explora la sastrería y la tejeduría artesanal a partir de las raíces latinoamericanas, los viajes y las experiencias personales. Sus prendas son elaboradas por sastres y costureras, en un proceso que busca contar historias a través de la ropa.

Bogotá Fashion Week 2027 será celebrado del 18 al 20 de mayo de 2026. Cortesía: Bogotá Fashion Week.

La selección incluye también a Lyenzo, marca fundada en 2016 que desarrolla corsetería exterior mediante procesos manuales para dar estructura a las prendas y destacar las líneas del cuerpo, y a Angel Kujaban, que combina la estética minimalista con la deconstrucción artística. El trabajo textil aparece asimismo en las propuestas de Adriana Santacruz, Maglione Knitwear y Tejidos Rebancá, mientras que Andrés Otálora, Andrés Pajón, Beatriz Camacho, Carolina Ronderos, Isabel Caviedes, Isabel Henao, Jorge Duque, Laura Aparicio, María Elena Villamil, MAZ Manuela Alvarez, Pepa Pombo y Renata Lozano forman parte de una selección que abarca diferentes trayectorias del diseño colombiano.

La lista frente al décimo aniversario del evento se completa con CULdeBAL, A Lot Studio, A Modo Mio, A New Cross, Adriana Fernandez, Agnoli The Brand, Alado, Arial 12, Atelier Crump, Barmont, Ciento Cinco Lunares, Cristian Tula, Cubel, Curuba Studio, Dérive af Burén, Diana Buelvas, Eloisa, Faride Ramos, Fenáreta, Heroica, Infinita es Infinita, Inmaculada, Liebestod, Lorant & Co, Lugó Lugó, Melissa Valdés, Miclott, Muzaluci, Ochre, P a p e l (de punt☻), Saág, Sanna, Sixxta, Socarrás, Swim Favours, Toscano, Vasquez & Garcia, Virgilio Medinah, Vorn, Zierra Leona y Zut.

Las propuestas abarcan siluetas, costuras, volúmenes, colores y estampados diversos. Cortesía: Bogotá Fashion Week.

Por su parte, el cuero ha sido uno de los materiales distintivos del círculo de moda capitalino, estando presente en distintas pasarelas de Bogotá Fashion Week, tanto por su uso en prendas como en bolsos y calzado. En 2025, la pasarela Tinto Veci de proyecto PUENTE volvió la mirada hacia marcas de San Victorino y El Restrepo, sectores bogotanos vinculados a la fabricación y comercialización de moda, y puso en circulación el trabajo de firmas que hacen parte de esa industria local. En la selección de accesorios en oda a lo coracio y una década de la Semana de la Moda de Bogotá, aparecen propuestas de calzado, marroquinería, gafas y piezas de autor, con marcas como Alta Shoes, Amarante, Ana Laverde. leather, Anca Ravelo, Bisou, Cortés, Damaya, Divina Castidad, Doos Eyewear, Filipa, Garces Bottier, Hannia Char Artwear, Isidora Malva, Juliana Hurtado, Krismarce, Like a Bird, Lina Osorio, Mercedes Salazar, MP Patricia Mejía y SER.

Resortwear, swimwear, streetwear y joyería de Bogotá al mundo

La moda colombiana también encuentra caminos fuera del vestuario cotidiano: en las prendas pensadas para destinos la sensacional vacaional es el quid del conjunto, los trajes de baño que innovan en materiales y texturas, prendas que analizan y plasmas la esencia urbana y las piezas de joyería que atraviesan distintos unversos a partir de moldeos irrepetibles.

El streetwear ha traducido el día callejero a experiencias tangibles en las prendas. Cortesía: Bogotá Fashion Week.

Con quince marcas escogidas, el segmento de resortwear se vincula con inspiraciones veraniegas, climas cálidosy la idea de playa como destino turístico; dicha categoría contará con Ayré, Bahamamama Beachwear, Baobab, Bless Handmade, Casabela, Itana, La Oculta, Lavi, Maygel Coronel, Mayorga, Palma Canaria, Sunset The Journey, Teresa Esencia Entre Hilos, The Relicka y Waimari.

Por su lado, la visión del swimwear que será presentada a mediados del 2027 en la capital del país tendrá a Agua Bendita, Aguacocosw, Bahia Maria Swimwear, Encantadore, Kibys, Maaji, Malai, Mar de Lua, Ondademar, Oneone, Palaa, Palmacea, Sea Pearl, Suki Cohen y Touché.

Si bien el streetwear halla su macrouniverso en múltiples referencias, la Semana de la Moda de Bogotá 2027 presentará las inspiraciones desde la exploración en los cortes rectangulares y las siluetas versátiles de Camilo Alvarez; el cruce de arte, tecnología y sostenibilidad de Santsky y la conexión de prendas con la música y la libertad de expresión de True; sumado a otras firmas como Agybo, C’emadier, Del Castillo, Do Over Lab, Julián Ruíz, Kassroll, Materiacruda, Merci, Not a Uniform, Ouzzo, Pitbullying, Sol y Neptuno, Remanence y Salon Mixté.

A la propuesta y celebración de 10 años del Bogotá Fashion Week, la joyería es un infaltable en el evento de moda más grande de la capital colombiana. El recorrido de accesosrio estará compuesto por diecisiete marcas: Álvaro Ávila Joyas, Aysha Bilgrami Jewelry, Chouette, Daneto Orfebrería, Daniela Hoyos, Daniela Salcedo, Emi Díaz, Fenomena, La Libertad, Luxofilus, Pájara Pinta, Paula Mendoza, Qirat Fine Jewelry, Salvárea, Sara & Flora, Senda Nelly Rojas y Yaquut.

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