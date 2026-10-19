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Dolph Lundgren no llega a la cita. Pasa media hora, que se prolonga a hora y media. Todo apunta a que se cancelará la reunión planeada para hablar con Dolph Lundgren, el actor sueco que se convirtió en el símbolo de la tecnología al servicio del cuerpo perfecto, cuando interpretó al gran rival ruso de Rocky Balboa, el temible Iván Drago, por allá por 1985.

Cuando aparece lo hace desde su dispositivo móvil, un teléfono portátil que trata de ubicar en horizontal desde su vehículo para entablar la comunicación. Conduce y explica que necesita llegar a un compromiso médico, pero que estacionará en el primer lugar disponible para cumplir con la entrevista. No queda más que acompañarlo mientras manipula el timón y los botones de dos de las máquinas más influyentes de la historia de la humanidad: los automóviles y los teléfonos móviles.

Se detiene pronto y contesta desde la calle, sentado aún frente al volante. Ahora tiene 68 años, pero sigue siendo el tipo alto de 1,96 m e imponente cuyo porte le valió ser contratado cuarenta años atrás para su primera película de acción cuando aún estudiaba ingeniería química.

Dolph Lundgren: “Somos una especie inteligente y peligrosa”

Nacido en Suecia, y bautizado como Hans, vivió una infancia enmarcada por una dura violencia por parte de su padre, un ingeniero, y de su madre, una profesora de lengua. A los 13 años prefirió irse a vivir con sus abuelos. Inseguro y desconfiado, se dedicó a hacer deporte para ganar seguridad en sí mismo. Las artes marciales y las pesas le dieron habilidad y fuerza.

Estudió ingeniería en la Universidad Estatal de Washington, cumplió un año obligatorio en el Cuerpo de Marines sueco —lo que lo acercó al mundo de las armas— y se licenció en ingeniería química en el Real Instituto de Tecnología. Obtuvo un máster en la Universidad de Sídney (Australia) y una beca Fulbright en el MIT. Pero no alcanzó a vivirla en pleno, porque llegó el cine, se retiró y se consagró como villano acuerpado.

La mayor prueba de su vida serían los nueve años en los que tuvo que luchar contra un villano real, fuera de todas cámaras: un cáncer que casi se lo lleva y al que logró vencer, pero que lo mantiene en citas médicas, como la que ha retrasado esta entrevista. Se ha detenido a contestar porque su profesión y conocimiento lo han llevado a estrenarse como conductor de la nueva serie Grandes máquinas de la historia con Dolph Lundgren,

una propuesta de ocho episodios que el canal History emitirá a partir del miércoles 28 de octubre, a las 9 p.m., hora de Colombia.

Lundgren habló desde Los Ángeles, con su iPhone, algo que, según él mismo señaló, habría sido impensable hace unas décadas.

“Las máquinas nos han cambiado la vida. Y somos nosotros quienes las hemos creado”, dice.

¿Cuál será el próximo gran desarrollo que transformará nuestras vidas?

Bueno, creo que lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y la robótica es bastante revolucionario. Internet existe realmente desde hace apenas unos 25 años y, obviamente, cambió nuestras vidas. Fíjate cómo podemos hacer esta entrevista ahora. Estoy con mi iPhone y, antes, hubieran tenido que mandar un equipo hasta acá para filmarme y después enviar la filmación a Sudamérica, lo que habría tardado quizás dos semanas o un mes.

La inteligencia artificial y la robótica van a cambiar, quizás en cierta medida, tanto la industria del entretenimiento como nuestras vidas. Y probablemente podamos tener robots haciendo gran parte de nuestro trabajo. Como seres humanos, no vamos a tener que hacer tantas cosas mecánicas.

¿Y cuál es el invento que la humanidad más necesita ahora, Dolph?

Mi opinión personal es que la humanidad es una especie muy inteligente, pero también muy peligrosa para sí misma y para el planeta. Así que, obviamente, lo más importante es que encontremos una manera de descubrir la bondad que hay en nosotros. Y no creo que las máquinas puedan hacer eso.

Pero quizás, de alguna manera, a través de los medios podamos transmitir ese mensaje. Es importante que intentemos ser buenos unos con otros y que no nos destruyamos entre nosotros ni destruyamos el mundo. Lamentablemente, las máquinas se utilizan ante todo para eso. Pero quizás, esperemos, se esté produciendo lentamente un cambio en la humanidad para ser más solidarios y más conscientes de ese lado nuestro.

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¿Qué cree que mueve realmente al ser humano a querer llegar más lejos, más rápido o más profundo?

