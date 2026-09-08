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En 1986, Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro congregaron sus ideas para dar a luz País paisa, una obra que halló en el humor de dos personajes la manera de escenificar el vaivén e idiosincrasia de la vida cotidiana, así como las diversas e inquietas transformaciones de Colombia. Hoy, a cuatro décadas del primer espectáculo, el montaje del dúo de El Águila Descalza regresa a los escenarios con el fin de celebrar sus 40 años bajo la propuesta de una gira que ya atravesó el Eje Cafetero y que volverá con su una galería de personajes populares, historias y situaciones variopintas a Bogotá en el teatro Astor Plaza del 17 al 26 de septiembre.

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La obra, reconocida como uno de los elementos clave de la comedia teatral colombiana, fue construida alrededor del tránsito entre el mundo del campo y el escenario urbano bajo una mirada crítica, pero humorística, acerca de la identidad que no separa la comedia de las contradicciones del día a día. Brujas, espantos, fonderas, tenderos, culebreros y bravucones de cantina conviven en el espacio junto a figuras como Cosiaca, el tío Tigre, el tío Conejo, don Emel Rodríguez y sus pandequesos y doña Jesusita Restrepo. El amalgama de sujetos da como resultado un universo de personajes que parte del chiste para observar las costumbres y las formas de relacionarse de un pueblo que también puede reconocerse en sus propias historias.

A 40 años de su estreno, la obra de El Águila Descalza regresa a Bogotá con una nueva puesta en escena y una gira nacional e internacional. Cortesía: El Águila Descalza.

A lo largo de los últimos 40 años, El Álguila Descalza ha mantenido una presencia prolongada en la cartelera con País paisa, reuniendo a millones de espectadores en Colombia y el exterior. Para Aguirre y Toro, dicha permanencia en las tablas nacionales convirtió la obra en una pieza representativa del teatro colombiano contemporáneo y en una forma de acercarse a la transformación social y cultural del país desde personajes que permanecen vinculados a la memoria.

El regreso de País paisa como pieza de El Águila Descalza

Pese a que lso giros y narrativas son conocidos, la celebración de este aniversario, que recupera el repertorio de personajes que hizo reconocible a País paisa, también incorpora nuevos elementos a la experiencia escénica. La nueva versión contará con cuatro canciones originales por parte de Cristina Toro, con arreglos del maestro Juan David Osorio y dirección musical del maestro Díver Higuita. La música se integra así a una puesta en escena que conserva el carácter festivo de la obra y amplía su dimensión teatral creada por el dúo.

Entre los personajes que regresan está doña Jesusita Restrepo, una de las figuras centrales de este universo y un personaje inspirado en Lucía Velásquez de Aguirre, madre de Carlos Mario Aguirre. El aniversario no solo enceuntra festejo en la obara, sino que será también un homenaje a su vida y a la figura que dio origen a esta representación de la madre antioqueña, construida desde los regaños, los dichos, las ternuras y las contradicciones familiares.

Doña Jesusita pertenece a un compendio en el cual las referencias a la cultura popular tienen un papel fundamental. El humor de El Águila Descalza, en espcial con País paisa, cuenta con el apoyo de personajes que parecen salir de historias conocidas por cada uno de los colombianos, conversaciones cotidianas y relatos transmitidos de generación en generación. Cosiaca, los tíos Tigre y Conejo, los personajes de las cantinas, los vendedores y los cultores del chiste forman parte de una misma mirada acerca las maneras en que los nacionales reviven y narran sus propias vivencias.

Es allí que el regreso de la obra después de cuatro décadas tiene una dimensión que va más allá de la glorificación de unos meses. El montaje en escena permite volver sobre una idea de identidad que se ha construido desde el lenguaje popular y personajes capaces de representar distintos momentos de la transformación de la nación. El paso del campo a la ciudad, uno de los ejes de la obra, aparece acompañado por las costumbres, los oficios, los relatos y las contradicciones de quienes habitan ese trayecto.

La nueva gira llevará País paisa a las principales ciudades de Colombia y contempla también funciones especiales en el exterior, cuyas fechas serán anunciadas en los meses venideros. El recorrido permitirá que quienes conocen la obra vuelvan a encontrarse con personajes que han formado parte de su memoria desde los 80, así como un deslumbre nuevo para las que las generaciones del siglo XXI se acerquen a un montaje que ha permanecido durante cuatro décadas en el repertorio de El Águila Descalza.

En Bogotá, el regreso tendrá lugar en el teatro Astor Plaza, ubicado en la calle 67 # 11-58, donde habrá funciones de jueves a sábado entre el 17 y el 26 de septiembre, a las 8:00 p. m.

El aniversario también se inscribe en la trayectoria de El Águila Descalza como grupo teatral. La compañía ha desarrollado más de 45 obras de su creación y ha construido un circuito cultural alrededor del Museo Teatro Prado, en su natal Medellín, donde además de su actividad escénica conserva una colección sobre la ciudad de la eterna primavera entre 1900 y 1940, la cual desarrolla espacios para la exhibición, proyección artística y académica.

Asimismo, hoy en en día también impulsa el proyecto Elencos Águila, orientado a que artistas profesionales interpreten obras del grupo y participen en la transición generacional de su propuesta. Con País paisa, la ya mencionada trayectoria del dúo vuelve a encontrarse con uno de sus montajes más reconocidos.

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