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Por algunos meses, las salas de cine nacionales se transfromarán en espacios donde algunos de las 10 obras y montajes londinenses serán proyectados. La propuesta llega, nuevamente, por parte de National Theatre Live, el programa que lleva a las salas de Cine Colombia grandes producciones de la escena británica, filmados en vivo y proyectados en alta definición con subtítulos en español, con una cita para los amantes de las tablas, y curiosos, entre agosto de 2026 y abril de 2027 bajo la iniciativa de Cineco Alternativo.

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La mencionada nueva temporada del segundo semestre del año e inicios del 2027 llegará a 14 salas de Cine Colombia en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín. En sí, la propuesta contará con siete estrenos y el regreso de tres producciones que ya hacen parte de la historia del programa: Fleabag, The Audience y Frankenstein. La programación reúne obras de Bernard Shaw, Shakespeare, Arthur Miller y Molière junto con dramaturgia contemporánea, en una temporada atravesada por nombres conocidos tanto del teatro como del cine y la televisión.

En los cines seleccionados para ver los montajes, cada obra contará con tres días de función. Los viernes los horarios estarán programados sobre las 7:00 p. m., mientras que los fines de semana el horario está programado a las 12:00 p. m. Frente a los precios, estos se hallan bajo una tarifa que oscila entre los $42.000 a $47.000.

El Misántropo será la obra que dará el cierra a la temporada. Crédito: Marc Brenner.

La lista de salas seleccionadas incluye los Multiplex de los centro comerciales Andino, Av. Chile, Gran Estación, Lumina y Unicentro, en Bogotá; Unicali y Chipichape, en Cali; Santafé Medellín y Viva Envigado, en Medellín; el Miltiplx de Centro Chía; Buenavista, en Barranquilla; Cacique, en Bucaramanga; Bocagrande, en Cartagena; y el Multiplex Fundadores, en Manizales.

Shakespeare, humor negro y las zonas más incómodas de la vida

El primer encuentro será a partir del 28 de agosto con La profesión de la señora Warren, de Bernard Shaw. La obra tendrá un atractivo particular: por primera vez, Imelda Staunton, cinco veces ganadora del Premio Olivier, compartirá escenario con su hija en la vida real, Bessie Carter, conocida por Bridgerton. La historia pone frente a frente a Vivie Warren, una joven decidida a construir una carrera como abogada en un mundo dominado por hombres, y a su madre, una mujer que hizo fortuna aprovechando las reglas de un sistema que también la oprimía.

Dirigida por Dominic Cooke, la obra vuelve sobre una pregunta que Shaw planteó a comienzos del siglo XX y que todavía conserva filo: qué ocurre cuando la independencia de una mujer entra en conflicto con las normas morales y sociales de su época.

Por su parte, desde el 11 de septiembre las salas nacionales darán la bienvenida al universo shakespeariano con Hamlet. La versión del célebre relato del escritor británico contarán con Hiran Abeysekera en el papel del príncipe de Dinamarca. El actor, ganador del Premio Olivier por La vida de Pi, interpreta a un hombre atrapado entre la obligación de vengar la muerte de su padre y la imposibilidad de actuar. Mientras el país se prepara para la guerra y su familia comienza a desmoronarse, la duda de Hamlet se convierte también en una amenaza para su propia cordura.

Si bien el teatro frecuentemente es asociado con inspiraciones de siglos pasados, con fecha inicial el 25 de septiembre, Phoebe Waller-Bridge volverá a ponerse frente al público con Fleabag, el monólogo que escribió e interpretó y que posteriormente dio origen a la célebre serie de televisión de la BBC. La protagonista es impulsiva, sarcástica, sexualmente desinhibida y emocionalmente incapaz de esconder lo que piensa. Entre el fracaso de su negocio y las dificultades para sostener sus relaciones, Fleabag utiliza el humor como una forma de enfrentarse a aquello que preferiría no mirar.

