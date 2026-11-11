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El monstruo de Godzilla, que en realidad se llama Gojira, nació en los estudios de cine japoneses a mediados del siglo pasado. Dirigida por Ishirō Honda y producida por los míticos estudios Toho, casa de leyendas como Akira Kurosawa, la película original de 1954 tenía como protagonista a un monstruo demoledor que surgía de un mar contaminado por los residuos nucleares.

El cine japonés transformó las consecuencias del holocausto nuclear -tan sólo nueve años antes las bombas estadounidenses habían destruido Hiroshima y Nagasaki- en una poderosa metáfora que, inevitablemente, produjo innumerables continuaciones en las que el monstruo no sólo causaba destrucciones masivas, sino que se enfrentaba a adversarios tan pintorescos como un hombre lobo y un pulpo -ambos gigantes, obviamente-. Esta tendencia creó su propio género: el kaiju o cine de monstruos gigantes.

La épica historia cautivó a los grandes estudios de Hollywood, que no sólo bautizaron con un nuevo nombre al inmenso protagonista, sino que estrenaron varias versiones, con directores como el alemán Roland Emmerich o el británico Gareth Edwards, que no lograron trascender más allá de sus efectos visuales.

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Hace poco, los estudios Toho decidieron reclamar de nuevo a su legendaria creación y, en 2023, estrenaron una nueva versión, titulada Godzilla Minus One y dirigida por Takashi Yamazaki -en Colombia, se puede ver en Netflix-. Más allá de sus artesanales efectos especiales, con los que logró el Óscar en esta categoría en 2024, Yamazaki volvió a darle a la historia el valor humano con el que había nacido.

Mientras para cierto sector de Hollywood la guerra y los enfrentamientos a gran escala son básicamente un espectáculo visual, Toho y Yamazaki inyectaron su versión de un valor humano y de las consecuencias psicológicas y sociales que generan este tipo de situaciones.

Estudio y director no se pudieron resistir a la moda de las segundas partes y ahora estrenaron en Colombia Godzilla Minus Zero, una producción que, pese a ser más ambiciosa en términos técnicos, no deja de lado los conflictos de sus personajes humanos.

En términos de historia, la nueva película se desarrolla en 1949, dos años después del final de la primera parte, en la que el ingenio humano derrotó a Godzilla. Ahora, Japón se enfrenta a la aparición de un nuevo monstruo, Ghidorah, que en la tradición kaiju es el principal enemigo de nuestro inmenso protagonista.

A medida que Ghidorah resiste los ataques japoneses y va transformándose en un enemigo mucho más grande y poderoso, aquella amenaza dormida que es Godzilla despierta y, por supuesto, también va aumentando su tamaño.

En el aspecto de las grandes batallas y los grandes monstruos, Yamazaki y su equipo vuelven a demostrar un talento que ya quisieran tener los grandes estudios de Hollywood, cuya gran mayoría han reemplazado los efectos prácticos por la facilidad que les brindan la pantalla verde y las herramientas digitales.

Shikishima y su pareja, Noriko, dos de los personajes que regresan a esta nueva película. Fotos estudios Toho

El meticuloso trabajo del equipo japonés para llevar a la pantalla a estos monstruos de 50 metros, con escenas tan imponentes como el plano secuencia inicial y momento en que Godzilla sale del mar, es una especie de huracán de aire fresco en una época en la que las películas parecen más un videojuego que un producto cinematográfico.

Todo este espectáculo para los sentidos -los rugidos de los kaiju seguramente dejarán más de un oído zumbando- se sostiene sobre un drama coral con personajes que regresan, como el piloto Shikishima, que se transformó en héroe en la primera cinta; su pareja, Noriko, quien sobrevivió milagrosamente al ataque de Godzilla, y el doctor Kenji Noda, quien ahora es el responsable de enfrentar estos desastres.

A ellos se suman nuevos personajes, como el doctor Murakami, quien vio a su familia arder por las bombas nucleares de 1945, y Makoto Aoyama, una experta en climatología que será fundamental para resolver el conflicto.

Ese inmenso lienzo que es Godzilla Minus Zero se pintó con las finas pinceladas de los dolores de cada personaje, que cada tanto ofrecen frases conmovedoras como: “¿Cuándo podremos vivir en paz?” y “Los japoneses somos peones descartables”.

La película retrata entonces las secuelas psicológicas que tiene esta tragedia a gran escala, como el desplazamiento forzado, el duelo eterno de quienes vieron morir a sus familiares y el sufrimiento de las personas que sobrevivieron al primer ataque de Godzilla, pero que luego murieron por las consecuencias de la radiación -una clara metáfora de los efectos secundarios de las bombas atómicas-.

Yamazaki decide mostrar todo aquel sufrimiento que usualmente está el margen de las páginas, que queda enterrado cuando empiezan a rodar los créditos de este tipo de películas, y, aunque por supuesto los inmensos monstruos son el centro de las secuencias de acción, la película plantea además una aproximación científica a estas grandes amenazas. Se genera así un hermoso contraste, pues, mientras los estadounidenses usualmente resuelven este tipo de problemas estallándolo todo, los japoneses elaboran un plan científico, biológico e incluso meteorológico.

El doctor Murakami es uno de los nuevos personajes de esta historia.

Más allá de que, como en la primera parte, las actuaciones, especialmente en los momentos más dramáticos, son demasiado afectadas, por lo que casi no hay espacio para los matices, Yamazaki le da una personalidad propia a una nueva entrega sobre uno de los personajes más famosos del cine.

Esperemos que así como la historia, que constantemente sugiere las consecuencias negativas que puede tener la interferencia de Estados Unidos en este conflicto, Gojira se quede a vivir en Japón y en sus estudios Toho.

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