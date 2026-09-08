Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Gracias a la unión de textiles y conceptos de diseñadores bogotanos, 17 marcas de la capital contarán con espacios para enseñar sus colecciones en las semanas de la moda de Nueva York, París y Dubái, de la mano de la iniciativa Puente, de la Cámara de Comercio de Bogotá. El hito, más allá de marcar un punto clave para el sector moda nacional, reafirma al talento local y las costuras de diferentes zonas de la ciudad como un escenario en el cual el lujo textil está presente.

(Le puede interesar: ‘Llueve sobre Babel’, el sueño febril que representará a Colombia en los premios Óscar 2027)

La presencia por parte de las distintas firmas de moda en tres de los circuitos más relevantes de la industria internacional también permite observar hacia el interior de Bogotá y reconocer una escena que se ha construido desde talleres, empresas familiares y proyectos independientes. Entre las seleccionadas hay propuestas de sastrería, manejo al detalla del denim, tejido de punto, procesos con cuero, calzado y propuestas sostenibles; lo anterior, ideado por diseñadores que han encontrado en los materiales, las técnicas y las dinámicas de producción de la capital del país una manera particular de desarrollar sus colecciones.

Desde los bordados y detalles hechos a mano de Clarissa Rosania hasta las prendas de cuero elaboradas a medida por El Maletero, las marcas seleccionadas llegan a estos escenarios con formas muy distintas de entender el diseño. Ciento Cinco Lunares lleva su relación entre arte y moda; Franchi e Punto, su exploración del tejido de punto; mientras que Cannabis incorpora el cáñamo a una propuesta de streetwear sostenible. En universo textil, la colección parte de una decisión creativa y de una manera particular de trabajar que ahora tendrá que enfrentarse a la mirada de compradores y públicos internacionales.

Proyecto Puente ha acompañado a 41 marcas a través desde 2023, con presencia en siete escenarios internacionales. Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá / Divina Collection.

Si bien Puente nació en 2023 bajo una propuesta de llevar marcas de San Victorino y el Restrepo a escenarios como Bogotá Fashion Week, el pasar de los años ha moldeado el proyecto con el fin de abarcar mayor diversidad de propuestas a espacios internacionales de la moda. «Un puente no es un destino, es la infraestructura que permite llegar a uno. Bogotá tiene el talento; nuestra tarea es construir el puente. Y hoy ese puente llega a tres continentes», declaró Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Un puente entre los talleres de Bogotá y las pasarelas del mundo

Con presencia en las próximas semanas en pasarelas de Nueva York, París y Dubái, cada una de los diseñadors y marcas encuentran una disyuntiva al momento de resolver una pregunta que puede parecer sencilla, pero que adquiere otra dimensión cuando hay compradores, prensa y públicos extranjeros frente a una colección: qué quieren contar cuando hablan de Bogotá y Colombia.

Para Albania Rosario, la respuesta no debería construirse desde la imitación de los códigos que ya funcionan en Europa o Estados Unidos. Después de trabajar durante 17 años con diseñadores latinoamericanos, la fundadora y directora creativa de Fashion Designers of Latin America ha visto cómo algunas firmas intentan acercarse a una idea preconcebida de lo que debe ser una marca internacional, cuando su principal ventaja puede estar precisamente en aquello que las hace diferentes.

“Colombia es el hub de la moda en Latinoamérica”, indicó Rosario. En su lectura, el país cuenta con una industria competitiva, sumado a la variedad de materiales, técnicas y oficios que permiten hablar de moda colombiana sin encerrarla en una sola estética. El denim y el cuero tienen una presencia importante, pero también hay tejido de punto, artesanía y propuestas sostenibles que merecen ocupar un lugar en esa conversación.

Aunque no todas la marcas estarán presentes en cada uno de los tres circuitos de moda anunciados, la amplitud de Puente refleja en la selección de cada uno de los diseñadores. En Nueva York, por ejemplo, Franchi e Punto llevará una propuesta construida desde el tejido de punto, mientras Day Moda Sostenible cuenta con materia prima obtenida del remanente textil, mientras que Tan Basicx entrelaza ideas gracias a las fibras de cañamo.

El recorrido en la llamada capital del mundo tendrá espacio del 11 al 15 del septiembre, sumando los diseños de la sastrería contemporánea femenina de OVAT, y las ideas de Ciento Cinco Lunares, Clarissa Rosania, Kernel Leather y la marroquinería de Liza Herrera.

