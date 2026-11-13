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Hay símbolos que consiguen atravesar generaciones sin perder su capacidad de sorprender. En el universo de la alta joyería, pocos han alcanzado la relevancia de LOVE, la colección de Cartier que desde finales de los años sesenta convirtió una pulsera en una declaración sobre la libertad, el compromiso y las distintas maneras de entender el amor.

Hoy, esa historia encuentra un nuevo capítulo con LOVE Unlimited, una propuesta con la que se amplía el lenguaje de una de las creaciones más reconocibles de la maison francesa y se exploran otras formas de llevar sus códigos.

La historia comenzó en Nueva York, en 1969, cuando el diseñador Aldo Cipullo imaginó una joya que se apartaba de los convencionalismos románticos de la época. Su diseño, inspirado en la forma de un brazalete ovalado y atravesado por pequeños tornillos, proponía una metáfora contundente: el amor como una elección libre, intensa y duradera. La pulsera LOVE pronto trascendió el mundo de la joyería para convertirse en un objeto cultural, asociado a una nueva manera de expresar los vínculos afectivos y la individualidad.

LOVE Unlimited conserva los elementos esenciales del diseño original, pero los lleva hacia una dimensión más flexible, contemporánea y versátil.

Más de medio siglo después, Cartier retoma ese espíritu con LOVE Unlimited, una colección que conserva los elementos esenciales del diseño original, pero los lleva hacia una dimensión más flexible, contemporánea y versátil. Sus nuevas creaciones incluyen un collar de oro y una pulsera en la que se sustituyen los icónicos tornillos por diamantes, dos interpretaciones que demuestran cómo un lenguaje visual consolidado se puede renovar sin perder su identidad.

El collar introduce una nueva manera de llevar LOVE. Concebido como una cinta de oro que se despliega alrededor del cuello, combina ergonomía y elegancia en una estructura de eslabones gallonados que se alinean con fluidez. Los tornillos característicos de la colección aparecen intercalados en el diseño, como una referencia directa a su origen.

Disponible en oro rosa, amarillo y blanco rodiado, la pieza propone una lectura más envolvente de los códigos de la maison: una joya que acompaña el movimiento del cuerpo y convierte el cuello en un nuevo territorio para la colección.

La segunda novedad apuesta por el brillo de los diamantes. La pulsera incorpora una hilera de piedras redondas que suma 0,80 quilates, engastadas en una estructura especialmente diseñada por Cartier para evocar la forma de un tornillo. El detalle no es menor: el engaste está hecho en oro blanco, incluso en las versiones de oro rosa y amarillo, una decisión técnica y estética que amplifica la percepción de los diamantes y potencia su luminosidad. El resultado conserva la fuerza gráfica de LOVE, pero introduce una nueva sofisticación.

Detrás de estas piezas hay un ejercicio de precisión que pone en evidencia el savoir-faire de la alta joyería. La elaboración de los collares y las pulseras exige el ensamblaje de cerca de 200 componentes miniaturizados, cada uno pulido a mano. La flexibilidad de las estructuras, la continuidad de sus superficies y la integración de los cierres requieren un trabajo minucioso, en el que cada elemento debe responder tanto a criterios estéticos como ergonómicos. En la versión con diamantes, a este desafío se suman la selección y el engaste de las piedras, sometidos a los exigentes estándares de calidad de Cartier.

Siempre versátil

La versatilidad es otro de los atributos centrales de LOVE Unlimited. En la nueva pulsera con diamantes se incorpora un cierre invisible patentado por Cartier, que permite enlazarla con otras piezas de la colección. Así, dos pulseras se pueden convertir en una sola composición, o varias se pueden superponer y combinar con el modelo original de oro. La posibilidad de crear diferentes configuraciones convierte la joyería en un ejercicio personal, en el que cada combinación expresa una forma particular de llevar y representar los vínculos.

Esta idea de unión también se extiende al universo visual de la campaña. Cartier eligió París como escenario para contar una historia de amor a orillas del Sena, cuyas curvas evocan una cinta que se prolonga hasta el infinito. En ese paisaje, una pareja comparte gestos y emociones que reflejan el concepto de LOVE Unlimited: una relación entendida desde la complicidad, la libertad y la conexión auténtica.

El actor australiano Jacob Elordi fue el personaje central de una serie fotográfica íntima y sensorial realizada por su hermana, Isabella. Lejos de una mirada convencional, las imágenes buscan revelar la naturalidad de un vínculo familiar y la personalidad del actor desde una perspectiva cercana. “Hay una conexión única al fotografiar a mi hermano: una naturalidad y una complicidad que dejan espacio para que surja algo auténtico”, explica Isabella. Agrega que su intención fue retratar a Jacob tal como ella lo conoce, sin perder de vista la elegancia y la libertad que definen el universo LOVE.

Con LOVE Unlimited, Cartier demuestra que algunos diseños no necesitan romper con su pasado para encontrar nuevas posibilidades. Basta con transformar sus proporciones, explorar otros materiales y permitir que sus símbolos dialoguen con el presente. Desde aquella pulsera concebida por Aldo Cipullo hasta las nuevas piezas que se enlazan, se superponen y multiplican sus formas, permanece una misma idea: el amor, como las joyas que lo representan, se puede reinventar una y otra vez, sin perder su esencia.

Lo invitamos a visitar la boutique Cartier Bogotá, ubicada en la calle 84A # 11-50.

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