La temporada continuará con la salida, el 9 de octubre, de El quinto paso, de David Ireland. Jack Lowden y Martin Freeman interpretan a dos hombres que se conocen dentro de un programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. James, que lleva años recorriendo el programa de los doce pasos, se convierte en padrino de Luka, un recién llegado. Las conversaciones que comienzan alrededor de una taza de café terminan revelando verdades capaces de poner en riesgo la confianza sobre la que ambos han construido su recuperación.

A finales de octubre, el 23, 24 y 25, será el turno de Frankenstein, en la versión teatral de Nick Dear basada en la novela de Mary Shelley y dirigida por Danny Boyle. Benedict Cumberbatch, conocido por su papel como el héroe Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel, interpreta a la criatura; mientras que Jonny Lee Miller, a Victor Frankenstein en una historia que vuelve sobre el abandono, la responsabilidad científica y la frontera entre el bien y el mal.

Poder, secretos y verdades en el National Theatre Live 2027

A partir 29 de enero del 2027, después de la pausa de fin de año, la temporada retoma su ritmo con Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, con Bryan Cranston y Marianne Jean-Baptiste. La obra sigue a una familia cuyo bienestar económico está ligado a los negocios de Joe durante la guerra. Pero detrás de esa aparente prosperidad aparecen una acusación por negocios ilícitos y la desaparición de uno de sus hijos en combate. Dirigida por Ivo van Hove, la producción recibió en 2026 dos premios Olivier.

En febrero, la propuesta se moverá entre la historia, la comedia negra y las intrigas de la alta sociedad. Del 12 al 14 llegará The Audience, con Helen Mirren como Isabel II. La obra de Peter Morgan recrea los encuentros privados que la reina sostuvo durante seis décadas con sus primeros ministros, desde Winston Churchill hasta David Cameron. Más que mostrar el protocolo de la monarquía, la obra se detiene en esos momentos en los que una figura pública deja por un instante la solemnidad de la corona. La producción, dirigida por Stephen Daldry, fue una de las más vistas de National Theatre Live y sirvió como antecedente para The Crown, la serie de Netflix también creada por Morgan.

A finales de frebero, desde el 26, será el turno de El playboy del mundo occidental, de John Millington Synge. Nicola Coughlan, conocida por Bridgerton, comparte escena con Éanna Hardwicke y Siobhán McSweeney en esta historia de humor negro sobre juventud y autodescubrimiento. Todo comienza cuando un joven llega a un pub afirmando que ha matado a su padre. En lugar de convertirse en un paria social, termina siendo recibido como una suerte de héroe local. La aparición inesperada de otro hombre, sin embargo, cambia las reglas del juego.

Las amistades peligrosas llegará el 5 de marzo de la mano de una narrativa que aborda seducción, poder y apariencias. En esta adaptación de Christopher Hampton de la novela de Pierre Choderlos de Laclos, Lesley Manville y Aidan Turner interpretan a la marquesa de Merteuil y al vizconde de Valmont, dos aristócratas que convierten el deseo en una herramienta de manipulación. Dirigida por Marianne Elliott, la obra transcurre entre salones donde un paso en falso puede significar la ruina y donde la alianza entre sus protagonistas termina convirtiéndose en una guerra.

Las diez obras fueron filmadas en vivo desde escenarios londinenses y llegarán a Colombia en alta definición y con subtítulos en español. Crédito: Marc Brenner.

La temporada cerrará con El misántropo, del 9 al 11 de abril. La internacionalmente aclamada actriz Sandra Oh, conocida por interpretar a la cirujana Cristina Yang en la serie Grey’s Anatomy, protagoniza esta nueva visión de la obra de Molière, adaptada por Martin Crimp y dirigida por Indhu Rubasingham, actual directora artística del National Theatre. Aquí, Alice es una novelista que rechaza los discursos contemporáneos sobre amabilidad y corrección. Cuanto más abiertamente expresa sus opiniones, más se deterioran sus relaciones profesionales y personales. El montaje pone en el centro el precio de decir lo que otros prefieren callar, especialmente cuando quien lo hace es una mujer.

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