La participación en París y Dubái representa la primera presencia institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá en estos escenarios de la industria de la moda. Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá / Ciento Cinco Lunares.

Por su parte, la París Fashion Week tendrá presente a la innovación textil de Wanaawaa by UANA, el streetwear del centro capitalino por parte de Cannabis, producción en cuero dde El Maletero y manejo del denim gracias a Divina Collection. Del 1 al 5 de octubre, cada una de las marcas estará en el showroom del Jardin des Tuileries, así como en el desfile colectivo del Palais de Tokyo, acompañadas por la propuesta de calzado de Lisantiny y Kernel Leather, en una muestra integral del diseño colombiano en el escenario de mayor tradición de la moda mundial.

Ya en Dubái, del 20 al 24 de octubre, la semana de la moda del centro financiero y turístico más importante de los Emiratos Árabes Unidos reunirá propuestas como de ODA Store, Laura Aparicio y Mónica Schuster by Sermetex y Adriana Capasso, cuya propuesta explora el volumen y las siluetas escultóricas. La presencia colombiana en el evento árabe marca un nuevo rumbo para la moda nacional, siendo también un debut institucional para la Cámara de Comercio de Bogotá, por invitación del Arab Fashion Council.

Puente, moda colombiana y rostros bogotanos

Pese a que la iniciativa de Puente comenzó con propuestas que abarcaban en colección un mismo material, como denim y cuero, bajo las diversas miradas de las marcas, hoy el proceso ha hallado un punto de convergencia para permitir una exploración profunda por parte de cada universo textil.

«Colombia es fuerte en el denim, es fuerte en el cuero, pero también hay tejido punto, también tenemos artesanía y moda sostenible. Hay demasiado que mostrar y explorar como para solamente limitarnos a una área específica», comentó Alabania Rosario.

En el caso de Wanaawaa by UANA, dicha búsqueda también pasa por ampliar quiénes participan en la construcción de una colección. Andrés Naranjo, director creativo de la marca, explicó que su trabajo más reciente se halla ligado a unir el componente social de UANA, el cual ya ha estado presente en proyectos pasados con personas privadas de la libertad, e incorporarlo de manera más directa al proceso creativo. Desde hace cerca de tres meses trabajan con personas de la tercera edad en Casa Día, en Campo Verde, Bosa, en un espacio de cocreación en el que comparten técnicas como punch needle y el crochet.

La Cámara de Comercio de Bogotá ha acompañado a 41 marcas a través de Puente desde 2023, con presencia en siete escenarios internacionales. Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá / Wanaawaa by UANA.

Para Naranjo, el valor de este proceso yace también en reconocer el tiempo y el trabajo manual de personas que pueden estar expuestas al abandono, a dificultades psicosociales o a responsabilidades familiares que dejan poco espacio para ellas mismas. En ese sentido, el taller funciona como un lugar donde pueden participar, aprender y sentirse útiles, pero también como una forma de incorporar otras experiencias a la construcción de la moda.

Esa mirada atraviesa también la manera en que UANA entiende su relación con Bogotá. “Colombia no solo es la costa”, señaló Naranjo al hablar de las referencias que alimentan la marca. El paisaje tropical y las playas hacen parte del país; sin embargo, no agotan sus posibilidades narrativas: también están el campo, las zonas rurales, la ciudad, el cemento y las escenas del día a día. Es desde ese entorno urbano que UANA busca construir una narrativa visual propia, una mirada de Bogotá llevada a las prendas desde la experiencia de quienes viven y diseñan en la ciudad.

Junto al trabajo creativo, la propuesta de Puente también resalta por enseñar la construcción de marca desde un apartado económico y de visibilidad. Para el diseñador Jorge Duque, quien ha seguido el proceso de cerca, el mencionado proyecto congrega diferentes conceptualizaciones de la moda. Marcas como El Maletero, por ejemplo, mantienen el trabajo de sus talleres, mientras diseñadores con trayectorias distintas pueden acceder a una misma plataforma de internacionalización.

Para Duque, la oportunidad tiene una dimensión empresarial tan importante como la creativa: una colección puede ser el punto de partida, pero una marca que busca entrar en otros mercados también necesita estar en capacidad de facturar, operar formalmente y responder a las exigencias de un negocio.

(Continúe leyendo: Danna lleva los talismanes al presente: así es la nueva colección de Pandora)