La mayoría de las máquinas fueron creadas con fines de supervivencia.

Se crean si existe la necesidad de sobrevivir a una guerra, de calentar un espacio, de desplazarse más rápido; quizás nazcan porque alguien quiere poder ganar más dinero o porque un país está siendo amenazado por un agresor y tratan de desarrollar un nuevo avión o una nueva arma. O porque existe una carrera espacial y dos países están intentando superarse mutuamente.

Así que creo que tiene que ver con el desarrollo humano, con la evolución de la humanidad e intentar hacer algo nuevo; queremos explorar nuestro entorno, tener una vida más fácil, facilitarnos las cosas físicamente para poder explorar y ser más filosóficos. Las máquinas fueron inventadas para hacernos la vida más fácil, vivir con mayor comodidad y para defendernos. Así que, básicamente, forman parte de la evolución natural de la especie. Quizás alguien crea el avión más grande del mundo solo porque quiere comprobar si funciona. No importa si fabrica mil unidades o una: buscará demostrar que puede hacerlo. El mayor inventor es la mente humana.



¿Hay alguna película que te haya hecho pensar: “Algún día esto realmente podría existir”?

En Rocky IV estaba el sistema soviético para crear a este atleta imbatible. Algunos de los equipos de gimnasio que usaba no existían en aquel momento, pero ahora, si vas a un gimnasio, tienen algunas máquinas de aspecto similar en el mundo. Cuando filmamos la película, Stallone consiguió todo ese equipamiento. Era tecnología de vanguardia en aquel momento. Y estamos hablando de hace 40 años.

Universal Soldier, por supuesto, muestra la creación de soldados androides, con extremidades artificiales y componentes artificiales en sus cuerpos. Y, bueno, yo mismo tengo algunos componentes artificiales hoy en día: un reemplazo de tobillo y un reemplazo de cadera.

A partir de tus problemas de salud, ¿cómo te convertiste en una inspiración para otros que deciden dar pelea?

Cuando estás en una posición como la mía, hablas de estas cosas. Es importante ser honesto al respecto. Hacerlo me hizo sentir que había un propósito detrás de lo que me había ocurrido. Casi todas las familias atraviesan alguna enfermedad grave. Así que realmente me hace bien hablar no solamente de mi batalla contra el cáncer, sino también de mi infancia y de lo difícil que es ser una estrella de acción, con todas las lesiones y desafíos físicos que eso implica.

Si tu carrera cinematográfica fuera una máquina, ¿qué máquina serías?

Un cohete; no, mejor, sería algún tipo de vehículo blindado que avanza lenta pero firmemente, soportando el fuego de distintos tipos de artillería; uno que tuvo problemas mecánicos y enfrentó muchos desafíos, pero sigue avanzando. Simplemente sigue empujando hacia adelante, como un tanque.



¿Qué palabra te describiría mejor si pudieras elegir una sola?



Duro.

Grandes máquinas de la historia

Dolph Lundgren: “Somos una especie inteligente y peligrosa”



Lundgren es noticia. Por un lado, publicará con HarperCollins su autobiografía en este trimestre y, por el otro, emitirá un documental en este mismo mes de octubre en el que hablará, sin rodeos, de su lucha contra el cáncer. Pero su noticia más relevante es que asume la conducción de Grandes máquinas de la historia, por History, la nueva serie que recorre las invenciones que cambiaron el mundo.

Dolph Lundgren: “Somos una especie inteligente y peligrosa”

Lundgren analizará a máquinas extraordinarias como el cohete Saturno V, que llevó al hombre a la Luna, el tren de levitación magnética de Shanghái, el avión supersónico Concorde, la imprenta, las primeras computadoras personales, así como obras de la ingeniería y sorprendentes tecnologías de espionaje.

A partir del miércoles 28 de octubre, a las 9 p.m., hora de Colombia, la nueva serie de History mostrará cómo funcionan estas máquinas y las innovaciones de ingeniería y diseño que hicieron posible su desarrollo.

Dolph Lundgren: “Somos una especie inteligente y peligrosa”

Satélites, máquinas que arrojan flechas masivas, el gigantesco Antonov An-225, desarrollado por la Unión Soviética, considerado el avión más pesado jamás construido; la represa Hoover, construida para controlar las inundaciones del río Colorado y generar la electricidad que impulsaría el crecimiento del oeste estadounidense, o el Deepsea Challenger, la nave que en 2012 descendió en solitario hasta el punto más profundo de la Tierra, son algunas de las máquinas que demostrarán la capacidad inventiva del ser humano.

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