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Desde una de las tragedias más reconocidas de Shakespeare, parte magsitral del universo fantástico de Tchaïkovsky y la adaptación del melancólico París medieval de Victor Hugo comparten escenario en la nueva temporada del Ballet de la Ópera de París. Dichas producciones artísticas llegan a la pantalla grande nacional por Cine Colombia como parte de la temporada de Ballet Pathé 2026-2027, que comenzará el 14 de noviembre con Romeo y Julieta y reunirá coreografías de Rudolf Nureyev y Roland Petit.

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Las funciones del ciclo ballet se realizarán en salas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales, Medellín y Pereira. La temporada contará con algunas de las principales figuras del Ballet de la Ópera de París y la Orquesta de la Ópera de París, en una experiencia que traslada a la pantalla grande el trabajo coreográfico, musical y escénico de la compañía.

Romeo y Julieta

Rudolf Nureyev llevó la tragedia de Shakespeare al Ballet de la Ópera de París en 1984, con una coreografía que sigue a los jóvenes amantes desde su encuentro en Verona hasta el desenlace marcado por el odio entre sus familias. Romeo Montesco y Julieta Capuleto pertenecen a dos familias enfrentadas, pero se enamoran a pesar de la rivalidad que las separa.

La Verona renacentista sirve de escenario para una de las tragedias más representadas de la literatura universal. Crédito: Natalia Voronova.

La relación de los jóvenes los lleva a desafiar las disputas entre las estirpes Capuleto y Montesco, así como a quedar atrapados en una cadena de violencia que conduce a la tragedia. La música de Serguéi Prokófiev acompaña los bailes, los duelos y las rivalidades que rodean a los protagonistas, en una puesta en escena que también retrata su paso hacia la adultez.

Paul Marque interpretará a Romeo y Sae Eun Park a Julieta. El reparto incluye además a Francesco Mura y Jérémy-Loup Quer, junto al cuerpo de baile de la compañía. Las funciones están programadas para el 14 y 15 de noviembre de 2026, como apertura del ciclo de Ballet Pathé de Cine Colombia.

El lago de los cisnes

Con fecha de proyección del 12 y 13 de diciembre de 2026, Sae Eun Park asumirá uno de los retos centrales de esta obra: interpretar a Odette, la joven transformada en cisne por el hechicero Rothbart, y a Odile, el cisne negro que aparece para engañar al príncipe Siegfried.

La historia comienza cuando el príncipe conoce a Odette y descubre que solo una promesa sincera de amor podrá liberarla del encantamiento que la obliga a vivir bajo la forma de un cisne. Siegfried cree haber encontrado ese amor, pero la aparición de Odile pone a prueba su compromiso y cambia el rumbo de la historia.

La dualidad entre el cisne blanco y el cisne negro es uno de los grandes desafíos interpretativos del ballet clásico. Crédito: Natalia Voronova.

La producción cuenta con música de Piotr Ilich Tchaïkovsky y coreografía de Rudolf Nureyev, basada en el trabajo de Marius Petipa y Lev Ivanov. Llegó a la Ópera de París en 1984 y se convirtió en una de las obras destacadas de su repertorio.

La Bayadère

Treinta y dos bailarinas vestidas de blanco avanzan una tras otra y repiten una secuencia de arabescos. Es el Reino de las Sombras, uno de los pasajes más conocidos de La Bayadère y una escena que pone en primer plano el trabajo colectivo del cuerpo de baile. La mencionada obra cuenta la historia de Nikiya, una bailarina sagrada que ama a Solor, un noble guerrero que también está comprometido con Gamzatti. La imposibilidad de ese amor y el conflicto entre los personajes conducen la historia hacia la tragedia.

Esta fue la última gran creación del bailarín nacido en la extinta Unión Soviética Rudolf Nureyev para la Ópera de París. Su coreografía parte del trabajo de Marius Petipa y tiene música de Ludwig Minkus. Dorothée Gilbert interpretará a Nikiya, Hugo Marchand a Solor y Roxane Stojanov a Gamzatti, además de los bailarines de la compañía y estudiantes de la Escuela de Ballet de la Ópera de París. La producción se proyectará el 23 y 24 de enero de 2027.

Notre-Dame de Paris, el cierre de la temporada de Ballet de la Ópera de París

En conjunto con el vestuario diseñado por Yves Saint Laurent para esta producción, quien buscó reproducir el colorido de los vitrales de una catedral, la propuesta reunió al coreógrafo Roland Petit, al compositor Maurice Jarre y al escenógrafo René Allio para llevar la novela de Victor Hugo a la Ópera de París en 1965. El trabajo de Petit convierte la historia de Esmeralda, Quasimodo, Frollo y Phoebus en una puesta en escena ambientada en el París medieval, donde el deseo, los celos y el rechazo terminan por enfrentar a los personajes.

Esmeralda queda en el centro de las obsesiones de Frollo y del interés de Phoebus, mientras Quasimodo, el campanero de Notre-Dame, desarrolla un vínculo con ella. La multitud y sus juicios también forman parte de una historia atravesada por la crueldad.

La producción combina la danza neoclásica con el espíritu del music-hall. Amandine Albisson interpretará a Esmeralda, Hugo Marchand a Quasimodo, Pablo Legasa a Frollo y Antonio Conforti a Phoebus. Con esta obra cerrará la temporada Ballet Pathé, los días 13 y 14 de marzo de 2027.

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