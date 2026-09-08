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El cine colombiano ya tiene las películas y los nombres que competirán en la decimocuarta edición de los Premios Macondo. La Academia Colombiana de Cine presentó el pasado 28 de agosto, en Proyecto Kinder en Bogotá, las producciones nominadas a los reconocimientos que distinguen cada año las obras, profesionales y talentos más destacados de la cinematografía nacional.

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La ceremonia se realizará el próximo 25 de octubre en Cali, aunque tendrá un nuevo escenario después de las afectaciones que sufrió el Teatro Municipal Enrique Buenaventura durante el terremoto de agosto. Horizonte, de César Augusto Acevedo, encabeza la selección con 12 candidaturas, mientras Un Poeta, de Simón Mesa Soto, y Adiós al Amigo, de Iván David Gaona, alcanzaron 11 nominaciones cada una.

La selección surgió de un proceso de votación en el que participaron 77 películas, entre ellas 25 cortometrajes nacionales y 10 producciones iberoamericanas. La apertura de la convocatoria refleja una competencia que atraviesa ficción, documental, animación y cortometraje, además de reconocer oficios que van desde la dirección y el guion de los los filmas hasta áreas técnicas como la fotografía, el sonido, el vestuario, el maquillaje, el diseño de producción, los efectos visuales, la música y el montaje.

La nominada Llueve Sobre Babel fue elegida por la Academia Colombiana de Cine como la película que representará al país en los Óscar 2027. Cortesía: Proimágenes Colombia.

Por su parte, la edición también mantiene una mirada hacia las prácticas de producción con el Premio Macondo Sostenible, que desde 2025 reconoce el trabajo relacionado con el trabajo por el medioambiente y el bienestar laboral como parte de las buenas prácticas en el cine.

Horizonte, Un Poeta y Adiós al Amigo marcan la competencia

Con una selección de filmes que llega con mayor presencia a los XIV Premios Macondo, la ceremonia de premiación está encabezada por el largometraje Horizonte, producción de Inercia Películas que suma 12 nominaciones y aparece en algunas de las categorías centrales de la ceremonia. César Augusto Acevedo compite por Mejor Dirección y Mejor Guion, mientras Claudio Cataño está nominado como Actor Protagónico, Mateo Guzmán en Dirección de Fotografía y Julián Grijalba en Diseño de Vestuario. La película también aparece en categorías como sonido, maquillaje, diseño de producción, efectos visuales y montaje.

Las nominaciones de Horizontes posicionan al filme cuya historia tiene como base la travesía de Inés y su hijo Basilio, en un viaje físico y espiritual en medio en un escenario de guerra. Bajo dicha premisa, la cinta busca enseñar el valor de la vida por medio del sacrificio.

Por otro lado, con 11 nominaciones cada una, Un Poeta y Adiós al Amigo completan el grupo de producciones con mayor número de candidaturas de los Macondo. La película de Simón Mesa Soto que sigue las tragedias diarias de Óscar Restrepo compite por Mejor Largometraje de Ficción junto a Horizonte, Llueve sobre Babel y Adiós al Amigo, mientras Mesa Soto también aparece entre los nominados a Dirección y Guion.

Asimismo, el reparto de Un Poeta cuenta, además, con presencia en las categorías de actuación, con Rebeca Andrade como Actriz Protagónica y Allison Correa como Actriz de Reparto, y el metraje suma nominaciones en fotografía, vestuario, música original, canción original y montaje.

El cierre al trío más nominado llega con la cinta de drama Adiós al Amigo, de Iván David Gaona, la cual llega con una presencia igualmente amplia con su premisa de hechos después de mil días de una guerra civil en el país durante 1902; además de competir por el premio principal y por Dirección y Guion, tiene nominaciones en actuación, fotografía, sonido, vestuario, maquillaje, diseño de producción, efectos visuales, música original y canción original.

El drama que toca la realidad LGBTIQ+ Llueve sobre Babel, de Gala del Sol, completa el grupo de largometrajes de ficción nominados y suma seis candidaturas, entre ellas Dirección, Guion, Sonido, Diseño de Producción y Actuación de Reparto.

