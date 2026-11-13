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Hasta el próximo 22 de noviembre, el artista colombiano Johnny López presenta su exposición «Animaticón», que reúne 21 obras, entre esculturas y pinturas que fusionan referencias al legado de las culturas indígenas del mundo con elementos del arte pop y la comunicación digital. La exposición se lleva a cabo en el Museo Palacio Vergara, de Viña del Mar, cercano al anfiteatro donde se celebra el Festival Internacional de la Canción de esa ciudad chilena.

“En esta exposición hago homenaje a distintas culturas ancestrales de Latinoamérica, entre las que pueden encontrar la cultura San Agustín, del Huila, también a la cultura Mapuche, de Chile y Argentina, la Rapa Nui y los Aztecas. La idea es conectar el mundo ancestral con el contemporáneo desde una plástica de Pop Art”, explicó el artista.

López es conocido por obras como «El imperio Neocolombino Contraataca», el águila tricolor ubicada en el aeropuerto Eldorado, de Bogotá, que despide a los pasajeros que pasan por migración, con el objetivo de realzar las culturas precolombinas. La escultura de un poco más de dos metros de altura se instaló a mediados de 2025.

Bajo la curaduría de Ernesto Muñoz, entre las obras de este pereirano elegidas para la exposición en Chile se encuentra «Ánima Mapuche», una escultura inspirada en la cultura mapuche. También forman parte de la muestra «El Ancestro», inspirado en la cultura Rapa Nui, y «Memento Mori», inspirado en la cultura azteca.

Pop art, comunicación y elementos de las culturas indígenas del mundo se entrelazan en esta obra.

La muestra propone una lectura de los símbolos que se utilizan actualmente para expresar emociones, construir identidad y preservar la memoria. López toma elementos de la comunicación digital, como los emojis y los emoticonos, y los transforma en un lenguaje artístico relacionado con la tradición latinoamericana del culto a los ancestros.

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El nombre «Animaticón» surge de la unión de «ánima», asociada al espíritu, y «emoticono», una de las formas con las que hoy comunicamos emociones e ideas. Ese encuentro orienta la exposición y plantea cómo un símbolo puede conservar huellas del pasado y, al mismo tiempo, expresar sensibilidades del presente.

El artista hace un homenaje a la cultura Rapa Nui.

A través de formas y signos, López invita al público a observar la relación entre materialidad, memoria e identidad. En este recorrido, las referencias al patrimonio ancestral colombiano dialogan con símbolos reconocibles en la vida cotidiana contemporánea.

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Según la curaduría, en sus obras, los códigos visuales de uso cotidiano adquieren nuevos significados al encontrarse con referencias a culturas ancestrales y prehispánicas. Una de las claves de este universo son los «Johnnyglyphics», el lenguaje simbólico creado por el artista a partir de la unión de su nombre y la palabra inglesa «hieroglyphs» —jeroglíficos—. Estos signos recorren sus obras como una escritura abierta a la interpretación y abordan temas como la vida, la muerte, el amor, la familia, la fortuna y la condición humana.

Para conocer

El artista Johnny López expone su obra «Animaticón» hasta el 22 de noviembre en el Museo Palacio Vergara, de Viña del Mar

La Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Departamento de Cultura y del Museo Palacio Vergara invitan a conocer la muestra. La exposición puede visitarse hasta el 22 de noviembre de 2026 en el Museo Palacio Vergara, ubicado en la Quinta Vergara, en Errázuriz 596, Viña del Mar, Chile. El horario de atención es de martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas, hora local.