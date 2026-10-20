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El verdadero lujo también piensa en el futuro del planeta. En una histórica subasta en Londres, Rolex recaudó 43,5 millones de euros con cuatro modelos exclusivos de la serie Cosmograph Daytona. Las ganancias de estas codiciadas piezas de relojería suiza se destinarán a las misiones filantrópicas de dos grandes leyendas: la fundación del tenista Roger Federer y la iniciativa Re:wild del actor Leonardo DiCaprio.

Más de 3.800.000 niños se han beneficiado de la fundación del legendario tenista suizo Roger Federer, que tiene como misión apoyar y fortalecer sistemas de educación temprana para que los pequeños tengan la posibilidad no solo de aprender, sino también de desarrollar todo el potencial de su talento.

La fundación se enfoca en la infancia del sur de África y de Suiza. De hecho, en julio pasado se comprometió a aportar 37 millones de dólares a la Alianza Global para la Educación con el objetivo de apoyar el aprendizaje temprano y fundamental en Lesoto, Malaui, Namibia, Zambia y Zimbabue.

La fundación de Roger Federer tiene la misión de fortalecer la educación temprana del sur de África y de Suiza. Foto Featureflash Photo Agency / Shutterstock

Por su parte, la fundación Re:wild la creó un grupo de científicos especializados en conservación, junto con el reconocido actor Leonardo DiCaprio. Re:wild reúne a pueblos originarios, comunidades locales, líderes influyentes, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, empresas y el público en general, con el objetivo de proteger y restaurar la naturaleza con la escala y la rapidez que el planeta lo necesita.

Las misiones de estas dos organizaciones, que apoyan el futuro de las nuevas generaciones y protegen la naturaleza, resuenan directamente con la visión de generar un planeta más sostenible que ha liderado la casa de relojería suiza Rolex.

Es por esto por lo que, a finales del mes pasado en Londres, Rolex realizó en colaboración con la casa Phillips la subasta benéfica “The Four Seasons” (“Las cuatro estaciones”), cuyas ganancias beneficiarán a la Fundación Federer y a Re:wild. Esta subasta se suma al trabajo de Perpetual Planet, iniciativa por intermedio de la cual Rolex apoya organizaciones y proyectos que trabajan sobre la conservación del medio ambiente, la protección de los océanos y la preservación del mundo vivo.

Re:wild creó un grupo de reconocidos científicos especializados en conservación, junto con el actor Leonardo DiCaprio. Foto Fred Duval / Shutterstock

Los relojes elegidos para esta subasta también tienen un especial vínculo con la naturaleza, pues cada modelo está inspirado en una estación del año y todos forman parte de la serie Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Adicionalmente, estas piezas cuentan una historia de tiempo y esperanza para las generaciones futuras.

Cada uno de estos relojes únicos tiene una esfera fabricada en piedras naturales cuidadosamente seleccionadas, con índices en piedras preciosas de colores o diamantes. Sus biseles, además, están engastados en piedras preciosas de colores, mientras que las asas y los protectores de la corona están adornados con diamantes.

El Primavera, por ejemplo, está construido en oro blanco de 18 quilates y su esfera está elaborada en crisoprasa, una variedad de cuarzo que se destaca por su color verde manzana. Los índices de este modelo tienen ocho zafiros violetas talla baguette y tres zafiros violetas talla cuadrado, con engaste en oro blanco de 18 quilates.

Por su parte, el material del Cosmograph Daytona Verano es oro Everose de 18 quilates. Presentado en 2005, el Everose es una exclusiva aleación de oro rosa que contiene al menos un 75 % de oro, un 20 % de cobre y también paladio e indio. El modelo Verano lleva además una esfera elaborada en turquesa, con contadores de corazón de rubí.

El tradicional oro amarillo de 18 quilates es la materia prima del modelo Otoño, que también usa la crisoprasa en los contadores de su esfera, elaboradora en mocaita.

La última pieza de la subasta fue el Cosmograph Daytona Invierno, diseñado en platino 950, cuyas características más llamativas son su luminosidad, su sutil brillo plateado y sus propiedades físicas, que lo hacen casi inmune a la corrosión y al paso del tiempo. Además, la esfera de este modelo está elaborada en ópalo azul, con contadores de lapislázuli.

Entre el cine y el automovilismo

La serie Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, presentada originalmente en 1963, sobresale por su precisión, su robustez y su resistencia.

Estos relojes están en constante evolución y, al mismo tiempo, se mantienen fieles al diseño original, con su movimiento de alto rendimiento, sus materiales avanzados y sus novedosas combinaciones de materiales y colores.

Diseñado para el automovilismo, el Oyster Perpetual Cosmograph Daytona ha acompañado las hazañas de varios pilotos. En 1935, por ejemplo, el piloto de carreras Malcolm Campbell llevaba un Rolex Oyster, modelo predecesor de esta serie, cuando se convirtió en el primer hombre en alcanzar una velocidad de 300 millas (483 kilómetros) por hora.

El Cosmograph Daytona también ha tenido una llamativa presencia en el mundo del cine. En 1969, Paul Newman, uno de los actores más queridos de Hollywood, y su esposa, la también actriz Joanne Woodward, protagonizaron la película 500 millas, de James Goldstone, ambientada en parte en Daytona Beach. Justo antes de comenzar el rodaje, Woodward le regaló a Newman un Cosmograph Daytona.

(Continúe leyendo: Rolex Oyster: cien años del reloj que cambió la historia del tiempo)