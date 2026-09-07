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Con las 36 novelas que ha publicado hasta el momento, el escritor estadounidense Harlan Coben ha logrado vender más de 100 millones de copias y, además, más de una docena de sus libros han alcanzado el número 1 del listado de los más vendidos del New York Times.

Pero esas cifras exitosas no se limitan únicamente al ámbito literario, pues las historias de Corben también han transitado a la televisión y al cine. Netflix, por ejemplo, ha adaptado tantas de sus novelas -13, hasta el momento- que ya tiene una sección especial dedicada al autor.

La más reciente es Te encontraré (I Will Find You), que parte de un motivo narrativo muy tradicional en el género del thriller: un hombre condenado por un crimen que no cometió. En este caso, el hombre es David Burroughs, encarnado por Sam Worthington (el protagonista de Avatar), quien está cumpliendo una cadena perpetua por el asesinato de su hijo.

Después de haber pagado varios años de condena, Burroughs recibe la visita de su cuñada, quien le ofrece un rayo de esperanza: ha descubierto una foto en la que aparece su hijo. Burroughs decide entonces planear su escape y, además, recuperar a su pequeño.

Britt Lower y Sam Worthington protagonizan la serie ‘Te encontraré’.

Más allá de repetir esos giros que sin duda son un lugar común del género, Te encontraré ha logrado resonar con las audiencias de Netflix. A finales de julio, la plataforma aseguró que más de 101 millones de personas habían visto esta serie y, como consecuencia, las ventas del libro en el que está basada crecieron hasta un 500 por ciento.

Si se reúnen las 13 producciones de esta plataforma que han adaptado las historias de Coben, que además se han producido en seis países como Argentina, España, Polonia e Inglaterra, se acumulan más de 450 millones de vistas.

(Continúe leyendo: Guía para volver a ver la primera temporada de ‘Cien Años de Soledad’ antes del episodio final de la serie)

De Estados Unidos a Francia

Curiosamente, y a pesar de esos números, la primera versión audiovisual de una novela de este autor no se realizó en Estados Unidos, sino en Francia. Fue el actor y director Guillaume Canet quien convenció a Coben para quedarse con los derechos de la novela No le digas a nadie, justo después de que en Hollywood se hubiera realizado una especie de subasta entre varias productoras. “La que la ganó realmente arruinó la historia, odié lo que habían hecho y justo este francés loco me estaba llamando constantemente y vendiéndome su idea”, aseguró Canet en una conferencia virtual.

Llegó un punto en el que el escritor pudo recuperar los derechos de su libro y le dijo a Canet que, si igualaba la oferta inicial, podría realizar la adaptación. Así se abrió el camino para esta película, que se estrenó en 2006 y partió de uno de esos argumentos desconcertantes: el protagonista, Alexandre Beck, encarnado por François Cluzet, recibe un enlace por correo electrónico que lo lleva a un video reciente en el que aparece su esposa, quien había muerto ocho años atrás.

Según Corben, la idea de esta novela, que se publicó en 2001, le llegó en dos direcciones: primero, tras ver una desastrosa película romántica en la que los protagonistas logran recuperarse rápidamente después de una ruptura, se imaginó a un hombre que estaba perdidamente enamorado y no logra rehacer su vida después de perder al amor de su vida. Luego, recordó una experiencia personal, pues el autor perdió a sus padres cuando estaba muy joven y siempre se ha preguntado qué haría si después de tantos años reaparecieran de la nada.

Harlan Coben va a dejarte pegado a la pantalla otra vez en 3, 2, 1… 🍿💥



📺 'Te encontraré' ya disponible. pic.twitter.com/uVNEzDhXee — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 24, 2026

“De la misma manera que Agatha Christie escribía sobre cadáveres, a mí me gustan las desapariciones. Parte de ello se debe a mis propias pérdidas y al deseo de que la gente siguiera aquí. Recuerdo que cuando nació uno de mis hijos tuve ese pensamiento que todos tenemos: ¿no sería genial si mis papás aún estuvieran vivos? ¿No sería genial si hubieran podido conocer a sus nietos?”, contó Coben en aquella conferencia.

El personaje más famoso de Coben

En la obra del autor se podrían rastrear dos fuentes: la más popular es su serie sobre el personaje de Myron Bolitar, un exjugador de baloncesto que tiene su propia agencia de representación de estrellas deportivas y celebridades, por quienes está dispuesto a hacer lo que sea.

Coben es particularmente cuidadoso con este personaje, a quien considera su posesión más valiosa y que ya ha protagonizado doce de sus libros. El año pasado, el autor finalmente aceptó firmar un acuerdo con Netflix para que se realice una serie sobre Bolitar, que será encarnado por el actor estadounidense Colin Woodell, protagonista de The Continental, la producción televisiva inspirada en el universo de John Wick.

La otra veta del catálogo de Coben son aquellos personajes ordinarios que se ven envueltos en situaciones extraordinarias. En ese panorama ingresan entonces el hombre de Te encontraré, que busca a su hijo supuestamente muerto; el esposo de No le digas a nadie y la periodista Ema Garay, protagonista de Atrapados.

En Argentina se produjo una versión de la novela ‘Atrapados’ protagonizada por Soledad Villamil (‘El secreto de sus ojos’).

Esta novela produjo la serie argentina del mismo nombre, que además es la primera producción latinoamericana inspirada en un libro de Coben. Ema, encarnada por Soledad Villamil -la protagonista de El secreto de sus ojos-, es una periodista reconocida por revelar la identidad de criminales que han evadido la ley.

A medida que avanza la historia, Ema debe enfrentar sus propios demonios porque empieza a interactuar con Leo Mercer, un respetado hombre de la comunidad que también es el principal sospechoso de la desaparición de una adolescente de Bariloche, la zona en la que se desarrolla la historia.

Para Coben, esta serie de relatos tiene en común la esperanza, lo que realmente engrandece la historia, pues las emociones son mucho más grandes. “Si alguien muere, puedes resolver el crimen, puedes obtener justicia, venganza o lo que sea, pero no puedes recuperar lo perdido. Si alguien desaparece, realmente puede ser devastador, puede hacerte doler el corazón o puede aplastártelo como una cáscara de huevo. Y esa es una de las razones por las que escribo sobre eso”, añadió el escritor.

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