Sumado a sus nominaciones en los Premios Macondo, Un Poeta fue ganadora del Premio Especial del Jurado en el ciclo Un Certain Regard, en la edición 78 del Festival de cine de Cannes. Cortesía: Proimágenes Colombia.

La selección también deja espacio para otras producciones que aparecen con fuerza en categorías específicas. Entre 2 Aguas reúne cuatro nominaciones, incluidas las de Ana Harlen y Nelson Camayo en actuación, además de Música Original y Canción Original. En el documental, las nominadas a Mejor Largometraje Documental son Andariega, El Juego de la Vida, Mûpã (Madre) y Soñé Su Nombre, mientras que el reconocimiento a Mejor Largometraje Iberoamericano – FIACINE reunirá producciones de Venezuela, Argentina, España y Brasil: Aún es de Noche en Caracas, Belén, Los Domingos y O Agente Secreto, respectivamente.

Sumado a lo anterior, competencia también incorpora ocho largometrajes de ficción al Premio Macondo Sostenible: Adiós al Amigo, Corozo, Culebra Negra, Entre 2 Aguas, M. Golán, Legal, Llueve sobre Babel y Reflejos. Dicho espacio a premiar, desarrollado en alianza con el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) y la Comisión Fílmica de Bogotá, da mayor visibilidad a la conversación sobre la manera en que se producen las películas y acerca de las prácticas que acompañan su realización.

Cali vuelve a ser escenario de los Premios Macondo

La relación entre los Premios Macondo y Cali tiene además una dimensión que va más allá de la ceremonia. La ciudad ocupa un lugar particular dentro de la historia del cine colombiano gracias al movimiento conocido como Grupo de Cali o Caliwood, que desde los años 70 reunió a figuras como Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo alrededor de nuevas maneras de mirar y narrar el país a través de los ojos de quienes lo habitan. El Cine Club de Cali y la revista Ojo al Cine formaron parte de ese ambiente creativo que terminó dejando una huella duradera en la cinematografía nacional.

Bajo una trama que sigue el viaje de una madre y su hijo, Horizonte es la cinta con el mayor número de nominaciones en los Premios Macondo 2026. Cortesía: Proimágenes Colombia.

Por eso, la decisión de mantener a Cali como sede adquiere un significado particular en una edición atravesada por las consecuencias del terremoto ocurrido en agosto. El Teatro Municipal Enrique Buenaventura, que había sido previsto inicialmente para recibir la ceremonia, resultó afectado y, por ende, no podrá ser el recinto oficial del encuentro.

Es así, que los Premios Macondo 2026 se trasladarán a otro espacio de la ciudad, todavía por definir, mientras la organización mantiene la fecha del 25 de octubre y la alianza con la Alcaldía de Cali como parte de una celebración que busca acompañar también el proceso de reconstrucción de la ciudad.

La ceremonia estará conducida por Juana Acosta y Manolo Cardona, junto a una transmisión que llegará por medio de DITU, Caracol Televisión, Caracol Internacional y los ocho canales públicos regionales. Lo anterior yace en promover el alcance de una premiación que, además de reunir a la industria cinematográfica, busca acercar películas nacionales a espectadores de distintos territorios.

Dicha relación con las audiencias ha contando con un espacio especial desde el 1 de septiembre, cuando se abrió la votación para elegir el Premio Macondo del Público. Los espectadores podrán escoger su película favorita a través de la plataforma de DITU, donde también estarán disponibles varios de los títulos nominados. La iniciativa incorpora así una instancia distinta al proceso de selección de la Academia Colombiana de Cine y permite que las producciones de esta edición sean valoradas directamente por quienes las ven.

A esta estrategia se sumarán próximamente Rumbo a los Macondo y Semilleros Macondo, iniciativas de la Academia Colombiana de Cine y sus aliados destinadas a ampliar el encuentro entre el cine colombiano y nuevas audiencias y territorios.

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