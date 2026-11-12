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Hay viajes que comienzan mucho antes de llegar al destino. Empiezan cuando alguien propone una escapada, cuando se mete el equipaje al baúl, cuando los niños preguntan cuánto falta y la carretera se convierte en una promesa. Para esas familias que encuentran en el camino una oportunidad para estar juntas, la Volkswagen Teramont PA Highline propone una forma de viajar en la que el espacio, la tecnología y la potencia están al servicio de lo más importante: las experiencias compartidas.

Con sus tres filas de asientos, esta SUV de gran formato invita a ampliar el círculo de viajeros. Hay lugar para los hijos, los abuelos y los amigos en esos planes que surgen sin previo aviso. Su interior está concebido para adaptarse a todas las etapas de la vida familiar, mientras que la capacidad del baúl varía según la configuración de los asientos.

Volkswagen Teramont PA Highline: la SUV familiar para disfrutar la vida en movimiento

Y es que viajar cómodamente también significa tener la libertad de llevar un poco más de lo necesario y dejar espacio para lo inesperado. La comodidad se descubre en los detalles. La tapicería en cuero sintético, el climatizador de tres zonas y el techo panorámico hacen más placenteros los trayectos largos, mientras que la pantalla táctil de doce pulgadas concentra funciones y conectividad al alcance de la mano.

El sistema de sonido Harman/Kardon con subwoofer añade una dimensión sensorial al recorrido: esa canción que todos conocen, una lista de reproducción compartida o la banda sonora de un paisaje que merece unos minutos más de contemplación.

Su motor 2.0 L TSI, con 269 caballos de potencia y 370 Nm de torque, aporta el desempeño necesario para acompañar una vida en movimiento. La entrega de torque máximo desde las 1.600 rpm favorece una respuesta oportuna, tanto en los desplazamientos cotidianos como en las escapadas que exigen recorrer mayores distancias.

A esta experiencia se suma un conjunto de asistencias a la conducción que busca aportar confianza en diferentes escenarios. Front Assist con frenado de emergencia, control crucero adaptativo con Stop & Go, Lane Assist, asistente de viaje y asistente de tráfico cruzado trabajan como apoyos tecnológicos, junto a las cámaras de visión de 360 grados, que facilitan las maniobras. Además, cuenta con el sistema 4MOTION, que le permite adaptarse a cualquier circunstancia y terreno, para un control total y seguro.

Estos recursos se pensaron no solo para hacer más placentera la experiencia de viaje, sino sobre todo para mejorar la seguridad y la comodidad al volante. Hay destinos que se descubren en el mapa, pero los momentos que permanecen suelen aparecer entre una parada y otra, en una conversación sin afán o en ese instante en que todos coinciden en que vale la pena seguir un poco más. Y para eso, precisamente, está hecha la camioneta Volkswagen Teramont PA Highline, que entiende que viajar en familia es mucho más que llegar. Disponible desde $205.990.000

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