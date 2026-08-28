Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Hay joyas que completan un atuendo y otras que parecen contar una historia. Un anillo puede ser mucho más que un accesorio: puede convertirse en un recuerdo, una declaración o incluso en un pequeño símbolo de aquello que una persona quiere llevar consigo. Esa es la idea detrás de Pandora Talisman, la colección que encuentra en los objetos cargados de significado una manera contemporánea de hablar de identidad.

Presentada originalmente en 2025, la propuesta amplía ahora su universo con nuevos anillos y cadenas que permiten construir la joyería de distintas maneras. Piezas apilables, charms y collares ajustables abren la posibilidad de combinar, transformar y sumar elementos con el tiempo. La colección, más que plantear una única forma de llevar las joyas, propone que cada persona construya la suya.

En ese juego entre pasado y presente aparece uno de los rasgos más interesantes de Talisman. Sus diseños recuperan referencias de antiguas monedas, hallazgos arqueológicos, símbolos históricos, inscripciones en latín y motivos mitológicos, pero los traducen a un lenguaje de joyería contemporánea. La mezcla de metales y los detalles de cada pieza buscan darle a los objetos una dimensión que va más allá de lo ornamental.

Danna, entre la moda y la identidad

Danna lleva los talismanes al presente: así es la nueva colección de Pandora

La encargada de ponerle rostro a este nuevo capítulo es Danna, embajadora de Pandora para Latinoamérica. Su relación con la moda resulta especialmente pertinente para una colección que entiende el estilo como una forma de exploración personal.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha utilizado la ropa y la imagen como espacios para experimentar con distintas facetas de sí misma. En Pandora Talisman, esa evolución encuentra un paralelo: las piezas están pensadas como emblemas que pueden acompañar diferentes momentos de una persona, desde aquello que define quién es hoy hasta lo que aspira a convertirse.

Así, el talismán deja de ser entendido únicamente como un objeto asociado a la superstición o a la protección. En esta colección se transforma en un recurso de estilo y, al mismo tiempo, en una manera de exteriorizar una parte de la personalidad.

Una joyería para construir el propio lenguaje

La posibilidad de combinar las piezas es central en la propuesta. Anillos que pueden apilarse, cadenas y charms permiten experimentar con diferentes composiciones y crear un layering que cambia según la ocasión, el estado de ánimo o la intención de quien los lleva.

Esa versatilidad responde también a una transformación en la manera de entender la joyería. Frente a la idea de una pieza definitiva y estática, Talisman plantea una colección que puede crecer con su propietaria. Una cadena puede incorporar nuevos elementos; un anillo puede sumarse a otros; un charm puede adquirir un significado diferente dependiendo de la historia de quien lo elige.

Danna lleva los talismanes al presente: así es la nueva colección de Pandora Danna lleva los talismanes al presente: así es la nueva colección de Pandora Danna lleva los talismanes al presente: así es la nueva colección de Pandora Danna lleva los talismanes al presente: así es la nueva colección de Pandora Danna lleva los talismanes al presente: así es la nueva colección de Pandora

En ese sentido, la colección convierte la personalización en parte de su lenguaje. No se trata solamente de elegir qué joya llevar, sino de decidir cómo combinarla y qué significado darle.

La propuesta también continúa con la apuesta de Pandora por la personalización como una forma de expresión individual. La compañía, fundada en Copenhague en 1982, señala que sus piezas buscan ofrecer posibilidades para que cada persona construya su propio estilo.

Con Talisman, esa idea adquiere una dimensión más simbólica. Los motivos inspirados en la historia y la mitología sirven como punto de partida, pero el significado final queda en manos de quien los lleva.

Danna representa precisamente esa posibilidad: una identidad que no permanece fija y que puede transformarse a través de la moda. En las nuevas piezas de Pandora, esa transformación encuentra un objeto pequeño, cotidiano y personal para manifestarse.

Porque quizá el atractivo de un talismán contemporáneo no está en creer que una joya puede cambiar el destino, sino en recordar, cada vez que se lleva puesta, quién se quiere ser.