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A partir de fotogramas, las pantallas han proyectado la búsqueda de un roedor por consejos con el fin de conquistar a alguien en una fiesta bajo tierra; una mujer que, mientras el planeta se prepara para desaparecer, se preocupa por devolver un libro a la biblioteca y dos aves que intentan sostener su amistad mientras lidian con el trabajo, las relaciones y las situaciones variopintas que conlleva la vida adulta. Todas las narrativas mencionadas hallan un punto de orgien en común: son de animación, y sí, dirigidas para adultos.

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Pese a que se vincule con el acervo infantil, las series de animación para adultos han concebido un espacio único para aquellos amantes de narrativas fuera de los actores de carne y hueso. En los mencionados dibujos, los mundos puede variar de universos fantásticos o paisajes que desarrollan situaciones cotidianadas gracias a escenarios diseñados desde el storyboard.

Tuca & Bertie

Tuca Toucan y Bertie Songthrush viven en el mismo edificio de Bird Town, pero parecen haber tomado caminos opuestos al atravesar el día a día de la vida adulta. Tuca es impulsiva, acaba de mantenerse sobria y pasa de un trabajo a otro; Bertie es más nerviosa, está concentrada en su carrera y sueña con convertirse en panadera. La amistad entre las dos es el centro de una serie que encuentra buena parte de su humor en las situaciones incómodas que aparecen cuando ninguna sabe muy bien cómo resolver lo que está ocurriendo.

Creada por la caricaturista Lisa Hanawalt y protagonizada por Tiffany Haddish, Ali Wong y Steven Yeun, la serie protagonizada en universo de aves antropromórficas comenzó a emitirse en 2019. El proyecto pasó de Netflix a Adult Swim y llegó a completar tres temporadas, reconocidas por la manera en que combinan humor, una estética particular de animación y asuntos como la amistad, el abuso sexual, el alcoholismo y las dificultades de crecer sin tener todas las respuestas.

La serie logró tres temporadas antes de ser cancelada en 2022. Crédito: Netflix.

Al comienzo de la serie, gran parte de la trama gira alrededor de la situación de Bertie, quien debe acostumbrarse a que su novio, Speckle, se mude con ella. Tuca, por su parte, termina instalándose en el apartamento situado justo arriba. Desde allí, sus vidas se cruzan constantemente. Bertie intenta conseguir una promoción en Conde Nest, pero se encuentra con una situación de acoso sexual que la obliga a buscar ayuda en su amiga. Más adelante comienza un aprendizaje en una panadería, mientras Tuca se ocupa de sus propias relaciones y trabajos y trata de mantenerse lejos del alcohol.

Las situaciones se vuelven cada vez más extrañas sin abandonar los problemas cotidianos y la mirada adulta de las situaciones. Hay citas que no salen como se esperaba, aumentos en el arriendo, dificultades para dormir, ataques de ansiedad, problemas de salud y relaciones cambiantes. La amistad tampoco permanece intacta: durante la serie, las dos deben enfrentarse a períodos de distancia y a aquello que cada una lleva consigo desde antes de conocerse.

Monster

Un neurocirujano, la trágica vida de dos hermanos, la paradoja de la identidad y secretos frente a planes políticos que involucra el acondicionamiento de infantes se entrelazan para generar el ambiente de misterio en Monster, una serie de anime, en la cual el doctor Kenzo Tenma pasa de un punto de su carrera en el que parece tenerlo todo resuelto a atravesar las consecuencias de una decisión altruista: salvar la vida de un niño frente al alcalde de la ciudad.

La adaptación del manga recorre un camino frente a la identidad, control y poder. Crédito: Madhouse / Netflix.

Dicha elección marca el ritmo de la serie y de uno de los antagonistas más aclamados de la animación japonesa: Johan Liebert. Nueve años después de salvar la vida del infante, Tenma es relacionado con una investigación criminal. Un agente de la BKA comienza a considerarlo sospechoso de varios asesinatos, mientras el médico intenta comprender qué ocurrió con aquel niño que desaparecieron después de su operación. La búsqueda lo lleva por distintos lugares de Alemania y lo enfrenta con las consecuencias de aquella decisión tomada años atrás.

Basada en el manga de Naoki Urasawa, Monster fue producida por Madhouse y cuenta con 74 episodios. La historia recorre el tránsito de un médico hacia los misterios de asociaciones secretos y delirios de poder mientras intenta detener las consecuencias de haber salvado una vida y hallar el origen del mosntruo que salvó en el quirófano. El resultado es un thriller psicológico en el que el misterio se construye alrededor de la culpa, la responsabilidad y la posibilidad de redimirse.

