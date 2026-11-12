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Del 12 al 22 de noviembre, Corferias recibirá una nueva edición del Salón Internacional del Automóvil 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria automotriz en Colombia. Este año, la feria conmemora dos décadas de historia con la participación de 83 marcas y una oferta que incluye vehículos de diferentes segmentos, avances tecnológicos, alternativas de financiación y servicios relacionados con el sector.

La edición de 2026 está dirigida tanto a quienes tienen previsto comprar un vehículo como a quienes quieren conocer las novedades de la industria, comparar modelos o acercarse a las tecnologías que están transformando la movilidad.

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Si está pensando en asistir, estos son los datos que debe conocer para organizar su visita.

Salón Internacional del Automóvil 2026: fechas y lugar

El evento se realizará del 12 al 22 de noviembre en Corferias, Bogotá. La apertura al público será el jueves 12 de noviembre, a partir de las 10:00 a. m.

Durante once días, los visitantes podrán recorrer los pabellones de exhibición, conocer las propuestas de las marcas participantes y explorar diferentes alternativas del mercado automotor.

¿Cuánto cuesta la entrada al Salón Internacional del Automóvil?

Salón Internacional del Automóvil 2026: fechas, precios y todo lo que debe saber para asistir

La boletería tendrá dos tarifas, dependiendo del momento de compra:

Preventa: $38.000 por persona. Disponible del 1 al 11 de noviembre.

$38.000 por persona. Disponible del 1 al 11 de noviembre. Taquilla: $43.000 por persona, durante los días de feria.

Quienes ya tengan programada su visita pueden aprovechar la tarifa de preventa. La compra de entradas y la información sobre las condiciones de ingreso están disponibles en el sitio web oficial del evento: salondelautomovil.com.

¿Cuáles son los horarios de la feria?

El jueves 12 de noviembre, día de apertura, las puertas abrirán a las 10:00 a. m.

A partir del viernes 13 y hasta el domingo 22 de noviembre, el horario de atención será de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. La taquilla, por su parte, funcionará de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

¿Qué encontrará en el Salón Internacional del Automóvil 2026?

La feria reunirá vehículos para diferentes necesidades y estilos de vida. Entre los segmentos anunciados se encuentran automóviles familiares, deportivos, premium, eléctricos e híbridos, SUV, todoterreno y utilitarios.

La exhibición también permitirá conocer algunas de las tecnologías que están transformando la experiencia de conducción, como los sistemas de conectividad, las asistencias a la conducción y las soluciones de seguridad que incorporan los fabricantes.

A esto se sumará una oferta de accesorios, autopartes y servicios para el sector automotor. Los asistentes también podrán consultar alternativas de financiación y comparar las propuestas comerciales de las marcas participantes.

¿Cómo llegar a Corferias y cuánto cuesta el parqueadero?

El ingreso habilitado para el Salón Internacional del Automóvil será por el Arco y la Avenida La Esperanza.

Quienes lleguen en vehículo particular podrán utilizar el parqueadero Torre. Estas son las tarifas establecidas:

Tipo de vehículo Tarifa por minuto Tarifa por día Automóviles $150 $35.000 Motocicletas $100 $25.000

Otra alternativa es utilizar el transporte público y consultar previamente las rutas que permiten llegar al recinto ferial. En cualquier caso, se recomienda calcular los tiempos de desplazamiento, especialmente durante los días de mayor afluencia.

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Salón Internacional del Automóvil 2026: fechas, precios y todo lo que debe saber para asistir

¿Se puede ingresar con mascotas?

No. El Salón Internacional del Automóvil 2026 no será un evento pet friendly, por lo que no estará permitido el ingreso de mascotas a Corferias.

Una edición para conocer las tendencias de la industria automotriz

En su vigésimo aniversario, el Salón Internacional del Automóvil reunirá a 83 marcas en un espacio para conocer las novedades del mercado, comparar vehículos y explorar las tecnologías que están marcando el futuro de la movilidad.

La feria se realizará del 12 al 22 de noviembre en Corferias. Antes de asistir, consulte la información actualizada sobre boletería, horarios y condiciones de ingreso en salondelautomovil.com.