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En las últimas doce ediciones de los Premios Óscar, tres cintas latinoamericanas se han alzado con la estatuilla de Mejor película extranjera: la chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, en 2017; al año siguiente, la ganadora fue Roma, esa obra maestra en forma de autoficción del mexicano Alfonso Cuarón, y la más reciente fue Aún estoy aquí, de Walter Salles, en 2024.

Esta categoría, en la que han triunfado otras producciones del continente como las argentinas La historia oficial (1985) y El secreto de sus ojos (2009), recientemente ha experimentado dos cambios sustanciales. Usualmente, la academia de cada país escoge qué producción lo representaría en esta reñida categoría, pero, ahora, si una cinta gana uno de los principales festivales de cine, como Cannes, Venecia o Berlín, automáticamente entrará en consideración para ser una de las cinco nominadas finales.

Además, el Óscar antes se le otorgaba al país y, ahora, después del anuncio de las nuevas reglas que la Academia estadounidense publicó en mayo, la estatuilla será entregada al director, como representante de todo el equipo creativo.

‘Aun estoy aquí’ ganó esta categoría de los Óscar en 2024.

Aunque aún faltan más de tres meses para conocer los nominados de la edición 99 de los Óscar, que se entregarán el 14 de marzo de 2027, ya se conocen la mayoría de elegidos por cada país para competir en ese Óscar de Mejor película extranjera.

La Academia Colombiana del Cine informó en agosto pasado que a nuestro país lo representará Llueve sobre Babel, de la directora Gala del Sol. La producción sigue a varios personajes con tonos de realismo mágico que se reúnen en un motel que resulta ser el infierno.

“Yo creo que más que todo es porque es una propuesta distinta y, la verdad, bacano, que la Academia nos apoye como muchachos, porque esta es nuestra primera película y se hizo con mucho esfuerzo, pero también con mucho amor. Y, bueno, no fue fácil, porque también tocamos temas que son tabú, como el ser LGBTIQ+ con la espiritualidad y con la religión”, le dijo la directora a Diners sobre esta elección.

(Le puede interesar: ‘Llueve sobre Babel’, el sueño febril que representará a Colombia en los premios Óscar 2027)

A continuación, un recorrido por las otras películas del continente que ya fueron elegidas para competir en esta categoría de los Óscar.

Argentina – ‘La virgen de la tosquera’

Basada en los cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez, reconocida por ese manejo de historias sobrenaturales e inquietantes con identidad latinoamericana, esta película de la directora Laura Casabe se centra en una chica celosa que solicita la ayuda de la magia para interferir en una relación que involucra a la niña de sus ojos. La película ya está disponible en HBO Max.

Bolivia – ‘La hija cóndor’

Clara, una adolescente quechua que vive en los Andes bolivianos, es la protagonista de esta película del director y guionista Álvaro Olmos Torrico. Aunque sueña con ser cantante folclórica, el destino de Clara está signado por la tradición ancestral de su tierra, por lo que su madrastra, Ana, le ha enseñado los secretos para que se convierta en comadrona.

Brasil – ‘El mundo de Gugu’

Tras el triunfo de Aún estoy aquí y la nominación de El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, Brasil ahora postula a los Óscar esta cinta del director Feito Pipa. A diferencia de sus antecesoras, que retrataban periodos violentos de la historia brasileña, esta cinta retrata la historia de un niño que sueña con convertirse en un gran jugador de fútbol y que es criado por su abuela, que sufre de Alzheimer.

Chile – ‘El deshielo’

Escrita y dirigida por Manuela Martelli, El deshielo se desarrolla en 1992, en un remoto hotel de una montaña chilena. Allí, Inés, de nueve años, comparte con la esquiadora alemana adolescente Hanna, quien desaparece misteriosamente. Mientras se investiga la desaparición, se van revelando secretos de ese país que apenas unos años antes había recuperado la democracia.

Ecuador – ‘Hiedra’

El año pasado, esta película de la directora y guionista Ana Cristina Barragán ganó el premio de Mejor guion en la categoría Orizzonti del Festival de Cine de Venecia, lo que inmediatamente la puso en el radar de la industria del cine. Su protagonista es Azucena, una mujer de 30 años que espía a adolescentes de un orfanato que conviven como hermanos. Azucena se termina interesando en uno de ellos, Julio, quien tiene 17 años.

Paraguay – ‘Narciso’

Marcelo Martinessi escribió y dirigió esta película que, en un registro que ha sido particularmente productivo para el cine latinoamericano, se centra en un periodo de dictadura. Bajo aquel régimen militar del general Alfredo Stroessner, un carismático personaje, Narciso, regresa a Paraguay de Buenos Aires con el rock & roll en las venas y se convierte en una sensación en la radio.

Perú – ‘Vino la noche’

En un cambio radical de género, Perú propuso para esta categoría de los Óscar este documental de Paolo Tizón, que registra el severo entrenamiento militar que un grupo de jóvenes debe afrontar en la selva peruana para hacer parte de un grupo de élite que vigila la región del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro).

Uruguay – ‘Un cabo suelto’

En 2025, el director uruguayo Daniel Hendler, en un hecho por lo menos llamativo para la industria latinoamericana, estrenó dos películas: 27 noches, que se puede ver en Netflix, y Un cabo suelto, que representará a su país en los Óscar. Esta comedia policial sigue a un cabo de la policía argentina que cruza la frontera hacia Uruguay huyendo de unos colegas policiales que, como cantaría Rubén Blades, lo andan buscando.

Venezuela – ‘La muerte no tiene dueño’

La italiana Asia Argento, hija del maestro del giallo Dario Argento, es la protagonista de esta película de Jorge Thielen Armand, en la que interpreta a Caro, la heredera de una plantación de cacao que reclama la propiedad y se enfrenta con sus antiguos trabajadores.

Las otras elegidas

Costa Rica – Si no ardemos, cómo iluminar la noche, de Kim Torres

Cuba – Malecón, de Carlos Larrazabal

El Salvador – Vértices, de Arturo López Rodas

México – En el camino, de David Pablos. Está disponible en HBO Max

Panamá – Chichero, de Aarón Bromley y Arturo Montenegro

República Dominicana – Melodrama, de Andrés Farías