Animals

En Nueva York también hay una vida que transcurre lejos de las calles que conocen los humanos y lleva a protagonistas no humanos a convivir en un escenario único en las calles de la capital del mundo. Animals proyecta en alcantarillas, apartamentos, tiendas de mascotas y otros rincones de la ciudad la vida diaria de ratas, ardillas, cucarachas, serpientes, perros, palomas y gaviotas que tienen preocupaciones que, pese a pertenecer al mundo animal, resultan familiares para los espectadores.

Desde una rata que busca consejos para tener éxito en una fiesta de apareamiento bajo tierra; dos caballos policías que conversar de un viejo conocido; una chinche que atraviesa una crisis de la mediana edad, la serie funciona como espejo a problemáticas sociales en una nimación de línea suave en cada episodio.

La serie que retrata situaciones diversas por medio de animales en Nueva York puede verse en la plataforma de HBO Max. Crédito: HBO.

De la mente de Phil Matarese y Mike Luciano, la serie trabaja con diálogos retrospectivos e improvisados a partir de esquemas de cada historia. Los creadores también ponen voz a distintos animales y cada episodio incorpora invitados especiales. Esa estructura permite que las historias puedan pasar de una situación absurda a una conversación sobre la soledad, el deseo, la supervivencia o las dificultades de relacionarse con los demás sin necesidad de abandonar el humor.

Animals contó con tres temporadas, con un total de 30 episodios. A medida que avanza, el mundo de Nueva York se vuelve más amplio y también aparecen historias humanas en acción real que funcionan como otro nivel de la serie. Pero su mirada permanece puesta en esas criaturas que, desde alcantarillas, parques, edificios y calles, parecen reproducir buena parte de las contradicciones de la ciudad que comparten con nosotros.

Carol & the End of the World

A menos de un año de que la Tierra desaparezca, buena parte de la humanidad decide hacer aquello que había postergado durante toda la vida: viajes, lanzamientos en paracaídas, robos con dolo usar un yate o una oportunidad única para quienes intentan convertir los últimos meses en una lista interminable de experiencias. No obstante, Carol Kohl, en cambio, está más preocupada por devolver un libro a la biblioteca.

El planeta Keppler se dirige hacia la Tierra y la extinción parece inevitable. Mientras su familia se prepara para aprovechar el tiempo que queda, Carol permanece desconcertada ante la manera en que todos han decidido enfrentar el final. Incluso cuando sale con Eric, un padre soltero que llega a proponerle matrimonio, ella no consigue adaptarse a esa urgencia colectiva por experimentar todo antes de un fin inminente.

Durante 10 episodios, la serie de 2023 brinda una mirada nueva frente a la inmediatez actual de la vida adulta en la esfera íntima, laboral y familiar. Crédito: Netflix.

La miniserie original de Dan Guterman sigue a Carol mientras establece relaciones con Donna, Luis y otros trabajadores mientras observa cómo cada uno enfrenta la cercanía del final. Despedidas familiares, celebraciones de fechas que probablemente nunca llegarán, recuerdos, amistades y pequeñas tareas que adquieren un peso diferente cuando el tiempo está contado. Carol & the End of the World utiliza el apocalipsis como telón de fondo para detenerse, en una sociedad que conoce su fecha de expiración, en la vida cotidiana.

Undone

Alma Winograd-Diaz está en una etapa de su vida en la que empieza a preguntarse si realmente quiere todo lo que posee. Su hermana está comprometida, su relación sentimental atraviesa dificultades y ella no encuentra demasiadas razones para sentirse satisfecha. Una noche, mientras conduce y llora, se pasa un semáforo en rojo.

Después de despertar del accidente, algo ha cambiado. Alma comienza a experimentar una relación distinta con el tiempo y tiene una visión de su padre, muerto más de dos décadas atrás. A partir de entonces, aquello que parecía una tragedia familiar cerrada se convierte en una pregunta que todavía puede responderse. La protagonista empieza a buscar una explicación para la muerte de su padre y, al mismo tiempo, intenta entender qué está ocurriendo con ella.

En 2020, la serie fue galardonada con el el Premio del Jurado para Series de TV del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy por el episodio The Hospital. Crédito: Prime Video.

La serie se mueve entre recuerdos, percepciones y diferentes momentos temporales mientras Alma intenta utilizar sus nuevas capacidades para encontrar respuestas. Su búsqueda también afecta la relación con su hermana y con su madre, y la obliga a regresar a episodios familiares que parecían pertenecer definitivamente al pasado. La frontera entre lo que ocurrió, lo que Alma recuerda y aquello que está viendo se vuelve cada vez más difícil de precisar.

Bajo la idea de Kate Purdy y Raphael Bob-Waksberg, y protagonizada por Rosa Salazar, Undone fue la primera serie original de animación para adultos de Amazon y utiliza la técnica de rotoscopia para construir su universo visual. La producción, que cuenta con dos temporadas, combina comedia y drama psicológico alrededor de una pregunta sencilla de formular pero mucho más difícil de responder: cuánto de nuestra realidad depende de aquello que recordamos.

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